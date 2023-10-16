Telko devrimini şekillendirecek yedi başlık

McKinsey'nin, geçen hafta içerisinde yayımladığı "Teknoloji Yetenekleri Üzerindeki Geçiş: Telkoları Yeniden Şekillendiren Yedi Teknoloji Trendi" makalesi, telekomünikasyon endüstrisindeki dönüşümü aktarmaya odaklanmış.

Gayet zor zamanlar geçiren telekom endüstrisinde geleceğe yönelik iyi ipuçları veren güzel bir makale. Orijinalini okumanızı tavsiye ederim. Zaman bulup da okuyamayacak olanlar için özet geçeyim. McKinsey, danışmanları telko dönüşümünü yedi başlık altında özetlemiş. Bağlantı ve Bulut Entegrasyonu, Açık RAN Devrimi, Akıllı Operasyonlar, Siber Güvenlik, IoT’nin yayılması, Telko bulutundaki yükseliş ve ‘edge computing’, uç bilişim.

Bağlantı ve Bulut Entegrasyonu: Makalede vurgulanan bağlantı ve bulut entegrasyonu, telekomünikasyon şirketlerinin dijital dönüşüm sürecindeki kilit rolünü yansıtıyor. Bu trend, iş operasyonlarını nasıl etkili bir şekilde şekillendirebileceğini ve telkoların ağ altyapısını nasıl yeniden düşünmeleri gerektiğini açıklar. Ayrıca, bu değişimin çalışanlar için beceri geliştirmeyi gerektirdiğini vurgulayabilir.

Açık RAN Devrimi: Open RAN'ın telekomünikasyon sektöründeki etkisi, bana göre üzerinde durulması gereken konu. Makalede bahsedilen esneklik ve maliyet etkinliği, telekomünikasyon şirketlerinin iş modellerini nasıl dönüştürebileceğini açıklıyor. Ancak, bu teknolojinin kabul görmesi, çalışanların yeni beceriler kazanmasını gerektirdiği için bir soru işareti.

Akıllı Operasyonlar: Yapay zeka ve makine öğrenmenin operasyonel verimliliğe nasıl katkı sağladığı eleştiriye açık bir konu. Bu, telekomünikasyon şirketlerinin bu teknolojileri nasıl entegre edebileceğini ve çalışanlarını bu değişime nasıl hazırlayacaklarını ele alabilir.

Siber Güvenlik Zorunluluğu: Siber güvenlik, herhangi bir teknoloji dönüşümünün ayrılmaz bir parçasıdır. Banagöre, makale telkoların ağlarını ve müşteri verilerini korumanın kritikliğini vurguluyor. Bu bağlamda, çalışanların siber güvenlik eğitimine ve farkındalığına odaklanmanın önemini dile getirebilir.

IoT'un Genişlemesi: Nesnelerin İnterneti'nin yaygınlaşması, telekomünikasyon şirketlerine yeni fırsatlar sunuyor. IoT'nin ülkemizdeki potansiyeli ve bu alandaki iş gücünü nasıl şekillendirmesi gerektiği incelenmeli.

Telko Bulutunun Yükselişi: Telekomünikasyon sektöründeki bulut geçişi, iş gücünün beceri setlerinde değişikliklere yol açar. Kemalettin, bu geçişin avantajlarını ve çalışanların bu yeni çevreye nasıl adapte olması gerektiğini eleştirebilir.

Uç Bilişim: Ben ‘Edge Computing’ kavramına, kendi anlayacağım şekilde bir Türkçe isim uyduramadım. Uydurulan isimler de içime sinmiyor. Yine de ‘uç bilişim’ diyelim. Bana göre, makalede de belirtildiği üzere, telekom sektörünün ‘yırtacağı’ tek nokta bu alan olabilir. Çeşitli uç servislerle hizmet çeşitlendirilmesi.

Sonuç olarak, bu makaleyi ve genel trendleri analiz ettiğim zaman, telekomünikasyon endüstrisindeki teknoloji trendlerini iş gücü, operasyonlar ve gelecekteki zorluklar açısından ele almakta fayda var. Telekom sektörünün bu değişimlere nasıl uyum sağladığı hem Türkiye’de hem de global olarak bu şirketlerin geleceğini belirleyecek.