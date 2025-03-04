Vergi planlaması aracı olarak elektronik ortamlar
2021 Ekim ortasında çıkartılan 7338 sayılı Kanun ile, 1.1.2022’den itibaren elektronik ortamlardaki bazı faaliyetler için gelir vergisi ve katma değer vergisi istisnası getirildi.
Şöyle ki;
(i) internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetleri ile
(ii) Akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerindeki faaliyetleri
üzerinden elde edilen kazançlar gelir vergisinden kısmen, bu kazançlara konu teslim ve hizmetler ise katma değer vergisinden tamamen istisna edildi.
Yasa teklifine göre; “İnternetin yoğun kullanımı ve bu alandaki gelişmeler, daha önce tanımı olmayan faaliyet konuları oluşturmuş, bu faaliyetlerin yaygınlığı, tüm yaş kesimleri itibariyle yürütülebilir olması bu alanın vergilendirilmesinde basitliğin sağlanması ihtiyacını doğurmuş”tu. Yani, istisnanın nedeni bu faaliyetleri denetim zorluğuydu.
28.12.2023’de yayınlanan 7491 sayılı Kanun ile, istisnanın kapsamı genişletildi. İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinin yanına, “internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler” yoluyla elde edilen kazançlar da eklendi.
Bunlar, bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetleri kapsıyor. Gelir vergisindeki bu genişleme, KDV’ye de kendiliğinden yansıdı. Çünkü Katma Değer Vergisi Kanunu’nda (md.17, f.4, b.a), Gelir Vergisi Kanunu’nun istisna hükmüne (mük. md.20/B’ye) doğrudan atıf var. Geçtiğimiz hafta çıkan KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 54 seri no’lu tebliğ ile idari aşamada da bu düzenlenmiş oldu.
Gelir Vergisi istisnası
Gelir vergisi artan oranlı tarife yapısına sahiptir ve %15, %20, %27, %35 ve %40 şeklindedir. Getirilen istisna nedeniyle, sosyal içerik üreticiliği, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği yoluyla elde edilen kazançlar, tarifenin dördüncü basamağındaki gelir diliminde yer alan tutarı aşmadığı sürece sadece %15 oranında vergilendirilir. Yani, %15’lik oran nihai gelir vergisidir.
2024 yılı için bu sınır 3.000.000 TL’dir. Karşılaştırma için, 2024 yılında mesken kira geliri istisnasının 33.000 TL, taşınmaz satışından elde edilen değer artış kazancı istisnasının 87.000 TL, arızi kazanç istisnasının 200.000 TL, yıllık brüt asgari ücretin ise 240.030 TL olduğunu belirtelim. İstisna uygulamasının temel şartı, tüm kazancın Türkiye’de kurulu bir banka hesabı üzerinden tahsil edilmesidir.
Banka, yapılan ödemeden %15 vergi kesintisi yaparak ilgilisi adına vergi idaresine bildirir ve öder. Elde edilen kazanç dördüncü gelir dilimini aşarsa, istisna uygulanmaz ve mükellef kazancını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirir. Yıl içinde banka tarafından yapılan vergi kesintileri ise yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden indirilir.
Katma Değer Vergisi istisnası
Sosyal içerik üreticiliği, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği yoluyla elde edilen kazanca konu teslim ve hizmetler, katma değer vergisinin tamamen dışındadır.
Üstelik artan oranlı tarifenin dördüncü gelir dilimi aşıldığında dahi katma değer vergisi istisnası devam etmektedir.
Vergi planlaması
Her vergi istisnası, neticede yasal bir vergi planlaması aracıdır. Sosyal içerik üreticiliği, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği bakımından cazip faktörlerden biri, bu işi yapan kişinin başka bir gelirinin, örneğin işletmesi nedeniyle ticari kazancının olmasının, onun bu istisnadan faydalanmasını engellememesidir.
Bu durumda soralım: parçalara bölme yöntemi uygulansa, yani bir işletmenin sahibi, ortakları ya da çalışanları, örneğin işletmenin faaliyeti kapsamında verilen bireysel kurs ve eğitimleri “işletmeye ait olmayan elektronik hesaplar üzerinden verse”, bu durumda gelir vergisi ve katma değer vergisi istisnası uygulamasını ne engelleyebilir? Yasal düzenlemelerin, etraflıca düşünülerek kaleme alınması gerekir.