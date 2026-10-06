VDK’da ihtisaslaşma: Ne değişecek?
1 Ekim 2026’da VDK bünyesinde üç ihtisas daire başkanlığı faaliyete geçti: Ankara/İstanbul Organize Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı, İstanbul Uluslararası Vergilendirme ve Transfer Fiyatlandırması Sektörel Denetim Daire Başkanlığı. Organize Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığının kuruluş amacı: “Birden fazla kişi/şirketin birlikte hareket ettiği karmaşık yapılar, paravan şirketler, finansal akışlar, profesyonel aracı mekanizmalar; görünen şirketle yetinmeyip organizasyon kapasitesini hedefleyen kapsamlı denetim” şeklinde ifade ediliyor.
Uluslararası Vergilendirme Dairesi : Yerel kayıtların yanında grubun küresel yapısı, ülke bazında gelir ve kârlılık, finansman yapısı, uluslararası veri kaynakları’nı dikkate alarak incelemeler yapmayı hedefliyor.
Mükellefler açısından soru: “Bu düzenlemeler bizi nasıl etkileyecek ve bir problemle karşılaşmamak için nasıl hazırlanmalıyım?”
Geçmişten bugüne denetimde ihtisaslaşma
2011’e kadar denetim; Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetim Kurulu arasında bölünmüştü. 646 sayılı KHK ile bu birimler VDK çatısında toplandı; Gelirler Kontrolörü, Maliye Müfettişi, Vergi Denetmeni, Hesap Uzmanı kadroları kaldırılıp tek ‘Vergi Müfettişi’ kadrosu oluşturuldu; amaçlardan biri ‘mükerrer denetimi önlemek ve uzmanlaşmayı sağlamak’ olarak ifade edildi.
2011 sonrası dönemde Transfer Fiyatlandırması konusunda bir ihtisas bölümü varken bu bölüm kaldırılmıştı. Şimdi kapsamı geliştirilerek yeniden oluşturuluyor. Kaçakçılık grubu da vardı, şimdi anlaşılan daha farklı bir yaklaşımla tekrar yapılandırılıyor.
İdare bu alanlarda kurumsallaşmayı hedefliyor?
1 Karmaşık yapılarda (sahte belge ağları, paravan şirket zincirleri, nakit akışı) tek tek mükellefi değil ağı incelemek önemli. Mevcut yapı bütüncül yapıyı kavramakta kopuk,yavaş ve yetersiz kalıyordu.
2 Transfer fiyatlandırması ve uluslararası vergilendirmede uzmanlaşmış kadro; grup yapısı, ülke bazlı kârlılık ve uluslararası bilgi değişimi verisini birlikte okuyarak daha hızlı ve doğru sonuca varabilir.
3 Veri analitiğiyle risk analizinden gelen listelerin daha isabetli ve hızlı değerlendirilmesi hedefleniyor.
4 Deneyimin kurumda birikmesi, vaka hafızası oluşması, kadrodaki değişiklikler nedeniyle herseferinde sıfırlanmaması hedefleniyor.
Riskler
1 Gidişata baktığımızda İdarenin sahta belge organizasyonlarının üzerine gidilmesinde daha da zorlayıcı bir yaklaşım içinde olacağınını görebiliyoruz. Bu konu organize suç örgütü ile mücadele gibi, polisiye yaklaşımla, polisiye operasyon araçları da kullanılarak üzerine gidilmesi gereken ve tolerans gösterilmemesi gereken bir alan.
a.Hem sahte belge düzenleyen hem de üretim/ Ticaret yapan şirketler
Ancak, uygulamada, özellikle sahte belge düzenleyen şirketler normal üretim ve veya Ticaret faaliyeti yanında (bazen de yavaş yavaş sahtecilik payını artırarak tamamen) bu işe yönelebilmekte, bu mükelleflerle normal ticari ilişki sürdüren firmalar da sahte belge kullanan suçlaması veya sınıflandırımına muhatap olmaktadır.
