İşlerin geleceği nasıl şekilleniyor?

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) iki yılda bir yayımladığı İşlerin Gelece­ği 2025 Raporu küresel iş gücü piyasasının gelecekte nasıl şekilleneceğine dair önem­li öngörüler sunuyor. Teknolojik gelişmeler­den demografik dönüşümlere kadar geniş bir perspektifle hazırlanan bu rapor, iş dünyasını yakından ilgilendiren değişim dinamiklerini gözler önüne seriyor.

Bu yıl Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Reka­bet Forumu (REF) kapsamında düzenlenen bir etkinlikte, İşlerin Geleceği 2025 Raporu›nun bulguları mercek altına alındı. TÜSİAD Yöne­tim Kurulu Üyesi Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu açılış konuşmasında, önümüzdeki beş yıl için­de mevcut işlerin yüzde 22’sinin değişeceğini ve yetkinlik açığının küresel ölçekte büyük bir sorun haline geldiğini vurguladı. Bu dönüşüm, iş dünyasının ve eğitim sistemlerinin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini tekrar sorgulatıyor.

Değişimin temel dinamikleri

WEF raporuna göre, 2030 yılına kadar kü­resel iş piyasasında 170 milyon yeni iş yaratı­lacak. Ancak aynı zamanda 92 milyon mevcut iş kaybolacak. Bu büyük dönüşümü tetikleyen beş temel faktör şu şekilde sıralanıyor:

-Teknolojik gelişmeler, yapay zekâ, oto­masyon ve büyük veri alanındaki ilerlemeler, birçok sektörün çalışma şeklini kökten değiş­tirecek.

-Yeşil dönüşüm: Sürdürülebilir enerji ve çevre dostu teknolojilere olan talep artarken, yenilenebilir enerji mühendisleri gibi yeni meslekler ön plana çıkıyor.

-Ekonomik dalgalanmalar: Küresel enflas­yon, jeopolitik riskler ve finansal dalgalanma­lar iş piyasasını etkileyen kritik unsurlar ol­maya devam edecek.

-Jeoekonomik değişimler: Küresel tedarik zincirindeki kaymalar ve bölgesel iş gücü hare­ketliliği, yeni istihdam modellerini beraberin­de getiriyor.

-Demografik dönüşümler: Genç iş gücü nü­fusunun artışı ve yaşlanan nüfusun etkisiyle, işverenlerin yetenek yönetimi stratejilerini yeniden şekillendirmesi gerekiyor.

Türkiye’de öne çıkan veriler

WEF raporunda Türkiye›ye dair dikkat çe­ken bazı başlıklar bulunuyor:

-Dijital erişimin yaygınlaşması, 2025- 2030 dönemi boyunca Türkiye iş gücü piyasa­sını dönüştürecek en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

-Türkiye’de en fazla talep görecek meslek­ler arasında robotik mühendisleri, yenilenebi­lir enerji mühendisleri ve otonom araç uzman­ları bulunuyor.

-İşverenler, iş başında kullanılan becerile­rin yüzde 44’ünün 2030’a kadar değişeceğini öngörüyor (Küresel ortalama yüzde 39).

-En hızlı büyüyen yetkinlikler; yapay zekâ, büyük veri analitiği, teknolojik okuryazarlık, siber güvenlik ve çok dillilik.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Yıl­maz, etkinlikte yaptığı konuşmada yetenek dö­nüşümüne duyulan ihtiyaca dikkat çekerek, dijitalleşme ve yapay zeka gibi alanların hızla geliştiğini ve iş dünyasının bu değişime hızla adapte olması gerektiğini belirtti.

Fırsatlar ve tehditler

Raporda ortaya konan veriler, Türkiye iş gücü piyasası için hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler içeriyor. Özellikle yetkinlik açığı ve dijital eşitsizlik gibi konular, iş dünyası ve eğitim sektörü için acil çözüm bekleyen baş­lıklar arasında yer alıyor.

TÜSİAD’ın yaptığı araştırmalara göre, iş­verenlerin yüzde 74’ü dijital becerilere sahip yetkin çalışan bulmakta zorlandığını belirti­yor. Bu da eğitim sisteminin daha yenilikçi, teknoloji odaklı ve analitik düşünme becerile­rini geliştiren bir yapıya evrilmesini zorunlu kılıyor.

Öte yandan, Türkiye’nin genç ve dinamik iş gücü potansiyeli göz önüne alındığında, bu dö­nüşüm süreci iyi yönetildiği takdirde büyük bir rekabet avantajına dönüşebilir Dijitalleş­me ve yeşil dönüşüm alanlarına yapılacak ya­tırımlar, Türkiye’nin küresel iş piyasasındaki konumunu güçlendirebilir.

Geleceğe hazır olmak

Türkiye›nin bu dönüşüme ayak uydurma­sı için eğitim sistemini güçlendirmesi, dijital becerilere yatırım yapması ve iş dünyasında esnek çalışma modellerini yaygınlaştırması gerekiyor.

İş dünyasının değişen dinamiklerine ayak uydurabilen şirketler ve çalışanlar, geleceğin iş piyasasında avantaj sağlayacak.