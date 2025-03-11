DTH hariç net rezerv

6 Mart Fed vaziyetine göre 6,8 trilyon dolar bilançosunun %94,7’si ABD hazinesi (ga­rantili) kağıtlar(ın)dan oluşuyor. 1971’den bu yana 42,22 dolardan fiks altın(a dayalı, tica­rete kapalı) rezervi 11 milyar dolar. Hazine­nin bulyonları koyduğu Fort Knox denetim­den geçecek, altınlar yeniden değerlenecek denen kalem.

Repoda yabancılardan alacakları yok, ters repoda yurtdışı yerleşiklere borcu 397,5 mil­yar dolar, pariteden 368 milyar euro. Yaban­cı merkez bankalarından swap (ECB) alacağı 133 milyon dolar. İsviçre ve Alman bankaları­nın krizinde 60 milyar dolara çıkmıştı (İsviç­re Merkez Bankası rekor zarar açıklamıştı).

18 milyar dövize dayalı rezervi varken 10 milyar dolar yabancıların döviz tevdiatı var. Bu şekilde bilanço içinde net döviz rezervi 8 milyar dolar, pariteden 7,4 milyar euro. Yani bilançosunun binde 1,2’si kadar döviz rezer­vi var. Fed’in pandemi çıkışında tam 14 haf­ta konsolide bilanço içinde eksi döviz rezervi olduğunu pek kimse bilmez. 2024 Nisan so­nunda 1 hafta yine eksi rezervi oldu. Döviz re­zervi en yüksek 6,3 milyar ile NY Fed’de var, döviz tevdiat borcu ise 10 milyar dolar. NY Fed net döviz rezervi bilanço içi eksi 3,7 mil­yar dolar.

Back to the science

TCMB EVDS, 28 Şubat haftasında 206 mil­yar dolar DTH var. 171,5 yurtiçi yerleşiklere ait ve 32,7 lokal olmayanlar, 1,6 yurtiçi ban­kalar. 107 milyar gerçek kişi, 64,5 tüzel kişi. 5 adet bölgesel Fed’in bilançosundan büyük yurtiçi yerleşiklerin DTH’ı pariteden 158,7 milyar euro. Fed’in 7,4 milyar euro döviz re­zervi düştüğünde, Fed’in DTH hariç net re­zervi eksi 151,3 milyar euro oluyor.

DTH’ların karşılığını euro istersek, bu ti­cari bankaların pozisyonu ile ilgili görünse de teknik olarak Fed’den isteme hakkımız bu­lunuyor. Swap hariç net rezerve inanıp, DTH hariç net rezerve inanmamak olmaz. Kaldı ki, bizdeki swaplar uzun zamandır enflasyon ra­porlarında yazdığı gibi APİ’ye ek olarak ulusal bankalarla (döviz) likidite kapsamlı yapılıyor.

İşin doğrusu, IMF ‘International Reser­ves and Foreign Currency Liquidity: Guideli­nes for a Data Template’ (2013) tanımına gö­re döviz likiditede vadesine 3 aya kala olanlar dikkate alınmalı. Burada hep anlattık. Döviz likidite (pozisyon) başka şey, rezerv (yani ka­sa) başka şey. Nakit akım tablosunda faaliyet­lerden doğan nakit akışı ile bilançodaki hazır değerler farklı şeydir.

Finansmandan doğan nakit akışı ile na­kit üretirken bunu dönem sonu nakit tutarı­na eklemek yerine düşerseniz iktisattan önce muhasebe bilimine ters. Ayrıca swaplar roll ettiği sürece sadece maliyet doğurur, TL uz­laşmalı vadeli döviz işlem gideri kalemi 2023 yılında faiz gelir gider farkından çok daha az­dı. Bu arada 2023 yılı KKM maliyeti de mer­kezi yönetim bütçesindeki faiz giderlerinin çok altında.

Back to the future

Dönelim Fed’e. Ödenmiş sermayesi 34,7 milyar, özkaynak 44,2 milyar dolar. Yani bi­lançosunun binde 6,5’u. Bilançonun %52’si NY Fed. Bir milyar dolar altında ödenmiş sermayesi olanlar Saint Louis, Kansas, Min­neapolis. Bir milyar dolar civarında öden­miş sermayesi olanlar Boston, Philadelp­hia, Atlanta, Dallas. Hazineye zararı öden­miş sermayesini aşanlar Atlanta ve Saint Louis hariç kalan 10 bölgesel Fed. Toplam yıllık zararı 223,7 milyar dolar. Özkaynakla­rının 5 katı.

Yabancıların portföyünde 8,5 trilyon ABD hazine kâğıdı var. 1 yılda yaklaşık yarım tril­yon artmış. Fed aynı dönemde yarım trilyon dolar sattı. Bunun 3,7 trilyonu yabancı resmi kurumlarda seviyesini korumuş. İsviçre sabit kalmış. Japonya 1 trilyon dolara inerken, Çin 759 milyar dolara düşmüş. Bu ikili uzun süre­dir satışta.

Kamu borcu 36,2 trilyon dolar. Hazinenin 2024 finansal raporuna göre 1,8 trilyon büt­çe açığı var, ücretler dâhil federal borç top­lamı 45 trilyon dolar. Varlıklar düştüğünde hazinenin pozisyonu 39 trilyon dolar ekside. 2024 üçüncü çeyrekte 310 milyar dolar ca­ri açığı var. 400’ü doktoralı 500 araştırmacı­sı olan Fed’in birikmiş tahvil zararı aynı dö­nemde 818 milyar, ticari bankalarınki 364 milyar dolar. Pulaski Savings Bank geçen ay battı. 2023’den beri 8 banka battı.

DOGE’ye, ticaret ve kur savaşlarına, Bitco­in’i ulusal stratejik rezervlere eklemeye bir de bu gözle bakın. Bu veriler neoklasik ana akımın ‘ama o rezerv para, kendi parası ile borçlanıyor’ dediği yere ait.