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Sevim koş, koş, Fransız kalmayalım

Cüneyt DİRİCAN
Cüneyt DİRİCAN [email protected]

Bizimkiler’de Cemil (rahmetli Uğurtan Sayıner) camda sürekli sağa sola ha­ber yetiştirir. Bizim medyada yer bulamıyor ama Fransa’da uzun süredir bütçe açığı tar­tışma konusu, buradan haberi yetiştirelim. 400 Fransalı yazımızda detayı var.

2 yıl bo­yunca en zengin Fransızlardan ve 400 bü­yük Fransız sermayesinden (şirketinden) süper karların vergilendirilmesi (servet ver­gisi alınması) söz konusu. LVMH (Louis Vu­itton-Moët-Hennessy) CEO’su Bernard Ar­nault bütçe açığı için, şirketlere konan bu ek vergiyi ABD örneğini vererek eleştirdi ve operasyonlarını ABD’ye taşıyabileceğini söy­ledi ve Şanzelize’de (Champs-Élysées) çarşı çok fena karıştı.

La Joconde

Fransa vergiyi tavana ve tabana yayma ara­sında ikiye bölündü. Ciotti, Knafo gibi ve­killer “girişimciler cezalandırılıyor, Arna­ult giderse bütçenin vergi faturasını kalan­lar paylaşır” dediler X hesaplarında.

Marion Maréchal “Kuzey Kore ekonomisine dönü­yoruz” tiviti attı. Vekil Léaument Knafo’ya “milyarderleri savunuyorsun, Arnault gi­derse gitsin, biz onlarsız yapabiliriz ama iş­çiler olmadan “made in France” yapamayız” yazdı hesabından. Ekonomist Babeau ceva­ben “LVMH Kolkhoze olur, biz de Lada Lou­is Vuitton üretiriz artık” tiviti attı.

Tondelier “2024’de süper karlara süper temettü aldı­lar ama hala şikâyet ediyorlar” derken, vekil Benjamin Lucas “demokrasimizi tehdit edi­yor, bu şantajı kabul edemeyiz” tivitini pay­laştı. Vekil Ruffin vergi cennetlerini işaret ederken, L’Humanité gazetesindeki haberde 20 yılda süper zenginlerin yüzde 119 kar ar­tışı yaptığı yazıyordu. MEDEF ve iş dünyası ile işçi federasyonlarından (daha sert) farklı tepkiler gelirken, Michelin İcra Kurulu Baş­kanı Florent Asya ile rekabette ücretlerin (işçilik giderleri) seviyesi sorun değil net ve brüt ücret arasındaki fark yani vergiler so­run derken, Marine Le Pen LCI kanalı röpor­tajında “kamuda memur sayısı fazla değil” diyordu.

10 Ekim 2023 tarihli “Aydınlanma Çağı” yazımızda, toprak sahibi aritokratlar (Bourbon yanlıları lejitimistler), mali aris­tokrasi (Orleans hanedanı yanlıları) ve sana­yi burjuvazisinin bütçe ile ilişkisine, benzer bir sürece değinmiştik.

Macron, Mona Lisa’nın (La Joconde) Louvre’da yeni yerine taşınacağını söyler­ken, yeni yerin çıkış kapısının kendisinin destek verdiği LVMH Samaritaine binasına doğru olacağı eleştirisi geliyordu.

DTH hariç net rezerv

Fed’den anlayan Trump, Fed (Powell) için “esas işlerine odaklansalardı enflasyonu dü­şürebilirlerdi, banka denetimleri dâhil çok kötü yönettiler” dedi. Hatırlarsak 2023 yılın­da 6 tane banka batmıştı ABD’de.

BRICS+ parasına karşılık vergi ve tari­fe tehdidini yinelerken, Meksika, Kanada, Çin’e yeni vergiler koydu ve AB’ye de koya­bileceğini belirtti. Grönland ve Panama için tartışmalar sürüyor. Kanada ve Meksika pa­raları değer kaybederken Euro dolar parite­ye çok yaklaştık. Bağımsız merkez bankası, endojen politika faizi sizlere ömür bu coğraf­yalarda.

Swap hariç net rezerv diye bir tanım ve hesaplama dünyada yok demiştik. Ama ka­zan doğuruyorsa kazanın öldüğüne de inan­mak gerekir. Bu durumda Fed’in (DTH) döviz tevdiat hesapları hariç net (döviz) rezervini biz de hesaplayabiliriz. Döviz yurtiçi yerle­şiklerin yabancılarla ulusal parasının taka­sı (swap, değiş-tokuş) ile elde edilir. Banknot görüldüğünde ödemeli borç senedidir. DT­H’lar bu anlamda karşı tarafın (kısa vadeli) borçlarıdır. Fed’in Eylül 2024 finansalların­dan hareketle, repo hariç net döviz rezervi 16 milyar 800 milyon dolar karşılığında. Vadesi gelmemiş döviz alacakları da 3 milyar dolar muadili.

Fed’in repo ve (döviz tahvil) alacak hariç net döviz rezervi 1,04 pariteden diğer FX kompozisyonu dâhil ancak 13 milyar 270 milyon euro. 30 Ocak 2025 haftalık vaziye­ti itibarı ile döviz rezervi brüt 17 milyar 650 milyon dolar muadili. Pasifte 9 milyar 680 milyon dolar yükümlülüğü düşünce net dö­viz rezervi 8 milyar dolar muadili. Fed repo ve (tahvil) alacaklar hariç net rezervi diğer FX kompozisyonu dâhil 1,04 pariteden sa­dece 3 milyar euro. 24 Ocak itibarı ile Türki­ye’nin döviz tevdiat hesaplarındaki (TCMB) 165 milyar doların euro olarak talep edilmesi halinde, Fed’in döviz rezervi yine 1,04 parite­den 158 milyar euro eksiye dönmektedir. BD­DK haftalık bülten 191 milyar dolara göre ise -183 milyar euro.

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