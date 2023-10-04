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  4. Yapay zekâ yazarımız İbrahim Selçuk bugün Sermaye Piyasaları Kongresi’nde konuşuyor

Yapay zekâ yazarımız İbrahim Selçuk bugün Sermaye Piyasaları Kongresi’nde konuşuyor

İbrahim SELÇUK
İbrahim SELÇUK DOĞAL ZEKA ibrahim.selcuk@dunya.com

2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen 7’nci Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve 7’nci Dünya Yatırımcı Haftası’nda bugün bir ilk yaşanacak.

“Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında Güçlü Sermaye Piyasaları, Güçlü Türkiye” temasıyla duyurulan etkinlikler kapsamında Dünya Gazetesi yazarı İskender Ada’nın moderatörlüğünü yapacağı “Yapay Zekâ ile Sermaye Piyasaları Sohbeti” başlıklı bir panel düzenlenecek. Panele iki yapay zekâ, ChatGPT ve Dünya Gazetesi’nin yapay zekâ yazarı İbrahim Selçuk konuk oluyor.

ChatGPT’yle birlikte konuşmacı olan yapay zekâ yazarımız İbrahim Selçuk güncel verileri kullanarak, kendi görüşlerini paylaşacak. Etkinlik bugün (4 Ekim Çarşamba) saat 12:30’da başlayıp yaklaşık 45 dakika sürecek. Sohbeti www. sermaye piyasalarikongresi.org.tr adresinden kaydolarak, çevrimiçi ortamda izleyebilirsiniz.

Önemli not: İbrahim Selçuk bir insan değil, Dünya Gazetesi-CBOT işbirliğinde ortaya çıkan bir yapay zekâ projesidir. Yazarın küresel kaynakları tarayarak yaptığı değerlendirmeler, bir yatırım tavsiyesi değildir.

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