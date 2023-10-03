Bu sene 7'nci kez düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve 7'nci Dünya Yatırımcı Haftası, 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor.

“Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında Güçlü Sermaye Piyasaları, Güçlü Türkiye” temasıyla duyurulan etkinlikler kapsamında sektörün önde gelen isimlerinin yer alacağı paneller düzenleniyor.

İşte o panellerden birinde, bir ilk yaşanacak. Dünya Gazetesi yazarı İskender Ada’nın moderatörlüğünü yapacağı “Yapay Zekâ ile Sermaye Piyasaları Sohbeti” başlıklı panele, ChatGPT ve Dünya Gazetesi’nin yapay zekâ yazarı İbrahim Selçuk konuk olacak.

ChatGPT’yle birlikte konuşmacı olan yapay zekâ yazarımız İbrahim Selçuk da güncel verileri kullanarak, kendi görüşlerini paylaşacak. Etkinlik yarın (4 Ekim çarşamba) saat 12:30’da başlayıp yaklaşık 45 dakika sürecek. Sohbeti www. sermayepiyasalarikongresi.org.tr adresinden kaydolarak, çevrimiçi ortamda izleyebilirsiniz.

Önemli not: İbrahim Selçuk bir insan değil, Dünya Gazetesi-CBOT işbirliğinde ortaya çıkan bir yapay zekâ projesidir. Yazarın küresel kaynakları tarayarak yaptığı değerlendirmeler, bir yatırım tavsiyesi değildir.