Satoshi Nakamoto
15 Eylül 2008 Lehman Biraderlerden 45 gün sonra internette bir makale yayınlandı. Bugün 38 bin atıf alan makalenin adı “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” ve yazarı kim veya ne olduğu hala meçhul Satoshi Nakamoto idi. Ateş, tekerlek ve internetten sonra en büyük buluşlardan biri görülen blok zincir teknolojisi ile yeni bir dönem başlıyordu.
Aradan geçen 16.5 yıl sonra Beyaz Saray’da makalenin ilk sayfası başkan Trump tarafından çerçeveletip duvara asıldı. 6 Mart 2025 günü “Strategic Bitcoin Reserve and United States Digital Asset Stockpile” başkanlık kararı ile ulusal rezervlerin içine dâhil edilirken, dijital varlıklar ile ilgili ilk komite oluşturuldu.
Bitcoin dışında, Ether, Ripple, Solano ve Cardano stratejik rezervler içinde görüldü. Geçen hafta Manhattan’da “Digital Asset Summit” açılışına gönderdiği videosunda, Trump bu kararlarının ekonomiyi büyüteceğini ve doların dominansını genişleteceğini söyledi. “Stratejik rezerv” merkez bankası rezervleri ile karışmasın. Kasıt edilen ABD stratejik petrol rezervi gibi.
Kripto paraları, ana akımda neoklasik bazı benzerleri gibi, lale (soğanı) balonuna benzeten ve bunların dolandırıcılık olup söneceğini iddia eden Roubini, bir başka kripto para Libra’yı X hesabından tavsiye eden ve başı derde giren Milei’yi geçen hafta ziyaret ederken, o esnada ABD SEC Ripple davasını geri çekiyordu.
İlgilileri için dünyada bir ilk olan borsa endeksleri ile Bitcoin arasındaki eşbütünleşmeyi analiz eden makalemiz (Pressacademia, Dirican & Canöz, 2017) “The Cointegration Relationship Between Bitcoin Prices And Major World Stock Indices: An Analysis With ARDL Model Approach” ve üç madde ile yer aldığım Türkiye’nin ilk Blok Zincir Ansiklopedisini (Nobel Kitabevi, 2023) tavsiye ederim.
Merkez bankaları ve kripto para
Çekinceli ve çekimser merkez bankaları kendi dijital paraları ile kripto paralara karşı aksiyon almayı düşünse de “merkeziyetsiz finans” kavramı ile baştan tanımı ve adı gereği zıt düştüğü için somut bir ilerleme sağlayamadılar.
Ana akım neoklasik görüş, paranın özelliklerini taşısa bile değer ölçüsü, ödemelerde değişim aracı gibi paranın fonksiyonlarını tam içermediği yönünde. Para politikasında olmadığı itirazına karşılık, El Salvador örneğinde Bitcoin ABD doları ile birlikte çift para sistemi olarak kullanılıyor.
Fakat IMF geçen hafta çıkardığı “Ödemeler Bilançosu ve Uluslararası Yatırımlar” düzenlemesinde Bitcoin gibi kripto varlıkları artık ödeme enstrümanı (ve dijital altın) olarak tanımak üzere (Integrated Balance of Payments and International Investment Positions Manual, Seventh Edition (BPM7) White Cover (Pre-Edited) Version, March 2025).
Trump’ın kararı “Çekya Bitcoin düşünüyor” gibi merkez bankalarının dikkatini çekti. Standart Chartered Geoffrey Kendrick’e göre bazı merkez bankaları Bitcoin’e yönelebilir (WSJPro, Central Banking, 30.01.2025). Güney Kore, İsviçre merkez bankaları rezerv tereddütü yaşıyor haberi gibi ECB ve Dünya Bankası henüz kripto varlıklara erken diyor (WB Blog, Feyen, vd. 23.09.2004; Euronews, Desmarais, 17.02.2025).
Elektronik para arzı
“6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” ile düzenlenen elektronik para ihraçları ile kripto paralar başka şeyler. Dünyada da öyle.
Elektronik (dijital) paranın en önemli yan etkisi senyorajdaki düşüş olarak görülüyor. Merkez bankaları ve düzenleyici kurumların mevzuatında para arzı tanımlarında nasıl yer alacağı hala mutabakat dâhilinde değil. Keza kripto paranın ne olacağı da.
Türkiye’nin ilklerinden internet bankacılığı tezimde (2000) değindiğim, önce M1 içinde görülmesi gereken elektronik para için, istatistikleri halen bizde ve dünyada panel veri veya zaman serisi olarak bulunmuyor. Kripto paralarda mümkün.
Bitcoin faiz taşımıyor, arzı kısıtlı, neoklasik anlayışa göre enflasyon da yaratmaz yani. Enflasyon demişken, Muhittin Kaplan (vd. 2025) araştırması olan Arz Portföy raporunda, Türkiye’de pandemi sonrası enflasyon dünyadakine benzer arz yönlü çıkmış. Ben Şalom Bernanke (vd. 2004) “arz ve enerji enflasyonunda politika faizi etki ve katkı sunmaz, dokunmayın” yazmışlar diye 2021’den beri diyorum. Raporun özet ve sonucu da diyor.