Altın yumurtlayan net rezerv

DOGE hazine hesaplarına erişince Elon Musk için çok eleştiri geldi. Arjantin Mi­lei gibi kamu harcamalarını ve bütçe açığını hedef alan kesintilerle birlikte USAID ortaya çıkınca başka sorular da oluştu.

Trump yönetiminin yeni tarife uygulama­ları ve Panama, Kanada, Grönland gibi örnek­lerle altının onsunun artışı hızlandı. Konu ma­lum Çin ve dış ticaret açıkları.

AB ve Çin ile karşılıklı tarifeler ve önceki yazılarımızda işaret ettiğimiz gibi bütçe açığı nedeni ile Ukrayna, NATO ve karşılığında Av­rupa Ordusu gibi konular bu süreci destekledi.

Zerohedge 1974’den beri Fort Knox’ta ABD hazinesinin altın bulyonlarının denetime ta­bii tutulmadığını yazdı. Fed (ve Pentagon) için de benzer şekilde audit isteniyor. Ron Pa­ul 2009 yılında Fed için kanun teklifi vermişti (H.R.1207).

Ron Paul, Fed kapatılsın diyen “End The Fed (2009) kitabının yazarı eski senatör. Elon Musk geçen hafta kendisinin Powell yerine gu­vernör atanması için “muhteşem fikir” dedi.

Altın hariç net rezerv

Filmi başa sararsak, Nixon 1971’de pet­ro-dolar sistemine geçmişti. Altınlar Fed’den alınıp hazineye Fort Knox’a gitti. Yerine tica­rete konu olmayan altın sertifikaları 35 dolar yerine 42.22 dolar pariteden konuldu. Ve 1972 yılında altın futures kontratları başladı.

Trump ve Musk altınları yeniden değerle­yecek deniyor. Öncesinde stok kontrolü lazım. Ama altınlar çoktan başka amaçlarla kullanıl­dı, Londra’da Bank Of England’da da altın kal­madı gibi söylemler fiyatı haliyle yukarıda tu­tuyor.

Enflasyonun keşfi ve hedeflemesi ile mer­kez bankacılığının gelişimi, İspanyolların do­laşımdaki altın paralarının, Fransız tüccarları tarafından piyasadan çekilip Fransa'ya kaçı­rıldığını fark etmesi ile başlar.

Tarih tekerrürden ibaretse Fed ve hazinede beklenenden farklı bir durum çıkarsa LIBOR, Enron çerez kalır. Bu durumda Altın Hariç Net Rezerv tanımı şart olur.

Fed için “muhteşem iletişimle piyasaları ne güzel hazırladılar, merkez bankacılığı örneği veriyorlar” denen program kayıtları hafızalar­da hep tragedya olarak kalır.

BRICS+ altına dayalı kendi parasını çıka­racak söylemleri bir ara popülerdi ama altın­ların yeniden değerlenmesi söz konusu olursa bu yeni Smithsonian demek.

YP menkul hariç net rezerv

Altınları yeniden değerleme düşüncesi büt­çe açıklarına yaklaşık 800-900 milyar dolar ek kaynak yaratmak için. Elon Musk yine en son Trump ile Oval Ofis’te “bütçe açıklarını, kamu harcamalarını kısmazsak batıyoruz” dedi.

Zerohedge ABD federal hükümetinin finansal durumunu 2024 finansal raporundan paylaş­tı. Varlıklar 5.7 trilyon iken yükümlülükler 45.5 trilyon dolar. 2024 bütçe açığı ise 1.8 trilyon.

Swap hariç net rezerv diye bir hesaplama ve tanım olmadığını, doğrusunun “Internatio­nal Reserves and Foreign Currency Liquidity (IRFCL)” olduğunu çok yazdık.

Swap hariç net rezervi, bu swapların likidi­te kapsamında APİ yerine ulusal bankalarla yapıldığını dikkate almaksızın, altın bulmuş gibi paylaşan ana akıma bir soru? Yukarıda­ki bilgiler ışığında ABD hazinesi tahvillerini uluslararası rezervlerden düşmeleri de gerek­mez mi?

Neyse ki burada heterodoks Modern Pa­ra Teorisi kurtarıcı olarak ortodoks ana akı­mın imdadına yetişiyor. Ulusal para cinsinden borçlanmalar hazineler için sorun değildir. Borçlanma kompozisyonu ve maliyeti sorun­dur.

Kazan doğurursa ölebilir diyerek, Fed için DTH Hariç Net Rezerv hesaplamaya başla­mıştık. DTH’lar teknik olarak karşılığı istene­bilecek tutarlar. Fed bilanço içi net döviz re­zervi 7.63 milyar euro. DTH’larımız 203.6 mil­yar dolara çıktı.

Bu şekilde Fed’in DTH Hariç Net Rezer­vi 1.05 pariteden -195.6 milyar euro. Yurtdı­şı yerleşiklerin DTH’ını düşüp baktığımızda ise Fed’in döviz rezervi eksi 160.7 milyar euro. Bilançosundaki pasifteki 380 milyar dolar ya­bancı ters repo miktarı hariç bu rakamlardan.

Yumurta hariç enflasyon

Markette görevli kırılmasın diye market arabasında yumurta kutusunu düzeltti, dedi ki “Ağabey, çeyrek altın gibi artık bu, aman kırıl­masın. Tavuk horozdan boşandı, nafakası biz­lere kaldı”.

ABD’de yumurta fiyatı 4.95 dolar ile 2023 Ocak rekorunu kırdı. Biden gitmeden kuş gri­bi nedeniyle 100 milyonu telef etme talimatı vermişti. ABD TÜFE yumurtaflasyon ile tek­rar yükselişe geçti. ABD enflasyonuna yumur­ta hariç bakma fikri çık aklımızdan diyelim.