Sosyal medya işsizlerin mekânı

2023 yılında sosyal ağlarda trendleri belirlemeye ışık tutan araştırmaya göre sosyal ağlardaki kullanım, ülkelerin işsizlik rakamları ile doğru orantıda artış gösteriyor. En uzun kullanmı Latin Amerika'da.

Bu hafta içerisinde, sosyal medya kullanımı ile ilgili bir araştırma dikkatimi çekti. GWI’ın ekranların arkasındaki sosyal medya başlığı ile yaptığı araştırmada oldukça ilginç sonuçlar var. Araştırmada verilen rakamlar benim bir konuda gözüme çarptı.

İşsizlik oranları ve sosyal medya kullanım süresi. Araştırmada, bununla ilgili özel bir bölüm yok. Sosyal medya kullanımının ülkelere ve bölgelere göre 2018 ile 2023 yılı günlük kullanım süreleri karşılaştırılmış.

İşsizlik oranları ve sosyal medya kullanım süresi ile ilgili araştırma doğrultusunda benim yaptığım analize göre ise, Asya Pasifik, Kuzey Amerika ve Avrupa gibi işsizlik oranlarının düşük olduğu bölgelerde sosyal medya kullanımı günlük iki saatin biraz üzerinde. İşsizlik oranının en yüksek olduğu Latin Amerika ve Ortadoğu’da ise bu süre 3 saatin üzerine çıkıyor.

Brezilya, Kolombiya, Arjantin ve Güney Afrika gibi ülkelerde, işşizlik oranları son beş yılda artış gösterirken, sosyal medya kullanım oranları da yükselerek günlük ortalama 3.5 saate dayanmış. Mısır ve Meksika gibi işsizlik oranlarında iyileşme gösteren ülkelerde ise sosyal medya kullanımının azaldığı görünüyor.

Türkiye’de ise 2018 yılında günlük iki saat 53 dakika olan kullanım süresi neredeyse sabit kalarak 2023’te iki saat 56 dakika olarak gerçekleşmiş.

En ciddi kullanıcı Reddit’te

Sanırım, araştırmada, benim kendi analizimin dışında altı çizilen en dikkat çekici veri, sosyal ağlarda hangisinin, ne amaçla kullanıldığına dair analiz. Facebook, TikTok, Instragram, Snapchat, Twitter (yeni adıyla X) ve Reddit kullanıcılarına iki soru sorulmuş; Platformu ne için kullanıyorsun?

Nasıl içerik görmek istiyorsun. Genelde katılımcıların belirttiği en önemli üç sebep çoğu platformda örtüşüyor. Facebook, Snapchat, Tiktok ve Instagram’da kullanıcılar kendileri gönderi yapmak için bulunurken, Twitter ve Reddit’te ise ağırlık olarak bilgi arayan insanlar bulunuyor.

Komik içerikler bulmak için ziyaret etmek ve tanıdıkları ile mesajlaşmak için kullanmak da buna dahil Reddit tüm platformlardan hem kullanım, hem içerik beklentisi olarak oldukça ayrışıyor. Reddit kullanıcıları, genelde bilgi edinmek ve dışarıdan haberleri takip etmek için bu platformu kullanıyor. Facebook ve Twitter kullanıcılarının da kullanım amacı genelde bilgi edinmek oluyor. Aranılan içeriklere gelince, komik, yaratıcı, bilgi verici, ilgili, rahatlatıcı, yararlı ve çekici içerikler bulabilmek beklentiler arasında.

Sosyal alışverişte tezat

Araştırmada dikkatimi çeken bir tezat, çelişki de sosyal alışveriş başlığında. Bölgelere baktığımızda, Kuzey Amerika ve Avrupa’da sosyal alışveriş hızlı bir yükseliş trendine sahip. Sosyal alışverişin en zayıf olduğu yer ise Latin Amerika. Ancak şöyle bir tezat var. Sosyal alışverişin en düşük olduğu Latin Amerika’da, kullanıcılar önlerine çıkan reklamlara en fazla tıklayan grup. Avrupalılar ise sosyal medya reklamlarına tıklamayı tercih etmiyor.

Canlı yayınlar ilgi odağı

Sosyal ağlar üzerinden, bir önceki hafta herhangi bir canlı yayın izlemiş olanların oranı Endonezya’da Yüzde 40 iken Vietnamda bu oran yüzde 35, Çin’de yüzde 33. Türkiye, Kenya ile birlikte yüzde 32’lik oran ile ilk beş arasında yer alıyor. Bu yayınları ise en başta e-spor müsabakalarına ilgi gösteren kullanıcılar izliyor. Ürün ve hizmet satın alanlar, sosyal medya uzmanları ve influencerlar, bir ürün satın almak için uzman görüşü arayanlar, oyuncular ve millenium gençleri diğer izleyici kitlesi.