Yapay zekâ faiz indirimini tahmin etti!
Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararı, sadece ekonomi çevrelerinde değil toplumun büyük kesiminde ciddi bir hareketlilik yarattı. Karar açıklanmadan önce birçok yorumcu ve akademisyenin ekranlarda faiz tahminlerini sıralamaları; karar sonrası ise yeni faiz oranının etkileri üzerine senaryolar anlatıldı.
Kimileri için bu karar bekleniyordu. Peki gerçekten öngörülebilir miydi? Bu kararı tahmin etmek mümkündü de biz mi gerekli sinyalleri göremedik? İşte bu yazıda bu soruya yanıt arıyoruz: Faiz indirimi kararı, yapay zekâ tarafından önceden tahmin edilebilir miydi?
Yapay Zekâ’nın öncesinde bu süreçteki “doğal” zekâ olan akılları bir inceleyelim. Yapay olan sonuçta bu doğal’ı taklit etmeye ve hatta daha iyisi olmaya çalışıyor.
Kurul öncesi yapılan hazırlıkları hayal edin
Kendinizi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) için çalışan bir ekipte hayal edin. Göreviniz çok net ama çok zor.
Bir yandan ekonomideki her gelişmeyi izlemeli, verileri analiz etmeli, özetler çıkarmalısınız. Hazırladığınız dosyada, kurulun alacağı kararlara ışık tutacak her şey olmalı. Hiçbir önemli detay atlanmamalı. Gündemde olan diğer konuları da göz ardı etmeden, yakın zamanda ülkeyi etkileyebilecek gelişmelere de yer vermelisiniz.
Sadece sayılara bakmak yetmez. Sokağın nabzını da tutmalısınız. Tüm bunlar, kurulun karar almasında bir pusula gibi olmalı. Sizden beklenen, hem veriye hem de hayatın gerçeklerine dayanan eksiksiz ve sade bir anlatım.
Bunlar sadece ön hazırlıklardı. Bir de Kurul üyeleri açısından ele alalım.
Karar günü yaklaşıyor. Siz bir Kurul üyesisiniz. Önünüzde yüzlerce sayfalık rapor var. Ekonomiyle ilgili tüm veriler size ulaştırılmış. Enflasyon rakamları, büyüme verisi, döviz kuru, sanayi üretimi, tüketici güveni… Hepsi ayrı ayrı analiz edilmiş. Sadece sayılara bakarak karar veremezsiniz. Bu belgelerin arasında; sokakta insanların ne hissettiğini anlatan özetler, iş dünyasından gelen sinyaller, küresel gelişmelerin Türkiye’ye olası etkileri de yer alıyor.
Bir yandan da şunu düşünüyorsunuz: kararınız milyonlarca insanın hayatını etkileyecek. Faizi artırırsanız kredi kartı borcu olan zorlanır; indirirseniz kur etkilenebilir; sabit bırakırsanız eleştiriler artabilir. Siyasi, sosyal ve ekonomik tüm dengeleri gözden geçirmeniz gerekir. Aldığınız karar, sadece teknik değil, aynı zamanda psikolojiktir. Üstelik sadece bugünü değil, yarını da düşünmelisiniz. Kararınızın 3 ay sonra nasıl sonuçlar doğuracağını da hesaba katmalısınız.
Karar anı
Kurul kararlarının netleştiği “an” hiç kolay olmasa gerek. Anlayabildiğim kısmı; “Kurul toplantısına girersiniz. Tartışmalar başlar. Veriler konuşur. Ama aynı zamanda sezgi, tecrübe ve sağduyu da masadadır. Zaten bu nedenle o üyeler seçilmiştir. Ve nihayet… O karar alınır.”
Yapay zekâ irade değil, istatistikle konuşur
Hiçbir yapay zekâ modeli, merkez bankalarının nihai kararlarını “kesinlikle” bilemez, öngörü gücü ne kadar güçlü olursa olsun, Merkez Bankalarının kararları siyasi, jeopolitik ve stratejik değerlendirmelerin “psikolojisini” de taşır. Bu nedenle modelin “kesin tahmin” vermesi mümkün değildir. Bu yaklaşım, piyasa aktörlerinin ve yatırımcıların daha hazırlıklı ve analitik kararlar almasına imkân tanır.
Unutmamak gerekir ki yapay zekâ “ne olacağını bilmez”, verilere göre “ne olabileceğini” öngörür. Tahmin (Prediction) yapar, kesinlik (Certainty) değildir.
Yapay zekâ ile faiz tahmin çalışmaları
Özellikle 2025 yılında yapılan güncel çalışmalar çok önemli bir başlangıç adımını netleştiriyor. En kritik veri kaynağı “iletişim dili”. Zira, karar ne olursa olsun hem temkinli hem de tüm piyasa aktörlerini sahiplenici bir uslup ile karar metni açıklanmalı. Daha sonrasında yapılan açıklamalarda da bu uslup aynen devam ettirilmeli. Bu nedenle “anlatım diplomasisi”nde bazı desenler vardır. Aşağıdaki YZ çalışmaları hep bu diplomasi ile başlayan ve verilerle zenginleştirilen modeller üzerine çalışmalardır.
