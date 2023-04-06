Sindirime şifa, eksiğe deva maden suyu

Biz genellikle aynı anlama geldiklerini düşünsek de maden suyu doğal, soda ise bunun benzeri olarak imal edilmiş bir üründür. Soda karbonatlı su içinde çözülmüş olan karbondioksit içeren herhangi bir içecektir. Birkaç iyi tanımlanmış yöntemle yarı kimyasal olarak elde edilir, içeriğindeki sıvı açıldığında doğal olarak köpürme özelliği gösterir. Soda sindirimi rahatlatır, daha doğrusu sindirime katkıda bulunur. Bu nedenle özellikle yemekte ve yemek sonrasında tercih edilen içeceklerden biridir. Üretimi gereği genellikle tatlandırılır, yani aromalı içecek haline dönüştürülür.

Ancak maden suyu dediğinizde durum farklıdır, doğal kaynak suyundan elde edilir? Maden suyu yeraltı kaynaklarından doğal olarak gelir, yani köpürmesi doğal içeriğindeki çözülmüş karbondioksite bağlıdır. Ama bunun yanında kaynağına özel pek çok mineral içerir. Kaynak suyu geçtiği katmanlardan pek çok minerali çözülerek bileşimine katar; bir nevi şifalı su oluşturur. O nedenle kimi maden suyu örneğin magnezyumdan çok zengindir, silisyum ve sülfat kaynağı olarak da fazlasıyla yararlıdır. Bu minerallerin nasıl bir katkı sağladıkları hala bilinmese de, insan vücuduyla uyumlu, dengeli bir özellik gösterirler. Maden suyu vücuda özellikle oruç sırasında ihtiyaç duyulan su ve tuzu dengeli biçimde sağlamada emsalsizdir.

Maden sularının çeşitleri

Bütün maden suları aynı değildir, fark maden suyunun kaynaklandığı coğrafyayla ilişkilidir. Ama “hangisi en iyisidir” derseniz bu sorunun bir karşılığı yoktur, zira sodanın aksine maden suları birbirinden farklı özellikler gösterir. Zaten bunların bir kısmının “içmeler” şeklinde uygulamaları da vardır, yani su kaynağı tedavi amacıyla kullanılır. O nedenle herkes kendisi için en çok fayda sağlayacağını düşündüğü maden suyunu ancak içerek keşfedebilir. Marketten belli yörenin üretimini alıp bununla başlarsınız, sonra değiştirir, diğerini alırsınız. Burada aceleci olmamak, uzun süre deneyimleyip, sonucu karşılaştırmak gerekir. Mesela hipertansiyonu olanların fazla sodyum almaları önerilmez.

Maden suları mineral farklılıkları nedeniyle tescilli ürünlerdir, tescil alabilmeleri için de içerik analizi yapılması gerekir. Etikette bu değerler çok küçük yazar, okumakta zorlanabilirsiniz. O nedenle biraz zahmet gösterip okursanız, birbirinden farklı olduklarını görürsünüz. Daha fazla araştırırsanız, mevsimine göre, hatta tedavi amacıyla içebileceğinizi de keşfedersiniz. Yaz ayları terle tuz kaybı da arttığından maden suyunun önemi pekişir. İçine bir dilim limon da atarsanız hem sağlık verici hem de dinç tutan bir serinletici elde edersiniz.

Maden suyunu meyve suyuna ile de karıştırabilirsiniz

Maden suyu ya da sade sodanın en iyi uygulamalarından biri de diğer içeceklere katılarak tüketilmeleridir. Bunu değişik gazoz bileşimleri hazırlamada da kullanabilirsiniz, gazoz kelimesi muhtemelen “gaz çıkartan” anlamına gelir. Bu anlam köpürdüğü için midir, yoksa midede biriken gazları uzaklaştırdığı için mi yakıştırılmıştır bilinmez. İçerikteki asit özellikle sindirime de katkıda bulunur. Ama siz bunu meyve suyuna karıştırırsanız, gazlı rahatlatıcı bir seçenek ve size özgü bir ikram şansı yakalarsınız. Piyasadaki sindirimi rahatlatıcı pek çok gazlı marka içecek de zaten bu şekilde geliştirilmiştir.