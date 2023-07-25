Petrol, tahıl, doğal gaz ve değerli metaller öne çıkacak

Geçtiğimiz hafta 2023’ün ilk yarısının emtia şampiyonu lityumu yazmıştık. Bu hafta da 2023’ün ikinci yarısında emtia piyasalarındaki beklentiler ve riskleri yazıyoruz. Bu 6 ayda 4 emtia öne çıkacak: Petrol, doğal gaz, metaller ve tahıllar.

Sevgili okurlarım, bugünkü yazımızda 2023’ün ikinci yarısında emtia piyasalarının nasıl bir seyir izleyeceğini ele alacağız. Emtia piyasaları, Rusya-Ukrayna savaşı, Çin’deki COVID-19 salgını ve küresel enflasyon gibi bir dizi faktörün etkisi altında kalmaya devam edecek. Bu faktörler, emtia fiyatlarında yüksek volatiliteye neden olabilir. 2023’ün ikinci yarısında öne çıkacak emtialar arasında petrol, doğalgaz, metaller ve tahıllar yer alıyor.

Petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devam etmesi ve küresel ekonomik büyümenin istikrarlı bir şekilde devam etmesi nedeniyle yüksek kalmaya devam etmelidir. Savaşın başlamasından bu yana Brent ham petrolü, varil başına 100 doların üzerinde işlem görüyor. Savaşın devam etmesi ve Rusya’nın Ukrayna’daki petrol üretimini azaltması halinde, petrol fiyatları daha da yükselebilir. Doğalgaz fiyatları da, Avrupa’nın Rusya’dan doğalgaz ithalatını azaltması ve Çin’in ekonomik büyümesinin hızlanması nedeniyle yüksek kalmaya devam etmelidir. Rusya, Avrupa’nın en büyük doğalgaz tedarikçisidir.

Ancak, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa, Rusya’dan doğalgaz ithalatını azaltmak zorunda kaldı. Bu durum, doğalgaz fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Metal fiyatları, küresel ekonomik büyümenin istikrarlı bir şekilde devam etmesi ve yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar gibi sektörlerde artan metal talebi nedeniyle yüksek kalmaya devam etmelidir. Yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar, metalden üretilmektedir. Bu sektörlerin büyümesi, metal talebini artıracak ve fiyatların yüksek kalmasına neden olacaktır.

Yatırımcıların dikkate alması gereken faktörler

Tahıl fiyatlarındaki artış, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi ve kuraklık nedeniyle küresel tahıl üretiminin düşmesinden kaynaklanmaktadır. Rusya ve Ukrayna, dünyanın en büyük tahıl üreticileridir. Ancak, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bu ülkeler tahıl ihracatını azaltmak zorunda kaldı. Bu durum, tahıl fiyatlarının yükselmesine neden oldu. 2023’ün ikinci yarısında emtia piyasalarında yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, bu faktörleri dikkate almalıdır.

Ayrıca, emtia piyasalarının yüksek volatilite riski taşıdığını da unutmamalıdır. Yatırımcılar, risklerini yönetmek ve potansiyel getirilerini maksimize etmek için dikkatli bir strateji belirlemelidir. Sonuç olarak, 2023’ün ikinci yarısında emtia piyasaları, bir dizi faktörün etkisi altında kalacak ve bu durum, emtia fiyatlarında yüksek volatiliteye neden olabilir. Yatırımcılar, bu faktörleri dikkate alarak ve risklerini dikkatlice yöneterek, bu volatil piyasalarda başarılı olabilirler.