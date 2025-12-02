Rabelais
540 yıl önce doğmuş Fransız yazar Rabelais “bilinçsiz, vicdansız bilim insanlık ruhunun çöküşüdür” demiş. Fed’in 3. çeyrek finansallarında tahvil (ve MBS) birikmiş zararı 855 milyar dolar. 532 milyarı hazine kâğıtlarından geliyor. Geçen sene aynı dönemde 1 trilyon 63 milyardı. Bu zarar yaklaşık 6,5 milyarlık (garantili) tahvil portföyünden geliyor. Geçen sene 7,5 milyar dolar portföyün düşüş oranı (%19) kadar azalmış. Ticari bankaların taşıdığı zarar 350 milyar seviyesinde. Arjantin seçimi öncesi açıklanan 20 milyar dolarlık swap anlaşması 28 Kasım tarihli Fed vaziyetinde görünmüyor. NY Fed Swap Operasyonları sayfasında da yer almıyor. Arjantin Merkez Bankasının 31 Ekim tarihli IRFCL raporunda rezervlerde bir değişiklik yok, Eylül verilerine yakın. Seçim 26 Ekim’de olmuştu. Hatırlanırsa Arjantin Milei’nin mucize ekonomik performansına rağmen (?!) döviz krizine girmek üzereyken bu anlaşma açıklanmıştı.
Fitch 17 Nisan 2025 tarihli Fitch Wire makalesi, Arjantin’in Çin swapları rezervden düşünce -7 milyar dolar diyor. Fitch Türkiye raportörü ile benzer konuda yazıştığımda ilgili soruma biz swapları rezervden düşmüyoruz, döviz likiditede dikkate alıyoruz demişti ki doğrusu da öyle zaten. Fark ile ilgili yorumu okurlara bırakalım ama hatırlatmamızı da yapalım. Swaplar zaten rezervlerden düşülmez, tersine eklenir, IMF 2013 Guideline dokümanına göre döviz likiditede dikkate alınır, yani rezerv başka şey, pozisyon başka şeydir. Üstelik bizdeki swapların çoğu bankaların hedge amaçlı yaptıkları, APİ’ye alternatif kapsamda yapılanlar yani yerel swaplarken. Aynen zorunlu karşılıklar gibi roll eder, bakiye döner, bir nevi borçlu cari hesap gibi yani.
COVID dönemi
Swapların türü de önemli. Muhasebesi buna göre değişebilir yani rezerve yansır veya yansımaz. Pandemi çıkışı tedarik zincirlerinde sorun varken, üstüne Rusya-Ukrayna Savaşı ve Yüzyılın Depremi yaşanmışken, döviz kredileri dâhil dolarizasyonu kamuda yüklenilip, KKM ile TL’ye geçişi Liralaşma makro ihtiyati tedbirler kapsamında sağlanmış ve finansal represyon ile borçlar enflasyonla eritilmiş ve merkezi bütçede yükü azalmışken, ana akımda bu döneme eksojen şartlar sanki yokmuş gibi bilim dışı deney bunlar denilmiş ve reel faiz önerilmişti.
O zaman varil 120 dolardı, bugün yarısında. Bugün döviz kredileri yerli yerine dönerken, bütçede faiz maliyeti ile rezervler de yerine döndü. Ancak reel faiz düzeltecek dediği enflasyon beklentilerini daha çok bozdu, yapışkan hale getirdi, dış ticaret açığına da derman olmuyor. Önerenler hala KKM’yi veya negatif reel faizi hedef gösteriyor. O zaman dünyada 120 civarında ülke negatif reel faiz bölgesindeydi, bugün 40 üzerinde hala öyle. Pozitif reel faiz (Taylor Kuralı) dünyanın hiçbir yerinde zorunluluk değil, kaldı ki faiz teorilerinden sadece biri.
Aydınlanma çağı
İlginci, Milei’nin deneysel ekonomisini övenler, neoliberalizmi tersine çeviren ortodoks olmayan dönemi heterodoks söylemi ile aforoz etmeye devam ediyor. Daha ilginci piyasa kanallarında yukarıdaki Fed’i “muhteşem iletişimle örnek oluyorlar, piyasaları ne güzel hazırlıyorlar, politika faizi ile uzun vadeli faizi ne güzel yönetiyorlar”, vb. diye sürekli överlerken, geçen hafta yeni bir iletişim stratejisi ile beklentileri yönetmek isteyen bizimkini sosyal medyada eleştirme tezatını kaçırmıyorlar. Kimse demiyor madem buradan diyelim. Yeni iletişim stratejisi kıymetli ve doğru zamanlama, tebrikler.
Hazır, Fed’in politika faizi ile uzun vadeli faizleri yönetme iddiası söylenirken şu konuya da bir bakalım. Saint Louis Fed FRED sayfasında, Fed federal faiz oranı ile ticari bankaların kredi faiz oranlarını grafiğe koyduğunuzda aynı yönde hep ilerlemiş son 25 yılda. Hani iddia genişleyici daraltma ile kredibilitesi yüksek bir merkez bankası faizi yükseltirken piyasa faizini düşürürmüş ya.
Neoklasik iktisatta bu inanışlar normal. Eğer kredinin mevduattan verildiğini hala düşünüyorsanız. Bir banka niye 48 ile topladığı mevduatı 36’dan satsın ki? Yoksa 36 ile yarattığı para kendisine likidite, kredi riski, muhasebe gereği dönmüyor diye mi acaba 48 ile mevduat toplamaya çalışıyor? Mevduat kendisine gelmez ve swapla bu eksik parayı bulursa tutarı kasa hesabından mı düşüyoruz, yoksa likidite pozisyonunda mı?
|Borsa
|11.116,45
|2,00 %
|Dolar
|42,4329
|0,00 %
|Euro
|49,2984
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1609
|-0,01 %
|Altın (GR)
|5.779,98
|-0,02 %
|Altın (ONS)
|4.234,28
|-0,08 %
|Brent
|63,2200
|0,09 %