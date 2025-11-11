Astroekonomik işler bunlar
Reel sektör istatistikleri, bilanço esasına göre çalışan şirketlerin konsolide finansallarının yer aldığı bir veri. Evet, terkip hatası mümkün ama yıllık olarak bizlere çok şeyler anlatan bir tümevarım tablosu. En son 2024-4 dönem verileri ile son durumu özetleyelim.
1 milyon 104 bin şirketten 175 bini anonim, 905 bini limited. 776 bini mikro, 54 bini orta, 13.2 bini büyük şirket. Büyük şirketler çalışan sayısının %12’si, net satışların %61’i, aktif büyüklüğünün ve özkaynakların %58’ini oluşturuyor. Kar eden 623 bin, zarar eden 470 bin.
Son iki yılda (2024-2023), finansman giderlerinin net satışlara oranı %4 civarında, net kara oranı ise %108 ve %161 dolayında. 2022 yılında bu oranlar %3.37 ile %71. Şirketlerin finansmana ihtiyacının ve faizin yüksek olup olmadığını, sıkılık tanımına uyup uymadığını gösteren önemli bir gösterge.
2009 yılında özkaynakların bilanço aktiflerine oranı %40 iken, 2023 yılında bu oran %27’ye kadar gerilemişti. Özkaynakların yabancı kaynaklara oranı %114 iken, 2024’de %57.5’a kadar gerilemişti ki bu sayı 2018, 2020 ile aynı. Banka kredilerinin yabancı kaynaklarda payı 2018’de %43 iken 2023 ve 2024 yılında %37’ye gerilemiş.
Kısa vadeli mali borçların bilançoda aktiflere oranı %9’lar seviyesinde ve kısa vadeli yabancı kaynaklar %50’yi aşmışken, son sene enflasyon muhasebesi ile bu oranlar, özkaynaklarda artış ile düzelmiş görünüyor. 2024’de özkaynakların bilanço aktiflerine oranı %50.7 olarak neredeyse 2023’ün 2 katında. Tabii bu durum enflasyon muhasebesi ile “Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları” kaleminden kaynaklanıyor.
Enflasyon, faiz kur sarmalı
Sermaye erimesi yıllar itibarı ile bu kadar barizken, faiz giderlerinin payı kısa vadeli borçların payının artışına paralel artarken, enflasyon muhasebesi döneminde ve etkisinde şirketlerin sıkılaşmaya tampon yaparak girdiği söylemi, ekonominin sadece para veya maliye politikasından oluşmadığının, finansal yönetim, işletme, pazarlama, uluslararası ticaret gibi farklı konu ve ana bilim dalları ile de alakalı olduğunun bir teyidi aslında.
Hatta vergi öncesi kar ve net kar kalemlerinin faiz giderlerini karşılama oranının pandemi sonrasında %400’lerin üzerine atıyor olması (2022-2023 yıllarında %717, %500) şirket kar güdümlü enflasyon adına bir fikir vermesi açısından da önemli. Nitekim satışların faaliyet ve net kara oranındaki artışlar da bunu teyit ediyor.
2024 yılında net kar bir önceki yılla neredeyse aynı, bunun da kırılımına baktığımızda sebebi faaliyet giderleri içerisinde pazarlama, satış ve dağıtım giderlerindeki yüksek artış (%72). Net satışlar, satışların maliyeti aynı oranlarda artarken (%50), finansman giderleri içinde kısa vadeli borçlar %62, faaliyet giderleri %77 artmış.
Daha ilgincini söylersek ki bunu hep yazıp söylüyorum, kambiyo kar ve zararı şirketlerce yönetilebilen bir kalem, bunların farklarının net satışlara oranı binde 3, dönem net karına oranı %13. Bu durumda kuru mu önceliklendirmek lazım yoksa faizi mi sorusunun cevabını okurlara bırakalım.
Reel sektör istatistiklerini finansal (temel) analiz olarak, ev ödevi verdiğim Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencilerim, 1 saatten az sürede sermaye erimesini, kısa vadeli borçlardaki artışı ve şirket karlarının yükselişini tespit ettiklerini söylediler.
Uzay muhasebesi kongresi
05-07 Aralık tarihleri arasında Gaziantep’te, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen “XIII. TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLIĞI KONGRESİ, MUHASEBENİN GELECEĞİ VE SINIRLARI: YAPAY ZEKÂDAN UZAY MUHASEBESİNE” önemli bir etkinlik.
Açılış günü öğleden sonra Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım moderatörlüğünde “Uzayda Maliyet Muhasebesinin Yeni Boyutları, Ekonomik Fırsatlar, Risk Yönetimi ve Türkiye’nin Uzay Vizyonu” panelinde konuşmacı olarak Prof.Dr. Süleyman Yükçü ile ben de varım.
Yasal markam “Astroekonomi” pek bilinmiyor, genelde finansal astroloji ile karıştırılıyor. Bir ekonomi kanalında böyle bir unvan görüp gözlerini ovuşturanlar, ekonometrik öngörüleri tarotla bakanı mı dersiniz, ne yorumlar oldu. KPMG Astro Economy raporu, Odedoyin (2016) “On the dynamic theory of Astroekonomist” makalesi bazı örnekler. Astrofizik, astrobiyoloji olur da astromuhasebe olmaz mı?
|Borsa
|10.789,03
|-1,24 %
|Dolar
|42,2331
|0,00 %
|Euro
|48,8346
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1563
|-0,01 %
|Altın (GR)
|5.581,17
|2,71 %
|Altın (ONS)
|4.112,01
|0,01 %
|Brent
|63,9500
|0,00 %