Dünya düzdür
Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen Pisagor, dönüyor diyen Galileo Galilei. Dünya düzdür inancı günümüzde halen var. İşin ilginci yuvarlaktır diyen de sorguladığı için bunu iddia etmiş, günümüzde düzdür diyenler de sorguladıklarını iddia ediyor.
“Enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur” diyen Milton Friedman. Günümüzde hala kabul gören bir anlayış. Olmalı ki manşetlere hiç sorgulanmadan, anti tezi yer almadan çekilebiliyor.
Oysa aynı Friedman merkez bankalarının para arzını kontrol edebileceği düşüncesinde yanıldığını FT röportajında kabul eden kişi. Sahi bir merkez bankası para arzını niye kontrol etmeye çalışsın ki?
Site, sayfa trafik alsın diye sorgulanmadan, araştırılmadan haberleştirilen, manşete çekilen bu inanışların baskın (neoklasik, ortodoks, neoliberal) ekonomik anlayış olmasına dünyada ana akım deniyor.
Akademide de farklı değil. Nobel Ekonomi Ödülü alan bir heterodoks iktisatçı, bir Post-Keynesyen, bir modern para teorisyeni henüz bulamazsınız. Belki de Nobel Ekonomi Ödülü olmadığı içindir. Olsa kim bilir belki alırlardı.
Milton Friedman mesela Nobel anısına ekonomi ödüllü bir iktisatçıydı. Yani aldığı bir Nobel Ekonomi Ödülü yok. O zaman bir heterodoks iktisatçı neden alamasın bu ödülü?
Sir Clive William John Granger
Granger Nedensellik Testi’ni 1969'da hakemli dergi Econometrica'da yayınlayan, Tukey’in de asistanlığını yapmış, ana akım kabule göre Nobel Ekonomi Ödüllü ekonometrist sör Granger. Ama biz doğrusunun, İsveç Merkez Bankasının aynı esaslarla Nobel anısına verdiği ödül olduğunu biliyoruz artık.
Tesadüf aynı yıl insanlık aya gitmişti. Bazı inanışlara göre de hiç gitmedi. Çünkü düz dünya inancına göre bu zaten mümkün değil.
Ekonometride korelasyon nedensellik değildir. Aynı yöne doğru giden iki araçtaki şoförler akrabadır denirse, enflasyonla para arzı arasında bir akrabalık var demek kadar bu iddialı olur veya ikisi de aynı model araba denilebilir mi? İlişkinin olması her zaman nedenselliği sağlamayabilir. Yoksa İngilizce Sir (unvan) ile Fransızca Soeur (kızkardeş) sör okunuşları arasında eşbütünleşme var, her kızkardeşi olan için o senin söründür diyebiliriz.
Eğer para arzı enflasyonun nedenidir denirse, işte Sir Granger burada hayatımızdadır. Fakat nedensellik testinde bazı ön kabulleri de sağlatmak lazım. Normal dağılım, otokorelasyon, durağanlık, eşbütünleşme, birim kök, heteroskedastisite, gecikme seçimi. Bunları sağlamıyorsa zaten nedensellik var hiç denilemez.
Diyelim ki tüm bunlar tamam, nedensellik çift yönlü, kısa veya uzun dönemli olabilir. Yani enflasyon para arzının nedeni olabileceği gibi, ikisi birbirinin nedeni olabilir (ki Türkiye için böyledir), yönden bağımsız kısa dönemde veya uzun dönemde olabilir.
Interstellar
“Enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur, para arzını kontrol etmezseniz dezenflasyonu yavaşlatır” denilirse, yukarıdaki bilimsel kabullerin hepsi sağlanmış sayılmış, hipotez kabul görmüş demektir. İyi de çift yönlü veya ters yönlü nedensellik içeren de tonla makale var.
GSYİH ve tüketim harcamaları salt korelasyonu üzerinden enflasyon açıklanmaya kalkılırsa yukarıdaki yanılgı veya bilgi eksikliklerinin bir tekrarıdır bu.
“Bankalar mevduat karşılığında kredi açıp ve bunu tekrarlandığında para arzı artışına yol açar, merkez bankasının dolaşımdaki para miktarını arttırması para arzını arttırır”, dendiğinde ana akım dışındaki tüm iktisat okulları ve görüşleri yok sayılıyor, bilinmiyor veya söylenmiyor demektir.
Evet, bankalar parayı yoktan var eder ama mevduat toplayarak değil, kredi vererek. Para çarpanı bu yüzden artık merkez bankaları tarafından dahi kabul görmez. Çünkü iktisatta farklı boyutlar da vardır.
Ekonomi gazeteciliği
İletişim kadar ekonomi ve ekonometri bilgisi de içerir. Her tivit, her blog yazısı, her paylaşım habere veya manşete çekilmeden önce yukarıdaki süzgeçlerden geçirilmesi ideal olanıdır.
Hiçbir şey yoksa bile trading economics, Google akademik üç beş makale veya veri ile teyit edilebilir, en azından karşıt görüşleri ile beraber verilmelidir ki objektif olsun.
Kanada, Norveç, Arjantin, Malezya, İngiltere’de M2 artarken enflasyonlarının düşüşünü soranlara yoksa anlatılamaz. Türkiye mi? M2 ve enflasyon oranı ters yönde. VAR çizgisi ofsayt kesin diyor.
