Ton değil, güven ihraç edilecek
Bugün Avrupa pazarlarında rekabet sadece fiyat üzerinden yapılmıyor. Alıcılar artık ürünün hangi bahçede yetiştirildiğini, hangi uygulamaların yapıldığını, su kullanımının nasıl yönetildiğini ve sosyal sürdürülebilirlik kriterlerinin yerine getirilip getirilmediğini de sorguluyor. Başka bir ifadeyle ürünle birlikte güven de satın alıyorlar.
Geçtiğimiz günlerde Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde faaliyet gösteren ve Avrupa'nın birçok ülkesine kiraz ile yaban mersini ihracatı yapan bir şirketi ziyaret etme fırsatı buldum. Ardından aynı grubun Edirne'nin İpsala ilçesinde gerçekleştireceği yaban mersini yatırımının temel atma törenine katıldım.
İki günlük program boyunca gördüğümüz tablo, aslında tarımın geleceğinin hangi eksenlerde şekilleneceğine dair önemli ipuçları veriyordu.
Türkiye tarımı uzun yıllardır verimlilik, ölçek ekonomisi ve ihracat gelirlerini artırma hedefleri etrafında şekilleniyor. Ancak küresel rekabetin geldiği noktada artık sadece üretmek yeterli değil. Ürünün nasıl üretildiği, ne kadar izlenebilir olduğu, çevresel etkisinin ne ölçüde yönetildiği ve üreticiyle nasıl bir ilişki kurulduğu da en az ürünün kendisi kadar önem taşıyor. Bu nedenle izlenebilirlik artık bir pazarlama tercihi değil, pazara giriş şartı haline geliyor.
Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünleri olan üzüm, incir, zeytin ve turunçgillerde de benzer bir dönüşüm yaşanıyor. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, karbon ayak izi uygulamaları ve sürdürülebilir üretim standartları önümüzdeki yıllarda tarım ticaretinin temel belirleyicileri olacak. Bu noktada dikkat çeken bir diğer unsur sözleşmeli üretim modeli oldu.Türkiye'de zaman zaman tartışma konusu olan sözleşmeli tarımın doğru uygulandığında üretici ve yatırımcı arasında güçlü bir kazan-kazan ilişkisi oluşturabildiği görülüyor. Üretici ürününü kime satacağını biliyor, yatırımcı ise kaliteli ve sürdürülebilir hammadde tedarikini güvence altına alıyor. Tarım sektörünün en büyük sorunlarından biri olan piyasa belirsizliği böylece önemli ölçüde azalıyor.
Ancak ziyaret sırasında dikkatimi çeken asıl konu ekonomik kalkınma ile sosyal kalkınmanın birlikte ele alınması oldu. Şirket, kadın istihdamına öncelik veren bir yapı oluştururken aynı zamanda bölgede kurulan bir kadın kooperatifinin yaban mersini üretimine yönelmesine destek veriyor. Üretim planlaması, teknik danışmanlık ve pazarlama desteği aynı sistem içerisinde değerlendiriliyor.
Türkiye’nin önünde önmeli fırsatlar var
Bu yaklaşım yalnızca sosyal sorumluluk projesi olarak görülmemeli. Çünkü günümüzde sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki giderek güçleniyor. Kadınların üretime katılımının artması kırsal bölgelerde gelir seviyesini yükseltirken tarımsal işletmelerin devamlılığına da katkı sağlıyor.
İpsala'da temeli atılan yeni yatırım ise Türkiye açısından farklı bir anlam taşıyor.
Yüksek katma değerli meyve üretimi dünya genelinde hızla büyüyen sektörlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle yaban mersini, sağlık odaklı tüketim eğilimlerinin artmasıyla birlikte son yılların en stratejik ürünlerinden biri haline geldi.
Türkiye'nin iklim avantajı, genç bahçe yatırımları ve Avrupa pazarlarına yakınlığı düşünüldüğünde bu alanda önemli fırsatlar bulunuyor. Ancak başarı yalnızca yeni bahçeler kurmakla mümkün olmayacak. Üretimden lojistiğe, sertifikasyondan dijital izlenebilirliğe kadar tüm zincirin birlikte yönetilmesi gerekiyor.
Güçlü kurumların destek verdiği İpsala yatırımını da bu açıdan değerlendirmek gerekir. Tarım sektörünün geleceğinde özel sektör, üretici örgütleri ve finans kuruluşlarının birlikte hareket ettiği modeller daha fazla önem kazanacak.
