VDK’da ihtisaslaşma: Ne değişecek?

1 Ekim 2026’da VDK bünyesinde üç ihtisas daire başkanlığı faaliye­te geçti: Ankara/İstanbul Organize Vergi Kaçakçılı­ğı Denetim Daire Başkan­lığı, İstanbul Uluslararası Vergilendirme ve Trans­fer Fiyatlandırması Sek­törel Denetim Daire Baş­kanlığı. Organize Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkan­lığının kuruluş amacı: “Birden faz­la kişi/şirketin birlikte hareket et­tiği karmaşık yapılar, paravan şir­ketler, finansal akışlar, profesyonel aracı mekanizmalar; görünen şir­ketle yetinmeyip organizasyon ka­pasitesini hedefleyen kapsamlı de­netim” şeklinde ifade ediliyor.

Uluslararası Vergilendirme Dairesi : Yerel kayıtların yanın­da grubun küresel yapısı, ülke ba­zında gelir ve kârlılık, finansman yapısı, uluslararası veri kaynak­ları’nı dikkate alarak incelemeler yapmayı hedefliyor.

Mükellefler açısından soru: “Bu düzenlemeler bizi nasıl etkile­yecek ve bir problemle karşılaşma­mak için nasıl hazırlanmalıyım?”

Geçmişten bugüne denetimde ihtisaslaşma

2011’e kadar denetim; Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanla­rı Kurulu, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetim Kurulu arasında bölünmüştü. 646 sayılı KHK ile bu birimler VDK çatısında toplandı; Gelirler Kontrolörü, Maliye Mü­fettişi, Vergi Denetmeni, Hesap Uzmanı kadroları kaldırılıp tek ‘Vergi Müfettişi’ kadrosu oluştu­ruldu; amaçlardan biri ‘mükerrer denetimi önlemek ve uzmanlaş­mayı sağlamak’ olarak ifade edildi.

2011 sonrası dönemde Transfer Fiyatlandırması konusunda bir ihtisas bölümü varken bu bölüm kaldırılmıştı. Şimdi kapsamı ge­liştirilerek yeniden oluşturuluyor. Kaçakçılık grubu da vardı, şimdi anlaşılan daha farklı bir yaklaşım­la tekrar yapılandırılıyor.

İdare bu alanlarda kurumsallaşmayı hedefliyor?

1 Karmaşık yapılarda (sahte belge ağları, paravan şirket zincirleri, nakit akışı) tek tek mü­kellefi değil ağı incelemek önemli. Mevcut yapı bütüncül yapıyı kav­ramakta kopuk,yavaş ve yetersiz kalıyordu.

2 Transfer fiyatlandırması ve uluslararası vergilendirme­de uzmanlaşmış kadro; grup yapı­sı, ülke bazlı kârlılık ve uluslara­rası bilgi değişimi verisini birlikte okuyarak daha hızlı ve doğru sonu­ca varabilir.

3 Veri analitiğiyle risk anali­zinden gelen listelerin daha isabetli ve hızlı değerlendirilmesi hedefleniyor.

4 Deneyimin kurumda birik­mesi, vaka hafızası oluşması, kadrodaki değişiklikler nedeniyle herseferinde sıfırlanmaması he­defleniyor.

Riskler

1 Gidişata baktığımızda İda­renin sahta belge organizas­yonlarının üzerine gidilmesin­de daha da zorlayıcı bir yaklaşım içinde olacağınını görebiliyoruz. Bu konu organize suç örgütü ile mücadele gibi, polisiye yaklaşım­la, polisiye operasyon araçları da kullanılarak üzerine gidilmesi ge­reken ve tolerans gösterilmemesi gereken bir alan.

a.Hem sahte belge düzenleyen hem de üretim/ Ticaret yapan şir­ketler

Ancak, uygulamada, özellikle sahte belge düzenleyen şirketler normal üretim ve veya Ticaret fa­aliyeti yanında (bazen de yavaş ya­vaş sahtecilik payını artırarak ta­mamen) bu işe yönelebilmekte, bu mükelleflerle normal ticari ilişki sürdüren firmalar da sahte belge kullanan suçlaması veya sınıflan­dırımına muhatap olmaktadır.

