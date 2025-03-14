İdeal iş yeri: Çalışanlar ne istiyor?

Günümüz iş dünyasında, en yetenekli ça­lışanları çekmek ve elde tutmak, şirket­lerin en büyük sınavl biri haline gel­di. Peki, çalışanlar bir iş yerinde ne arıyor? Yüksek maaş, prestijli bir ünvan, esnek ça­lışma imkanları mı?

Yoksa şirketin sunduğu anlam ve kariyer gelişimi mi daha önemli? Financial Times’ın ‘En İyi İşverenler’ araş­tırması gösteriyor ki, çalışanlar için ücret hâlâ en önemli faktörlerden biri. Ancak en yüksek puanı alan şirketler, bunun ötesinde bir şeyler sunuyor: Aidiyet hissi, gelişim fır­satları ve güçlü bir kurum kültürü.

Ücret önemli ama...

Gartner İnsan Kaynakları Danışmanlı­ğı’ndan Trupti Indulkar Raipure, iş dünya­sında çalışanları çekmenin ve elde tutmanın artık sadece maaşla sağlanamayacağını vur­guluyor ve “Mükemmel bir iş yeri, yalnızca en iyi yetenekleri cezbetmekle kalmaz, aynı zamanda onları bünyesinde tutmayı da ba­şarır” diyor.

Financial Times’ın İngiltere’de yaptığı en iyi işverenler sıralamasında ça­lışanların iş yerlerini nasıl değerlendirdiği araştırıldı. Çalışma koşulları, maaş ve şirket imajı gibi faktörlerin yanında, anlam duygu­su da öne çıktı. İlk sırayı alan Cisco Systems, çalışanlarına yalnızca maddi imkanlar değil, güçlü bir kurum kültürü ve gelişim fırsatları sunarak bu başarıyı yakaladı.

Kurum kültürü ve anlam

Gallup’un küresel iş yeri araştırmasına göre, çalışanların yüzde 70’i yaptıkları işin anlamlı olmasını ve bir amaç doğrultusun­da çalışmayı önemsiyor. Cisco Systems CE­O’su Sarah Walker, “Kurumsal stratejimizin sahada nasıl hissettirdiği çok önemli. Söy­lemlerimizle uygulamalarımız uyum içinde mi” diye sorarak şirketlerin sadece vizyon oluşturmasının yetmediğini, bunu günlük işleyişe entegre etmeleri gerektiğini belir­tiyor.

Türkiye’de de benzer bir tablo var. İş dünyasında yeni nesil çalışanlar, ‘sadece bir iş’ peşinde değil, değerlerine uygun kurum­larda çalışmayı önceliklendiriyorlar. PwC Türkiye’nin İşgücü Araştırması’na göre, ça­lışanların yüzde 62’si, şirketlerinin kendile­rine anlamlı bir iş sunduğunda daha motive olduklarını söylüyor.

Esneklik ve çalışan deneyimi

Esnek çalışma modelleri, pandemi sonra­sı iş dünyasının en büyük değişimlerinden biri oldu. Harvard Business School’un 2025 raporuna göre, ABD’li çalışanların yüzde 40’ı, haftada beş gün ofiste bulunmak yerine esnek çalışmayı tercih etmek için maaşla­rında yüzde 5 veya daha fazla kesintiyi kabul edebileceğini belirtiyor. Financial Times’ın araştırmasında da en iyi işverenler sırala­masında yer alan birçok şirketin çalışanla­rının esneklik taleplerine uyum sağladığı görülüyor.

Çalışanların en büyük beklenti­lerinden biri de kariyerlerinde ilerleme fır­satına sahip olmak. Financial Times’ın araş­tırması, çalışanların iş yerlerinde gelişim fırsatlarının olup olmadığını kritik bir de­ğerlendirme unsuru olarak gördüğünü orta­ya koyuyor. JLL İnsan Kaynakları Direktörü Laura Adams, çalışanların kariyer gelişim­lerine liderlerin doğrudan destek verme­si gerektiğini belirtiyor: “Liderlerin yanın­da çalışmak, gelişimi hızlandıran en önem­li faktörlerden biri.

Bu nedenle çalışanlar, kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam istiyor.” LinkedIn’in 2024 Küresel İşgücü Trendleri raporuna göre, çalışanların yüzde 76’sı, işverenlerinin kendilerine sürekli öğ­renme ve beceri kazanma fırsatı sunmasını bekliyor. Türkiye’de de benzer bir tablo söz konusu; eğitim programlarına erişimi olan çalışanların şirketlerine duydukları bağlılık yüzde 42 oranında daha yüksek.

Geleceğin iş yerleri nasıl şekillenecek?

İş dünyasında ‘iyi bir iş yeri’ olmanın tanı­mı değişiyor. Yüksek maaş hâlâ önemli, an­cak çalışanların aradığı şeyler arasında an­lam, esneklik, gelişim fırsatları ve güçlü bir kurum kültürü de var. Financial Times’ın araştırmasına göre, en başarılı işverenler, bu unsurları stratejilerine entegre edenler olacak. Türkiye’de de yeni nesil çalışanla­rın iş yerlerinden beklentilerinin değiştiği­ni unutmamak ve yetenekli çalışanları elde tutmak için anlam, esneklik ve gelişim fır­satları oluşturmaya odaklanmak gerekiyor.