Artık tarım ekonomisinin dili değişiyor
Dünyada tarımsal rekabet artık tonla değil, değerle ölçülüyor. Bir kilogram ürünün kaç dolara satıldığı kadar, o ürünün arkasındaki hikâye, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik de fiyatı belirliyor. Artık tarım ekonomisinin dili değişiyor.
Uzun yıllar boyunca tarımsal başarı; rekolte, tonaj, hektar başına verim ve toplam ihracat rakamlarıyla ölçüldü. Daha çok üretmek, daha çok satmak ve daha çok ihracat yapmak başarı göstergesi kabul edildi. Bugün ise dünya başka bir denkleme geçti. Artık soru şu: Bir ülke ne kadar üretiyor değil; ne kadar değer üretiyor? Çünkü küresel tarım piyasaları giderek ikiye ayrılıyor. Bir tarafta yüksek hacimli ama düşük katma değerli üretim yapan ülkeler; diğer tarafta ise daha düşük hacimle yüksek gelir yaratan, hikâye satan, güven inşa eden ve tüketicinin zihninde yer edinen ülkeler.
İkinci gruba baktığımızda ortak bir özellik görüyoruz. Hiçbiri yalnızca ürün satmıyor. Hepsi bir sistem satıyor; bir üretim kültürü, bir kalite anlayışı, bir güven ilişkisi, bir yaşam biçimi.
Bugün İtalya’nın zeytinyağı yalnızca yağ değil. Fransa’nın peyniri yalnızca peynir değil. Japonya’nın meyvesi yalnızca meyve değil. Yeni Zelanda’nın sütü yalnızca süt değil.
Tarımın en değerli sermayesi arazi olmayabilir
Bunların her biri; hikâye, standart, izlenebilirlik, estetik ve kültürel sermaye ile birlikte fiyatlanıyor. Tarım artık yalnızca biyolojik üretim değil. Bir algı ekonomisi. Bir güven ekonomisi. Bir kültürel ekonomi. Bu yüzden önümüzdeki dönemde tarımın en değerli sermayesi arazi olmayabilir. Güven olabilir. Aynı iklim, toprak ve çeşitte üretim yapan iki üretici düşünelim. Biri ürününü kilogram başına iki kat pahalı satabiliyor. Neden? Çünkü alıcı risk satın almak istemiyor. Belirsizlik satın almak istemiyor. Tüketici artık yalnızca ürünün kendisini değil, ürünün arkasındaki sistemi satın alıyor.
Bugün Avrupa’da birçok alıcı için ürünün lezzeti kadar şu sorular da kritik: Kim üretti? Nasıl üretti? Kaç litre su kullanıldı? Karbon etkisi ne? İşçi hakları gözetildi mi? Toprak korunuyor mu? İzlenebilir mi? İşte tam bu noktada Türkiye için tarihi bir fırsat oluşuyor. Çünkü Türkiye’nin en güçlü tarafı hâlâ üretim kapasitesi değil. Çeşitliliği, coğrafyası, kültürel hafızası, tarımsal deneyimi, yerel bilgisi ve üretici refleksi…
Önümüzdeki dönemde kazanan ülkeler muhtemelen şu özelliklere sahip olacak: Üreticisini görünür kılan, veriyi yöneten, sözleşmeli yapıları güçlendiren, kadınları ve gençleri sistemde tutan, izlenebilirliği standart hâline getiren, toprağı koruyan ve ürünü yalnızca rafa değil; zihne yerleştiren ülkeler.
Bu nedenle tarım politikalarını yalnızca destekleme politikası olarak görmek artık yeterli değil. Tarım politikaları aynı zamanda marka politikasıdır. Kültür politikasıdır. Dış ticaret politikasıdır. Ve giderek ulusal güvenlik politikası hâline gelmektedir. Belki de geleceğin en güçlü tarım ülkeleri en çok üretenler değil; en çok güven oluşturanlar olacak.
Ve o gün geldiğinde ihracat tablolarına bakarken artık şu soruyu soracağız: Bir kilogram başına ne kadar itibar sattık? Çünkü geleceğin tarımında ihraç edilen şey ürün olmayacak. İlişki olacak. Ve güvenin fiyatı her zaman tonajdan daha yüksek olacak.
Gümülcine'den İpsala'ya uzanan bu yatırım zinciri bize bir kez daha gösteriyor ki geleceğin tarımında asıl ihraç edilen ürün değil, güven olacak.
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