Mükellefler tedarikçi ilişkile­rinde ne yaparlarsa sorun yaşa­mayacaklarını bilmeliler. Mükel­leflere; “Ne yaparlarsa, özen yü­kümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaklar ve tedarikçilerin ya­şadıkları sorunlar nedeniyle sah­te belge kullandıkları suçlamasına muhatap olmayacaklar?’’sorusu­nun da cevabı verilmelidir. Mü­kellefler, tedarikçileri sahte belge düzenleyicisi olarak değerlendiril­diğinde, kendi alımlarının gerçek­liğini ispat konusunda çok çaresiz kalabiliyor veya ne yaparlarsa yap­sınlar sonuç alamayabiliyorlar.

b.Alımlarının büyük bölümü sahte belgeye dayalı şirketler

Uygulamada satıcı şirket ger­çekten de mal satışı yapmakta an­cak çok çeşitli nedenlerle alımla­rı gerçek belgelere değil sahte bel­gelere dayanmaktadır. Bu şirketin alımlarının büyük ölçüde sahte ol­duğu tespit edildiğinde bu şirket­ten mal alanlarda incelemeler sa­dece kayda alınmış mı seviyesinde yapılmakta bu şirketler alımları­nın gerçek ve o şirketten olduğuna dönük hiç bir açıklamalarına iti­bar edilememektedir.

2 Performans baskısı: Daire başarısı ‘bulunan matrah/ kesilen ceza’ ile ölçülürse, bu du­rum hatalı değerlendirmelere se­bebiyet verebilir mi?

3 Veri ve gizlilik: Veri analiti­ği ve üçüncü taraf veri kay­nakları (bankalar, MASAK, e-bel­ge sistemleri, uluslararası bilgi de­ğişimi) hangi hukuki çerçevede ve hangi güvencelerle kullanılacak? Kurgan yazılarıyla onbinlerce mü­kellefle ilgili sahte belge kullanıl­dığı şüphesi bu mükelleflerin müş­teri ve muhasebeci/YMM’leriyle paylaşıldı.

4 Suç ve vergi cezası kesişimi: Organize kaçakçılıkta VUK 359 ve kovuşturma ile vergi ince­lemesi arasındaki koordinasyon ve çifte yaptırım (ne bis in idem) tar­tışması.

OECD’nin yaklaşımı

OECD’nin Vergi Suçları ve Diğer Suçlar Görev Gücü (TFTC) vergi suçlarıyla mücadele standartlarını belirliyor; çalışmanın merkezin­de vergi idaresi ile kolluk/savcılık arasındaki bağın güçlendirilme­si var. İlkeler arasında vergi suç­larının suç olarak tanımlanması, yeterli soruşturma yetkileri, var­lık dondurma/el koyma, sorumlu­lukları açık bir kurumsal yapı, ka­ra paranın aklanmasıyla bağlantı (öncül suç), yurt içi kurumlar ara­sı iş birliği, uluslararası iş birliği, yeterli kaynak ve şüpheli hakları­nın korunması yer alıyor. Tek bir doğru model yok; ancak sorumlu­luğun netliği, uzman personel, ku­rumlar arası veri paylaşımı ve hak güvencesi şart. Türkiye’de atılan adımlar bu çerçevede yol izleye­cek gibi duruyor. OECD’nin büyük işletmeler ve varlıklı bireyler ça­lışmalarında (FTA), araştırılan 43 ülkenin 34’ünün büyük mükellef/ varlıklı birey için ihtisas birimle­ri kurduğu belirtiliyor. OECD’nin vergi suçu kolaylaştırıcılarına kar­şı çağrısı sonrası ortak yapı (J5) oluşturulmuş. Bilgi toplama, or­tak operasyon ve kapasite geliştir­me hedefleniyor. Bu ortak yapılan kripto, siber suç ve offshore yapı­lara odaklanmış. Organize ve sınır aşan vergi suçunda tek ülkenin ih­tisas birimi yetmiyor; veri/operas­yon ortaklığı gerekiyor.

Mükellefler ne yapmalı?

Mükellef olarak tedarikçi/müş­teri kontrolü (vergi mükellefiyeti, fiilî faaliyet, adres, personel, sevk/ ödeme izi), banka yoluyla ödeme, e-belge uyumu çok daha önemli hale gelecek. Hem tedarikçilerini­zi hem de müşterilerinizi iyi tanı­malı ve izlemelisiniz.

Uluslararası grupta: transfer fi­yatlandırması dokümantasyonu, grup yapısı ve finansman, ülke bazlı raporlamanın yerel beyanlar­la tutarlılığı önemli.

Bilgi ve belge talebi geldiğinde profesyonel destek alınmalı.