Vatandaş 5 milyon kez GetirAraç dedi

2021 yılında Garenta’nın Moov’unu bünyesine katan Getir, GetirAraç markası ile İstanbul ve İzmir’de 4.000 araçla 2023’te 5 milyon kez araç kiraladı. GetirAraç CEO’su Emre Ayyıldız, elektrikli araç filosu yatırımının henüz gündemlerinde olmadığını söyledi.

Türkiye’nin ilk unicornlarından Getir, 2021’de bünyesine kattığı Garenta ve Moov’u, yenilediği filosu ve ilave ettiğini 1.000 araç ile GetirAraç markası altında müşterilerinin hizmetine sunuyor. GetirAraç, daha teknolojik, müşteri odaklı, daha iyi hizmet anlayışı ile İstanbul ve İzmir’de faal 4.000 aracı ile müşterilerinin şehir hayatını kolaylaştırıyor. GetirAraç CEO’su Emre Ayyıldız ve GetirAraç Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar Ergin, 2023'ün değerlendirmesini, yatırımları ve hedeflerini düzenledikleri toplantıda paylaştılar.

Verimlilikle büyüme

GetirAraç Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar Ergin, “2021'de, MOOV’un %75 hissesini Anadolu Grubu’ndan satın almıştık. Bir uyum ve dönüşüm sürecinden sonra Getir’in teknolojisi ve edindiğimiz kullanım verileri temelinde hayata geçirdiğimiz geliştirmeler sayesinde GetirAraç artık kullanıcısına daha yakın ve daha güvenli” dedi.

GetirAraç CEO’su Emre Ayyıldız ise konuşmasında araç paylaşımının önemine dikkat çekerek, “TÜİK rakamlarına göre bu yılın ekim ayı itibarıyla sadece İstanbul’da 3,5 milyon otomobil bulunuyor. 5 yıl önce bu rakam 2,8 milyon adet seviyesindeydi. Sadece 5 yıl içinde araç sayısının yüzde 25 arttığı bu tablo, trafik yoğunluğunun mevcut çözümlerle kolay aşılamayacağını açıkça ortaya koyuyor. Esnek süreli araç paylaşım hizmeti GetirAraç ile bu soruna farklı bir çözüm bulma niyetindeyiz” diye konuştu.

Güvenlik ve yapay zekâ ön planda

GetirAraç’ın yürürlüğe koyduğu teknolojik güvenlik önlemleri sayesinde kaza oranı yüzde 28’e düşmüş durumda. Emre Ayyıldız, teknoloji tabanlı güvenlik sistemleri sayesinde trafik güvenliğinin artırılmasına katkıda bulunduklarını da söyleyerek, “Teknoloji sayesinde uzaktan ölçüm yaparak, sürücünün ani hızlanmasından fren yapma tarzına, gereksiz el freni kullanımından trafik kurallarına ne ölçüde uyduğuna kadar çok kapsamlı bir güvenlik sistemi kullanıyoruz” dedi.

Elektrikli araç filosu beklemede

Otomotiv sektöründeki elektrikli araç dönüşümünü çok yakından takip ettiklerini belirten Ayyıldız, “Kasım sonu itibarıyla ülkemizde bu yıl satılan araçların yüzde 7,1’si elektrikli. 2022 sonunda bu oran yüzde birin altındaydı. Otomotiv sektöründe elektrikli otomobillerin payı her geçen yıl artıyor. Dolayısıyla kısa vadede bu yönde bir yatırım henüz gündemimizde yer almıyorsa da, otomotiv sektöründeki gelişmeleri takip etmeye devam edip, işletme sürdürülebilirliği açısından sağlıklı bulduğumuz zamanda da gerekli yatırımı gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdikleri pilot işbirliği kapsamında 25 elektrikli aracı hizmete aldıklarını dile getirdi.

Çağrı merkezi masraf değil hizmet noktamız

Toplantı öncesinde, çağrı merkezi hizmetleri sorunları ile ilgili konuştuğumuz Emre Ayyıldız ve Çağlar Ergin, o konuda da diğer hizmet şirketlerinden ayrıldıklarını açıkça ortaya koyuyor. Çoğu şirketin, bu hizmeti bir masraf kapısı olarak gördüklerine belirten Ayyıldız ve Ergin, "GetirAraç’ta çoğu çağrı merkezi araması ilk aramada çözülüyor. Biz ilk aramada sorunu çözmek üstüne strateji geliştirdik” dedi.