1-ECB kararlarının tahmininde DIW Berlin çalışması:
Almanya’daki DIW Berlin araştırmacıları, Ocak 2019’dan Mart 2025’e kadar ECB’nin açıklamalarını cümle bazında analiz eden bir AI destekli metin modeli geliştirmiş. Bu model, metin sinyallerini enflasyon, ekonomik belirsizlik ve önceki faiz eğilimleriyle birleştirerek faiz kararlarının tahmin başarısını yaklaşık %70’ten %80’e yükseltiyor. Ayrıca yaklaşan toplantıda faiz indirimi olasılığı yüksek sinyal verdiğini belirtiyor. (https://www. reuters.com/technology/artificial-intelligence/use-ai-increases-accuracy-predictions-ecb-moves-diw-says-2025-04-16)
2-UBS’in AI destekli merkez bankası ton analiz aracı:
UBS, ECB, Fed ve Bank of England gibi merkez bankalarının karar vericilerinin konuşmalarından “hawk/dove” (şahin-agresif/güvercin-yumuşak) eğilimi ölçebilen bir AI modeli geliştirdi. Bu araç, özellikle basın toplantıları ve sosyal medya paylaşımlarındaki konuşma tonlarını analiz ederek politika beklentilerine dair güçlü bir çerçeve sunuyor.
(https://www.cityam.com/ ubs-creates-ai-tool-to-monitor-interest-rate-cuts/)
3-JPMorgan-Fed politikası için Hawk‑Dove Skor modeli:
JPMorgan, Fed yetkililerinin açıklamalarındaki ton değişikliklerini bir skor sistemiyle analiz edip, sonraki faiz kararlarını tahmin etmek için AI tabanlı bir model oluşturdu. Model, konuşmalarda artan “hawkish” eğilim gördüğünde faiz artırımı ihtimalinin yükseldiğini ve bu verinin kısa vadeli Hazine tahvili getirilerinde bağ kurduğunu gösteriyor.
(https://aibusiness.com/verticals/jpmorgan-unveils-ai-model-to-forecast-fed-moves)
4-Ocean protocol: FOMC (Fed) karar tahmini modeli:
Ocean Protocol tabanlı bir entegre AI modeli, 19 Mart 2025 FOMC toplantısı kararını başarıyla tahmin etti: Sabit faiz ihtimali: %56,5; +0.25 puan artış: %27; -0.25 puan indirim: %9. Faizler sabit kaldı. Bu model ayrıca önceki iki toplantıyı da doğru tahmin ederek güvenilirliğini pekiştirmiş durumda.
(https://blog.oceanprotocol. com/forecasting-the-fed-how-ai-sentiment-analysis-and-economic-data-predict-fomc-decisions-1855e195bff0)
5-Akademik modeller: FedNLP & karışık yapılar:
FedNLP adlı sistem, Fed açıklamalarını NLP teknikleriyle analiz ederek duygu analizi, metin özetleme ve politika yönü tahmini yapabiliyor. Ayrıca göze çarpan kelime ve ifadeleri skorlayarak karar eğilimini destekliyor. Taylor Kuralı’nın (Taylor Rule) makine öğrenimi ile yeniden değerlendirilmesi gibi akademik çalışmalar, çizisel yaklaşım yerine daha dinamik ve doğruluk ağırlıklı modeller sunuyor.
( https://arxiv.org/abs/2302.08323)
“Sürpriz” hazırlıksız olanlar içindir!
Yapay zekâ çağındayız. Veriyi okuyanlar için sürpriz değil, senaryo vardır. Ekonomik kararlar artık “gizemli” olmaktan çıkıyor. Merkez Bankası’nın kararı da, eğer veriler doğru okunursa, sadece bir sinyal değil, hesaplanabilir bir tahmin nesnesi hâline geliyor.
Belki bir gün herkesin cebinde şöyle bir uyarı çalacak: “Yarınki Para Piyasaları Kurul toplantısı için AI modeli faiz indirimi olasılığını %71 olarak hesapladı. Pozisyonlarınızı gözden geçirin.”
İşte o gün, sadece karar verenlerin değil, kararı okuyabilenlerin de güç kazandığı yeni bir ekonomi anlayışına adım atmış olacağız.
Önemli bilgilendirme; Yılın son Kurul kararı öncesinde bir YZ Modeli hazırlayacağım ve adım adım nasıl bir öngörü yaptığını anlatacağım. Ve Karar sonrasında da karşılaştımasını konusunda uzmanlarla birlikte değerlendireceğiz ve sizlerle de paylaşacağız.