  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR
  4. Vergi idaresinin gizli protokolleri

Vergi idaresinin gizli protokolleri

Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR
Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR [email protected]

Geçtiğimiz haftanın ku­rumlar vergisi mü­kelleflerini ilgiliendiren konu başlıklarından biri, “Beyanname Gözetim Ça­lışması” oldu. Vergi Dene­tim Kurulu (VDK) 18 Ni­san 2025 tarihli yazısıyla, bu yıl Beyanname Gözetim Çalışması uygulayacağını duyurdu.

Beyanname Gözetim Ça­lışması’nın özünde, ku­rumlar vergisi mükellef­lerinin gönüllü uyumunu artırma amacı var. Bu ça­lışma çerçevesinde VDK, belirlediği kurumlar vergi­si mükelleflerini, önce ya­zılı ardından -görevli vergi müfettişi tarafından tele­fonla arama yoluyla- sözlü şekilde “2024 hesap dö­nemine ilişkin hangi ko­nularda risk analizi ça­lışması yaptığı konu­sunda bilgilendiriyor”. VDK’nın mükellefe me­sajı açık: risk analizi ça­lışması yaptığım konular­dan bir veya birkaçını sen­de görüyorum, incelemeye alınabilirsin. Dolayısıyla, kurumlar vergisi beyan­nameni “tam ya da sınır­lı incelemeye alınma ihti­malin olduğunu” bilerek ver ya da halihazırda ver­diysen o zaman bir düzelt­me beyannamesiyle eleşti­ri yapılabilecek hususları ortadan kaldır.

Riskli mükellef saptamasında gizli protokoller

Riskli, başka bir deyiş­le yasaya aykırı davrandı­ğı yüksek ihtimal dahilin­de olan mükellefler, esas itibariyle denetim yoluy­la saptanır. Teknoloji bu kadar gelişmeden önce bu denetim manuel yapılı­yordu. Ancak, artık veriye ulaşmak çok hızlı ve kolay. Veriye ulaşma konusunda Dünya’nın en “şanslı” ida­relerinden biri ise, “Türk Vergi İdaresi”. Çünkü, hem yasada kendisine çok geniş bir “bilgi toplama yetkisi” verilmiş, hem de onun bu yetkiyi inanılmaz genişlik­te uygulamasına mükellef­ler ses çıkarmıyor.

Vergi idarelerinin en önemli bilgi kaynağı, biz­zat mükellefin kendisidir. Verilmesi zorunlu beyan­name ve ekleri ile bildirim­leri, ayrıca tutulması, sak­lanması ve ibrazı zorun­lu defter, kayıt ve belgeleri yoluyla mükellef “kendisi, işletmesi, işleri, mesleği, yaptığı işlemler, hesap du­rumu, serveti” hakkında pekçok bilgiyi bizzat verir. Bu bilgilerin neredeyse ta­mamı günümüzde elektro­nik ortamda verildiğinden, bunlarınişlenmesi, üzerin­de çalışılması günümüzde çok kolay.

Mükellefe ek olarak, Türk Vergi İdaresi vergi­lendirmeyle ilgili olduğu sürece herkesten (gerçek kişi ya da tüzel kişi, özel ku­rum ya da kamu kurumu) bilgi talep etme yetkisi­ne sahip. Talep edilen bilgi verilmek zorunda, müşte­ri sırrı gibi özel yasalarda­ki mahremiyet düzenleme­leri burada uygulanamıyor. İdare, belli bir olaya ilişkin bir seferlik bilgi talep ede­bileceği gibi, kendisinin belli aralıklarla sürekli bil­gilendirilmesini de isteye­biliyor ki, işte burada çok sayıda kurum ve kuruluşla yaptığı “protokoller” dev­reye giriyor.

Bu protokoller gizli, çün­kü kiminle yapıldığı kadar içeriğinin ne olduğu konu­sunda da mükelleflerin hiç­bir bilgisi yok. Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Dene­tim Kurulu, yıllık faaliyet raporlarında bazı kurum­larla yaptıkları protokol­lerden söz ediyorlarsa da, elde tam bir liste yok. Her­hangi bir protokol örneği ise hiçbir yerde yok. Dola­yısıyla, vergi mükellefleri, hangi bilgilerinin nereler­den hangi kapsamda ve ne zaman elde edildikleri ko­nusunda tamamen kör du­rumdalar.

Gizli protokoller işletmelere açıklanmak zorunda

Karşılaştırmalı hukukta (hukuk devletlerinden söz ediyorum), böyle bir du­rum mümkün değil. Nedeni ise, bizim de Anayasa’mız­da yer alan özel hayatın gizliliğine saygı ve bu bağlamda kişisel verile­rin korunması hakkıdır. Bu hakka sadece gerçek ki­şiler değil, AYM ve AİHM kararlarıyla ortaya konul­duğu üzere, işletmeler de sahiptir.

Bizim Anayasa’mızda­ki (md.20) düzenleme şu şekilde:, “Herkes, kendi­siyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hak­kına sahiptir. Bu hak; kişi­nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilen­dirilme, bu verilere eriş­me, bunların düzeltilme­sini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrul­tusunda kullanılıp kulla­nılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, an­cak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişi­sel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller ka­nunla düzenlenir.”.

Anayasa’da bahsi geçen kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Ka­nunu (KVKK). Bu Kanun (md.28), “Kişisel veri işle­menin bütçe, vergi ve ma­li konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve ma­li çıkarlarının korunması için gerekli olması halin­de”, veri sahibinin hakları­nı oldukça sınırlandırıyor. Belli ki, Türk Vergi İdaresi bu düzenlemeye dayanarak rahat davranıyor Ancak, söz konusu düzenlemenin Anayasa’ya uygunluğunun tartışmalı olması bir yana, KVKK sadece “gerçek ki­şi mükellefler” için geçer­lidir. Yani, üçüncü kişiler­den verileri alınan işletme­ler için geçerli değildir.

İşletmelere tavsiye: Önce hakkınızdaki verilere ulaşın!

Beyanname Gözetim Ça­lışması kapsamında vergi idaresinden yazı ve telefon alan kurumlar vergisi mü­kelleflerine, harekete geç­meden önce kendileriyle ilgili İdare’nin elindeki ve­rilere ulaşmaya çalışma­larını tavsiye ediyorum. Önce verileriniz sorgula­yıp neden böyle bir yazı/ telefon aldığınızı ve buna gerek olup olmadığını an­lamak, ona göre atılacak adımları planlamak için yararlı olacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yurt içi asgari kurumlar vergisinin Anayasa’ya aykırılığı 22 Nisan 2025
İşletmeleri bekleyen yeni dönem – İklim Kanunu’nun Getirdiği yükümlülükler 15 Nisan 2025
Bir sabah uyanıp davanızın taşındığını öğrenebilirsiniz 04 Nisan 2025
Son gelişmeler sonrasında alman yatırımcı gözünden Türkiye ekonomisi ve hukuk iklimi 25 Mart 2025
Zarar amaçlı şirket devriyle vergiyi dolanma 11 Mart 2025
Vergi planlaması aracı olarak elektronik ortamlar 04 Mart 2025
Enflasyon düzeltmesi çözüm olmadı 26 Şubat 2025
Adalette çifte standart! 18 Şubat 2025
Özgürlükçü baskıyla elde edilen delil 11 Şubat 2025
Almanya’da vergi incelemesi 04 Şubat 2025