Mükellefler tedarikçi ilişkilerinde ne yaparlarsa sorun yaşamayacaklarını bilmeliler. Mükelleflere; “Ne yaparlarsa, özen yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaklar ve tedarikçilerin yaşadıkları sorunlar nedeniyle sahte belge kullandıkları suçlamasına muhatap olmayacaklar?’’sorusunun da cevabı verilmelidir. Mükellefler, tedarikçileri sahte belge düzenleyicisi olarak değerlendirildiğinde, kendi alımlarının gerçekliğini ispat konusunda çok çaresiz kalabiliyor veya ne yaparlarsa yapsınlar sonuç alamayabiliyorlar.
b.Alımlarının büyük bölümü sahte belgeye dayalı şirketler
Uygulamada satıcı şirket gerçekten de mal satışı yapmakta ancak çok çeşitli nedenlerle alımları gerçek belgelere değil sahte belgelere dayanmaktadır. Bu şirketin alımlarının büyük ölçüde sahte olduğu tespit edildiğinde bu şirketten mal alanlarda incelemeler sadece kayda alınmış mı seviyesinde yapılmakta bu şirketler alımlarının gerçek ve o şirketten olduğuna dönük hiç bir açıklamalarına itibar edilememektedir.
2 Performans baskısı: Daire başarısı ‘bulunan matrah/ kesilen ceza’ ile ölçülürse, bu durum hatalı değerlendirmelere sebebiyet verebilir mi?
3 Veri ve gizlilik: Veri analitiği ve üçüncü taraf veri kaynakları (bankalar, MASAK, e-belge sistemleri, uluslararası bilgi değişimi) hangi hukuki çerçevede ve hangi güvencelerle kullanılacak? Kurgan yazılarıyla onbinlerce mükellefle ilgili sahte belge kullanıldığı şüphesi bu mükelleflerin müşteri ve muhasebeci/YMM’leriyle paylaşıldı.
4 Suç ve vergi cezası kesişimi: Organize kaçakçılıkta VUK 359 ve kovuşturma ile vergi incelemesi arasındaki koordinasyon ve çifte yaptırım (ne bis in idem) tartışması.
OECD’nin yaklaşımı
OECD’nin Vergi Suçları ve Diğer Suçlar Görev Gücü (TFTC) vergi suçlarıyla mücadele standartlarını belirliyor; çalışmanın merkezinde vergi idaresi ile kolluk/savcılık arasındaki bağın güçlendirilmesi var. İlkeler arasında vergi suçlarının suç olarak tanımlanması, yeterli soruşturma yetkileri, varlık dondurma/el koyma, sorumlulukları açık bir kurumsal yapı, kara paranın aklanmasıyla bağlantı (öncül suç), yurt içi kurumlar arası iş birliği, uluslararası iş birliği, yeterli kaynak ve şüpheli haklarının korunması yer alıyor. Tek bir doğru model yok; ancak sorumluluğun netliği, uzman personel, kurumlar arası veri paylaşımı ve hak güvencesi şart. Türkiye’de atılan adımlar bu çerçevede yol izleyecek gibi duruyor. OECD’nin büyük işletmeler ve varlıklı bireyler çalışmalarında (FTA), araştırılan 43 ülkenin 34’ünün büyük mükellef/ varlıklı birey için ihtisas birimleri kurduğu belirtiliyor. OECD’nin vergi suçu kolaylaştırıcılarına karşı çağrısı sonrası ortak yapı (J5) oluşturulmuş. Bilgi toplama, ortak operasyon ve kapasite geliştirme hedefleniyor. Bu ortak yapılan kripto, siber suç ve offshore yapılara odaklanmış. Organize ve sınır aşan vergi suçunda tek ülkenin ihtisas birimi yetmiyor; veri/operasyon ortaklığı gerekiyor.
Mükellefler ne yapmalı?
Mükellef olarak tedarikçi/müşteri kontrolü (vergi mükellefiyeti, fiilî faaliyet, adres, personel, sevk/ ödeme izi), banka yoluyla ödeme, e-belge uyumu çok daha önemli hale gelecek. Hem tedarikçilerinizi hem de müşterilerinizi iyi tanımalı ve izlemelisiniz.
Uluslararası grupta: transfer fiyatlandırması dokümantasyonu, grup yapısı ve finansman, ülke bazlı raporlamanın yerel beyanlarla tutarlılığı önemli.
Bilgi ve belge talebi geldiğinde profesyonel destek alınmalı.
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