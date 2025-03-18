Don’t cry for me ChatGPT
Arjantin ekonomisinin son 15 ayını ChatGPT’ye sorduk, başlıklarla bize cevapladı. “Son 15 ayda Arjantin ekonomisi, önemli dalgalanmalar ve politika değişikliklerine sahne olmuştur. 2023 yılının sonlarında, yüksek enflasyon ve bütçe açıkları nedeniyle ekonomik zorluklar yaşanmıştır. Kasım 2023’te yıllık enflasyon %160,9 seviyesine ulaşmış, aylık enflasyon ise %12,8 olarak kaydedilmiştir.
Aralık 2023’te göreve gelen Javier Milei, ekonomiyi istikrara kavuşturmak için “şok terapisi” olarak adlandırılan sert kemer sıkma politikalarını uygulamaya koymuştur. Bu kapsamda, pesonun değeri %50’den fazla düşürülmüş, enerji sübvansiyonları azaltılmış ve kamu ihaleleri iptal edilmiştir. Bu politikalar sonucunda, 2024 yılının ilk yarısında yoksulluk oranı %52,9’a yükselmiş, işsizlik oranı %7,6’ya çıkmış ve GSYH’nin ikinci çeyrekte %1,7 oranında daraldığı gözlemlenmiştir.
Politika faizi düşmeye başladı
Ancak, alınan önlemler enflasyonun düşmesine katkı sağlamıştır. Aylık enflasyon Temmuz 2024’te %4,0 ile son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemiş, Ağustos ayında ise %4,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, Arjantin Merkez Bankası politika faizini altı kez indirerek %50’den %40’a düşürmüştür.
2024 yılının üçüncü çeyreğinde, Arjantin ekonomisi bir önceki çeyreğe göre %3,9 büyüyerek resesyondan çıkmıştır. Bu büyüme, hükümetin harcama kesintileri ve deregülasyon çabalarının bir sonucu olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, Ocak 2024’te yaklaşık 12 yılın ardından ilk kez aylık bütçe fazlası verilmiş, bu da mali disiplinin bir göstergesi olarak görülmüştür.
IMF, Arjantin’in ekonomik istikrar çabalarını övmüş, ancak toparlanmanın “belirsiz ve dengesiz” olduğunu belirtmiştir. IMF, para politikası, döviz kuru ve yapısal reformlarda daha fazla ayarlamaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştır. Sonuç olarak, Arjantin ekonomisi son 15 ayda ciddi zorluklarla karşılaşmış, ancak uygulanan politikalar enflasyonun düşmesine ve ekonomik büyümenin yeniden başlamasına katkı sağlamıştır. Yine de, yüksek yoksulluk oranları ve işsizlik gibi sosyal sorunlar devam etmekte olup, sürdürülebilir bir toparlanma için daha kapsamlı reformlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Enflasyonun düşmesi vs. emeklilerin durumu
Enflasyonu düşürme konusundaki politikaları, emekliler ve dar gelirli kesimler için büyük bir bedelle geldi. Arjantin’de emekli maaşları enflasyon karşısında ciddi şekilde eridi. Enflasyonla mücadele için harcamalar kısılırken, emeklilere yapılan maaş artışları enflasyon oranının çok gerisinde kaldı. Arjantin Emeklilik Ödeme Sistemi’ne (ANSES) göre, en düşük emekli maaşı 2024’te açlık sınırının altında kaldı.
Yoksulluk ve gelir dağılımı
Yoksulluk oranı %52,9’a çıktı. Aşırı yoksulluk oranı %17’nin üzerinde ve özellikle çocuklar arasında durum daha kötü. Özel sektör yatırımları istenilen hızda gelmediği için işsizlik arttı. Ekonomik reformlar şirketlerin maliyetlerini düşürmeyi hedeflese de, kısa vadede düşük gelirli kesimler için durum daha da kötüleşti.
Sağlık harcamaları ve ilaç fiyatları
Devletin sağlık harcamalarını kısması, özellikle düşük gelirli vatandaşları olumsuz etkiledi. İlaç fiyatları serbest bırakıldı ve bazı temel ilaçların fiyatları 6 ay içinde %300’e varan artışlar gördü. Devlet hastaneleri ve ücretsiz sağlık hizmetleri üzerindeki yük arttı.
Kamu harcamalarında kesintiler ve IMF destekli reformlar
12 yıl sonra ilk kez bütçe fazlası verdi, bu IMF ile ilişkileri düzeltti. Ancak kamu harcamalarındaki sert kesintiler, sosyal yardımların azalmasına neden oldu. Orta ve alt sınıf, yüksek enflasyonun etkilerini daha ağır hissederken, büyük sermaye grupları için düzenlemeler daha elverişli hale geldi.
Sonuç: Milei başarılı mı?
Ekonomik istikrar açısından: Enflasyonun kontrol altına alınması, bütçe açığının düşmesi ve IMF ile ilişkilerin düzelmesi bir başarı olarak değerlendirilebilir. Sosyal etkiler açısından: Yoksulluk, gelir dağılımındaki bozulma, sağlık sistemindeki sorunlar ve emeklilerin durumu göz önüne alındığında politikalar büyük bedeller yaratıyor.
Özetle, makroekonomik istikrar sağlanıyor ama toplumsal maliyet çok yüksek. Bu nedenle Milei’yi başarılı görmek, perspektife bağlı. Ekonomik dengeleri önceliklendiren biri için evet, sosyal politikaları göz önünde bulunduran biri için hayır.”