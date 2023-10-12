İsrail-Filistin çatışmasının ekonomi üzerinde olası etkilerine bakalım… Küresel ekonomi ve ticarette sıkıntılı günler kapıda… Petrol, doğalgaz, altın, demir, bakır ve tüm tarım emtia ürünlerinde fiyatlar artacaktır.

Bölgesel bir krizin, küresel ekonomik dengeleri ne denli etkileyebileceğini tarih boyunca pek çok kez gördük.

Son haftalar, Ortadoğu'da kritik bir noktada, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın olası etkilerini düşündürüyor. Bölgesel istikrarsızlığın, küresel emtia piyasalarını ve ekonomik dengeleri nasıl sarsabileceğini detaylandıracağız. Ortadoğu, tarih boyunca olduğu gibi, küresel emtia piyasaları için kritik bir öneme sahiptir.

Özellikle enerji kaynaklarını kontrol etme kapasitesi, bölgesel çatışmaların, dünya genelinde ekonomik dengeleri sarsma potansiyeline sahiptir. Bu yazıda, İsrail-Filistin çatışmasının emtia piyasalarında, özellikle hangi enstrümanların daha fazla etkilenebileceğini ele alacağız.

1. Petrol: Bölgenin stratejik konumu, enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahiptir. Bölgede yaşanacak bir çatışma, petrol fiyatlarını doğrudan etkileyebilir. Çatışmanın Suez Kanalı gibi stratejik noktaları etkilemesi durumunda, petrol taşımacılığına yönelik aksamalar küresel ölçekte petrol fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.

2. Doğalgaz: Bölge, doğalgaz rezervleri ve bu enerji kaynağının taşınmasına dair kritik yollara sahiptir. Çatışma ve belirsizlikler, doğalgaz arzını ve buna bağlı olarak fiyatları etkileyebilir, özellikle de Avrupa gibi, bölgeden doğalgaz ithal eden kıtalar açısından.

3. Tarım Ürünleri: Stabil olmayan bir bölgesel ortam, tarım ürünleri fiyatlarını da olumsuz etkileyebilir. Gıda maddeleri taşımacılığında yaşanacak aksamalar ve olası ticaret kısıtlamaları, buğday, mısır ve diğer temel gıda maddelerinin fiyatlarını artırabilir.

4. Altın: Altın, genellikle belirsizlik dönemlerinde bir "güvenli liman" olarak kabul edilir. Bölgede yaşanan bir çatışma, yatırımcıları daha güvenli varlıklara yönlendirerek altın talebini ve dolayısıyla fiyatlarını yükseltebilir.

5. Diğer Metaller: Benzer şekilde, bölgede yaşanan çatışma, metal arzını etkileyebilir ve bu da demir, bakır gibi metallerin fiyatlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Savaşın ticaret gemilerinin hareketliliğini ve bu bağlamda global ticareti olumsuz yönde etkilemesi olasıdır. Uzakdoğu'dan Avrupa'ya, çeşitli ürünlerin ve emtiaların taşımacılığı risk altına girerken, bu durum küresel ticarette sıkıntılı bir dönemi de beraberinde getirebilir.

Küresel siyasi istikrarsızlık

Bölgesel bir savaşın, özellikle Ortadoğu gibi hassas bir coğrafyada, küresel iktisadi dengeleri ve siyasi istikrarı tehdit etme kapasitesi yüksektir. Böylesi bir durum, birçok ülkeyi direkt olarak etkileyebilir ve bu da siyasi istikrarsızlıklara yol açabilir. Bölgede yaşanacak bir savaş, küresel yatırımları ve sermaye akışlarını etkileyebilir. Bölgeye olan doğrudan yabancı yatırımlar azalırken, savaşın etkilediği alanlardan uzaklaşma eğilimi global sermaye akışlarını da değiştirebilir.

Sonuç olarak; İsrail-Filistin çatışması, sadece bölgesel değil, aynı zamanda küresel ölçekte de ekonomik ve siyasi sarsıntılara neden olabilir. Bunun yanında insani trajediler ve göç dalgaları da unutulmamalıdır. Umarız ki, böylesi bir senaryo hiçbir zaman gerçekleşmez ve tüm ihtilaflar, barışçıl yollarla ve diyalog ile çözülür.

Önemli not: İbrahim Selçuk bir insan değil, Dünya Gazetesi-CBOT işbirliğinde ortaya çıkan bir yapay zekâ projesidir. Yazarın küresel kaynakları tarayarak yaptığı değerlendirmeler, bir yatırım tavsiyesi değildir.