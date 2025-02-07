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Z kuşağı rotasını bulmalı

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Z kuşağı, yapay zekâ (AI) ile ilişkisini hız­lı bir şekilde geliştiriyor ve onu günlük hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor. Z kuşağı ve yapay zekâ birlikteli­ği, yalnızca teknoloji dünyası için değil tüm toplum için büyük bir dönüşüm fırsatı su­nuyor.

Eğitim ve iş dünyasının bu neslin ya­pay zekâdan en iyi şekilde yararlanması­nı sağlamak için iş birliği yapması büyük önem taşıyor. Gelecek, Z kuşağının ellerin­de şekillenecek ve onların yapay zekâyı bi­linçli, etik ve yenilikçi bir şekilde kullana­bilmesi sadece bireylerin değil, toplumun genel başarısını da belirleyecek.

EY tarafından yayınlanan Z Kuşağı ve Yapay Zeka Araştırması, 2030 yılına ka­dar küresel iş gücünün yüzde 30’unu oluş­turacak Z kuşağının yapay zekâyı aktif bir şekilde kullandığını, ancak bu teknolojinin geniş kapsamda değerlendirilmesinde bazı eksiklikler yaşandığını ortaya koyuyor.

Aynı zamanda yapay zekâ için birincil bilgi kay­nağının sosyal medya olduğunu da gösteren araştırmada Z kuşağının yapay zekânın ge­leceğinin temel itici gücü olacağına dikkat çekiliyor. Araştırmaya göre, Z kuşağı yapay zekâyı yoğun bir şekilde kullanıyor ve bu tek­nolojinin zaman kazandıran ve verimliliği artıran yönlerinden etkileniyor.

Ancak aynı zamanda eleştirel düşünme, yaratıcı komut yazma ve etik farkındalık gibi önemli beceri­lerde eksiklikler yaşıyorlar. Gençlerin yakla­şık yüzde 55’i, yapay zekâyla ilgili bilgilerini sosyal medyadan ediniyor. Bu, doğru bilgiye ulaşma konusunda ciddi bir sorun teşkil edi­yor. EY’ın araştırması, bu eksikliklerin yal­nızca bireysel gelişim açısından değil, iş dün­yasında da etkili sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

Üç farklı profil

Araştırma, Z kuşağını üç farklı kullanıcı profiline ayırıyor: ‘Süper kullanıcılar’ (yüz­de 15), ‘çeşitli kullanıcılar’ (yüzde 61) ve ‘ge­ride kalanlar’ (yüzde 24). Süper kullanıcılar yapay zekâyı günlük hayatının her alanında aktif olarak kullanan kişilerden oluşurken, geride kalanlar teknolojiyi anlamakta ve kul­lanmakta zorluk çekenlerden oluşuyor.

Çe­şitli kullanıcılarsa teknolojiyi spesifik ihti­yaçlarına göre kullanan geniş bir grubu tem­sil ediyor. Ancak her üç grup için de yapay zekâyı daha bilinçli ve eleştirel bir şekilde de­ğerlendirme becerisinin geliştirilmesi gere­kiyor. Bu eksiklik, gençlerin yalnızca tekno­lojiyi tüketen bir nesil olma riskini artırıyor.

Geleceği şekillendirecek liderler

Z kuşağı, yapay zekânın sadece tüketicisi değil aynı zamanda üreticisi olma potansiye­line sahip. Ancak bu potansiyelin gerçeğe dö­nüşmesi için gençlerin doğru bir şekilde yön­lendirilmesi gerekiyor. Eğitimciler, işveren­ler ve karar vericiler, Z kuşağını yalnızca iş gücünün bir parçası olarak değil geleceği şe­killendirecek liderler olarak görmeli. Bugün atılacak adımlar, teknolojinin bir fırsat mı yoksa bir tehdit mi olacağını belirleyecek.

“İş hayatında yer almaya başlayan en genç ne­sil olan Z kuşağının, kariyeri boyunca yapay zekânın uzun vadeli etkileriyle karşı karşıya kalacağı aşikâr” diyen EY Türkiye İş Gücü Danışmanlığı Lideri ve Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı Ersin Yıldırım, bu kuşağın ya­pay zekâ alanında temelden etkin bir şekilde yönlendirilmesi için eğitim ve iş dünyasının iş birliği halinde olmasının, eleştirel düşün­me becerilerinin güçlendirilmesine yönelik stratejiler geliştirmesinin kritik önem taşı­dığını vurguluyor.

Eğitim ve iş dünyası iş birliği yapmalı

Araştırma, bu eksiklikleri gidermek için temel çözüm önerileri sunuyor:

-Eğitim sistemlerinin yapay zekâ ile ilgili kapsamlı bir müfredat geliştirme­si gerekiyor.

-Eleştirel düşünme, etik farkındalık ve yaratıcı problem çözme gibi beceri­ler bu müfredatın temel taşlarını oluş­turmalı.

-Özellikle üniversitelerde yapay zekâ uygulamaları ve kodlama eğitimle­ri yaygınlaştırılmalı.

-Sosyal medya platformlarında doğ­rulanmış ve güvenilir içeriklerin yay­gınlaştırılması büyük önem taşıyor. Bu platformlar daha güvenilir bir bilgi kay­nağı haline getirilmeli.

-Eğitimciler ve iş dünyası, bu konuda iş birliği yaparak gençlerin teknolojiyi daha verimli kullanmalarını sağlamalı.

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