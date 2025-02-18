Altın yumurtlayan net rezerv
DOGE hazine hesaplarına erişince Elon Musk için çok eleştiri geldi. Arjantin Milei gibi kamu harcamalarını ve bütçe açığını hedef alan kesintilerle birlikte USAID ortaya çıkınca başka sorular da oluştu.
Trump yönetiminin yeni tarife uygulamaları ve Panama, Kanada, Grönland gibi örneklerle altının onsunun artışı hızlandı. Konu malum Çin ve dış ticaret açıkları.
AB ve Çin ile karşılıklı tarifeler ve önceki yazılarımızda işaret ettiğimiz gibi bütçe açığı nedeni ile Ukrayna, NATO ve karşılığında Avrupa Ordusu gibi konular bu süreci destekledi.
Zerohedge 1974’den beri Fort Knox’ta ABD hazinesinin altın bulyonlarının denetime tabii tutulmadığını yazdı. Fed (ve Pentagon) için de benzer şekilde audit isteniyor. Ron Paul 2009 yılında Fed için kanun teklifi vermişti (H.R.1207).
Ron Paul, Fed kapatılsın diyen “End The Fed (2009) kitabının yazarı eski senatör. Elon Musk geçen hafta kendisinin Powell yerine guvernör atanması için “muhteşem fikir” dedi.
Altın hariç net rezerv
Filmi başa sararsak, Nixon 1971’de petro-dolar sistemine geçmişti. Altınlar Fed’den alınıp hazineye Fort Knox’a gitti. Yerine ticarete konu olmayan altın sertifikaları 35 dolar yerine 42.22 dolar pariteden konuldu. Ve 1972 yılında altın futures kontratları başladı.
Trump ve Musk altınları yeniden değerleyecek deniyor. Öncesinde stok kontrolü lazım. Ama altınlar çoktan başka amaçlarla kullanıldı, Londra’da Bank Of England’da da altın kalmadı gibi söylemler fiyatı haliyle yukarıda tutuyor.
Enflasyonun keşfi ve hedeflemesi ile merkez bankacılığının gelişimi, İspanyolların dolaşımdaki altın paralarının, Fransız tüccarları tarafından piyasadan çekilip Fransa'ya kaçırıldığını fark etmesi ile başlar.
Tarih tekerrürden ibaretse Fed ve hazinede beklenenden farklı bir durum çıkarsa LIBOR, Enron çerez kalır. Bu durumda Altın Hariç Net Rezerv tanımı şart olur.
Fed için “muhteşem iletişimle piyasaları ne güzel hazırladılar, merkez bankacılığı örneği veriyorlar” denen program kayıtları hafızalarda hep tragedya olarak kalır.
BRICS+ altına dayalı kendi parasını çıkaracak söylemleri bir ara popülerdi ama altınların yeniden değerlenmesi söz konusu olursa bu yeni Smithsonian demek.
YP menkul hariç net rezerv
Altınları yeniden değerleme düşüncesi bütçe açıklarına yaklaşık 800-900 milyar dolar ek kaynak yaratmak için. Elon Musk yine en son Trump ile Oval Ofis’te “bütçe açıklarını, kamu harcamalarını kısmazsak batıyoruz” dedi.
Zerohedge ABD federal hükümetinin finansal durumunu 2024 finansal raporundan paylaştı. Varlıklar 5.7 trilyon iken yükümlülükler 45.5 trilyon dolar. 2024 bütçe açığı ise 1.8 trilyon.
Swap hariç net rezerv diye bir hesaplama ve tanım olmadığını, doğrusunun “International Reserves and Foreign Currency Liquidity (IRFCL)” olduğunu çok yazdık.
Swap hariç net rezervi, bu swapların likidite kapsamında APİ yerine ulusal bankalarla yapıldığını dikkate almaksızın, altın bulmuş gibi paylaşan ana akıma bir soru? Yukarıdaki bilgiler ışığında ABD hazinesi tahvillerini uluslararası rezervlerden düşmeleri de gerekmez mi?
Neyse ki burada heterodoks Modern Para Teorisi kurtarıcı olarak ortodoks ana akımın imdadına yetişiyor. Ulusal para cinsinden borçlanmalar hazineler için sorun değildir. Borçlanma kompozisyonu ve maliyeti sorundur.
Kazan doğurursa ölebilir diyerek, Fed için DTH Hariç Net Rezerv hesaplamaya başlamıştık. DTH’lar teknik olarak karşılığı istenebilecek tutarlar. Fed bilanço içi net döviz rezervi 7.63 milyar euro. DTH’larımız 203.6 milyar dolara çıktı.
Bu şekilde Fed’in DTH Hariç Net Rezervi 1.05 pariteden -195.6 milyar euro. Yurtdışı yerleşiklerin DTH’ını düşüp baktığımızda ise Fed’in döviz rezervi eksi 160.7 milyar euro. Bilançosundaki pasifteki 380 milyar dolar yabancı ters repo miktarı hariç bu rakamlardan.
Yumurta hariç enflasyon
Markette görevli kırılmasın diye market arabasında yumurta kutusunu düzeltti, dedi ki “Ağabey, çeyrek altın gibi artık bu, aman kırılmasın. Tavuk horozdan boşandı, nafakası bizlere kaldı”.
ABD’de yumurta fiyatı 4.95 dolar ile 2023 Ocak rekorunu kırdı. Biden gitmeden kuş gribi nedeniyle 100 milyonu telef etme talimatı vermişti. ABD TÜFE yumurtaflasyon ile tekrar yükselişe geçti. ABD enflasyonuna yumurta hariç bakma fikri çık aklımızdan diyelim.