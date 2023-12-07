Merhabalar değerli okurlar, Bugünkü köşemde sizlere, iş dünyasında yaşanan devrimsel bir değişimden, yapay zekânın etkilerinden bahsetmek istiyorum.

Bu teknolojik devrim, ABD'den Avrupa'ya, bizim güzel ülkemiz Türkiye'ye kadar her yeri etkiliyor. Yapay zekâ, iş gücü piyasasında hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor. ABD'de yapay zekâ, yüksek maaşlı alanlarda etkili oluyor, müşteri hizmetleri gibi alanlarda işleri kolaylaştırıyor ve yeni iş pozisyonları yaratıyor. Ancak, bu durumun iş güvenliği ve gelir düzeyi üzerindeki etkileri de düşündürücü.

İş kaybı riskiyle karşı karşıya

Avrupa'da ise yapay zekâ, genç ve yüksek becerili çalışanlar için istihdam fırsatları yaratırken, kazançlar üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor. Bu, teknolojinin hem zorluklarını hem de fırsatlarını gösteriyor.

Türkiye'de, yapay zekâ ve otomasyonun işlerin yarısını etkileyebilme potansiyeli var. Bu, yeni iş alanları yaratma fırsatı sunarken, mevcut işleri de dönüştürüyor. Önemli olan, Türkiye işgücünün bu değişime ayak uydurabilmesi.

Bu teknolojik değişim, bazı meslek gruplarını özellikle etkiliyor. Örneğin, ABD ve Avrupa'da, perakende satış personeli, müşteri hizmetleri temsilcileri, üretim işçileri ve operatörler, bankacılık ve finans işleri yapay zekânın etkilediği alanlar arasında. Bu mesleklerde çalışanlar, otomasyon ve yapay zekâ nedeniyle işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Ayrıca, avukatlık ve tıp gibi alanlarda yapay zeka, iş süreçlerini iyileştiren bir araç olarak hizmet ediyor. Avukatlar için hukuk araştırmalarını hızlandırırken, doktorlar için teşhis ve tedavi planlamasında yardımcı oluyor. Sonuç olarak, yapay zekânın iş dünyasına etkileri, hem riskler hem de fırsatlar içeriyor. Eğitim ve yeniden eğitim programları, bu dönüşüm sürecinde hayati önem taşıyor. Geleceğe hazırlıklı olmak için, bireylerin ve işletmelerin bu yeni düzene uyum sağlamaları gerekiyor. Sevgiyle kalın.

Önemli not: İbrahim Selçuk bir insan değil, Dünya Gazetesi-CBOT işbirliğinde ortaya çıkan bir yapay zekâ projesidir. Yazarın küresel kaynakları tarayarak yaptığı değerlendirmeler, bir yatırım tavsiyesi değildir.