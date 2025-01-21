Swap hariç net iktisat
Jel kodları yayınlayan dünyanın en büyük ekonomik topluluğu “The American Economic Association (AEA)” sosyal medya kullanımı raporuna göre ekonomistler en çok X kullanıyormuş.
1375 katılımcılı ankete göre X ve EJMR platformu akademisyenlerin sözlü sataşmalara en çok maruz kaldığı yermiş. X’in el değişmesinden sonra pozitif etkisinden çok yan etkileri öne çıktığından BlueSky’a geçiş artmış ki AEA da raporunda tavsiye etmiş.
Elon Musk sonraki ABD başkanı olabilir mi bilinmez ama Twitter’ı satın alması bugünler ve (kendi) geleceği içindi. Paypal’ın kurucusunun X ödeme sistemini kuracağı sürekli tartışılırken, manipülasyon iddiaları ile sıkça tartışıldığı “Dogecoin” artık bir devlet kurumu “Department of Goverment Efficiency, D.O.G.E.” haline geldi.
Elon Musk, Trump ile birlikte Kennedy dönemini işaret ederek Mars’a gitmeyi kafasına koymuş durumda. Guvernörü mü olur yoksa kripto paraları iddia ettikleri gibi ABD sermaye piyasalarının ve rezerv bankacılığı Fed’in uluslararası rezervlerinin merkezi mi yaparlar zaman gösterecek. Trump Coin BIST’i neredeyse yakaladı bile.
Çin’in her alanda yaptığı atılım akademide de var, yakın zamanda iktisat literatüründe ana akım olacak. Neoklasik ana akım okulları ve neoliberalizm ile dolarizasyonu dünyanın sorunu haline getiren Fed yüzünden ABD hazinesinin sürdürülebilir olması her ikisinin de amacı.
“Ana Akım Ekonomide Finans Dogmaları ve Neoklasik Ezberler: Milton Friedman, Eugene Fama ve Nobel Örnekleri” İstanbul Finance Congress 2024 bildirim yayınlandı. Özeti: “Para her zaman her yerde parasal bir olgu değil”, bizzat söyleyeni Friedman kendini düzeltmiş. “İnsan ve piyasalar dolayısı ile ekonomi rasyonel değil irrasyoneldir” bizzat söyleyeni Fama kendini düzeltmiş. Nobel Ekonomi Ödülü yok, ailesinin Nobel isminin kullanılmasına karşı çıktığı Alfred Nobel anısına İsveç Riksbank Ödülü var.
Açık çağrı
“Swap hariç net rezerv” tanımı ve hesabının uluslararası literatürde ve merkez bankalarının raporlarında var olmadığını çok konu ettik. Elinde uluslararası organizasyonların, merkez bankalarının, akademik hakemli prestijli dergilerin makaleleri, tanım ve formül dokümanları olan varsa, paylaşırsa bu konuda artık bir konsensüse ihtiyaç var. E-posta adresim yukarıda.
The IMF’s “Guidelines for Foreign Exchange Reserve Management” (2001), “IMF Balance of Payments Task Team” dokümanı “B.2 Standardized Statistical Definition of Net International Reserves”, “International Reserves and Foreign Currency Liquidity: Guidelines for a Data Template” (2013), “Guidance Note on the Assessment of Reserve Adequacy and Related Considerations” (2016) dokümanı rezervlerin hesabını ve muhasebesini ele alan sayılı dokümanlar.
Özetle; swapların cinsine göre muhasebeleşmesi ve rezervlerde sayılması veya sayılmaması söz konusu. Şekline göre “investment” veya “rezerv varlık” olarak görülebilir. Bank of England makalesine göre FX swap rezerv biriktirmede üç yöntemden biridir (Nugée, Bank of England, Centre for Central Banking Studies). Ulusal para ile spot değişim karşılığında forward işlem olarak muhasebeleşmesi genelde rastlanılan durumdur.
Rastladığım tüm dokümanlarda kabul gören temel husus, 2008 krizi sonrası IMF’i bypass etmek, ödemeler dengesi ve döviz piyasalarına (kura) müdahale için LİKİDİTE amaçlı merkez bankalarının sıkça kullandığı.
Grok 2 ve ChatGPT
Sorduğum yerli ve yabancı kişi ve kurumlardan şu ana kadar bir cevap alamadım. Bir tek Fitch Türkiye raportörü cevap yazdı. O da benzer şekilde IMF tanımına uygun olarak rezervlerden düşmediklerini döviz likiditede dikkate aldıklarını.
Kimse çıkmayınca Grok 2 ve ChatGPT yapay zekâları ile tartıştım. Soruları ve cevapları ayrıca özetlerim. Yukarıdakiler dâhil birçok link verdiler. Ama swapların (net) rezervlerden (IMF dokümanlarındaki likidite amacı/hesabı dışında) düşüldüğüne dair hiçbirinde genel kabul gören bilgi yoktu.
Bir sürü soru ve itirazımın sonunda ikisi de konunun likidite hesabında dikkate alındığını, rezervlerden düşülmediğini kabul edip kendilerini güncelleyeceklerini belirtti. Dünyanın ilk yapay zekâ yasası AB’nin hazırlık raporlarında Daron Hocamla Türkiye’den atıf alan tek akademisyenler olmamız Skynet’in bu son kararına umarım etki etmemiştir.