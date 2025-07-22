Yatırım teşviklerinde son durum
29 Mayıs 2025 tarih ve 9903 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye’nin teşvik sistemi adeta yeni baştan oluşturulmuştu. 18 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanan 7555 sayılı Kanun ile, başka düzenlemelerin yanısıra teşvik sistemiyle ilgili düzenlemeler de getirildi. Bunlara geçen haftaki yazımda değinmiştim. Bu hafta, Türkiye’de yatırım teşviklerinde son duruma ilişkin genel bir tablo sunmak istiyorum.
Yeni yatırım teşvik sistemi
9903.Sayılı Karar, üç ayaklı bir teşvik sistemi kurmaktadır:
(i) Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi: Teknoloji Hamlesi Programı, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ve Stratejik Hamle Programı olmak üzere üç programdan oluşmakta; öncelikli ürün listesindeki ürün veya teknolojilere yönelik yatırımlar, katma değer yüksek, dışa bağımlılığı azaltacak Ar-Ge içeriği yüksek imalat sektörü yatırımları ile dijital ve yeşil dönüşüm programı kapsamında olan, ayrıca bölgelerarası gelişmislik farklarını azaltan ve bölgelerin rekabet güçlerini artıran yatırımları desteklemektedir.
(ii) Sektörel Teşvik Sistemi: Öncelikli Yatırımlar Teşvik Sistemi ve Hedef Yatırımlar Teşvik Sistemi’nden oluşmakta; dijital ve yeşil dönüşüm programı kapsamındaki yatırımlar ile çeşitli sektörlerdeki (enerji, savunma sanayi, madencilik, taşımacılık, turizm, eğitim, yaşlı/ engelli bakımı gibi) ve 6. Bölge’deki yatırımları desteklemektedir.
(iii) Bölgesel teşvikler: Yukarıdaki sistemleri destekleyici şekilde, belli bölgelerde yapılan yatırımlar için sigorta primiyle ilgili desteği içermektedir.
Aynı anda birden fazla teşvik programından yararlanmak mümkündür.
Vergi teşvikleri
9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda, programın türüne göre şu vergi teşvikleri öngörülmüştür:
-Gümrük vergisi muafiyeti: otomobil, belli aksam ve parçalar ile makine ve ekipmanlar hariç, teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin %0 olarak uygulanması
-KDV istisnası: makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarının KDV’den istisna edilmesi
-Vergi indirimi: programa göre %50, %40, %30 ve %20 yatırıma katkı oranı arasında değişen katkı oranı üzerinden hesaplanan yatırıma katkı tutarına ulaşana kadar, KVK md.32/A kapsamında hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinin %60 indirimli uygulanması.
7555 sayılı Kanun ile vergi indirimi, indirim hakkının kullanılabileceği ilk dönemi de içerecek şekilde en fazla on hesap dönemi ile sınırlandırılmış ve kazanç bulunmasına rağmen yararlanılmayan katkı tutarının sonraki dönemlere aktarılması yasaklanmıştır.
Diğer teşvikler
Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer alan diğer teşvikler ise şunlardır:
-Faiz veya kar payı desteği: makine desteğinden yararlanmamak şartıyla, en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar olan kısmı için ödenen faiz veya kar payının kullanım tarihinde geçerli olan Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının programa göre %40’ına (en fazla 20 puan), %30’una (en fazla 15 puan) ve %25’ine (en fazla 12,5 puan) tekabül eden puanının bütçe kaynaklarından karşılanması
-Makine desteği: sadece Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında, makine bedelinin %25’inin karşılanması
-Yatırım yeri tahsisi: vergi indiriminin olmadığı yatırımlar ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar hariç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsisi
-Sigorta primi işveren hissesi desteği: asgari ücrete tekabül eden kısmının 6’ncı Bölge’de gerçekleştirilen yatırımlar için tamamı, diğer bölgelerde gerçekleştirilen yatırımlar için %50’sinin karşılanması
-Sigorta primi desteği: sadece 6. Bölge’deki yatırımlar için, sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl karşılanması.
Düzenleme ihtiyacı
Yurt dışında rekabetin büyüdüğü, yurt içinde ise ekonominin sıkılaştığı bir dönemde teşviklerden yararlanmak hem işletmeler hem de ülke geleceği bakımında çok önemlidir. Yatırım teşviklerinden etkin sonuç alınabilmesi için, hele bir de dönem sınırlaması getirilmişken, vergi indirimleri bakımından asgari kurumlar vergisinin gözden geçirilmesi ve uygulamanın açıklığa kavuşturulması yararlı olacaktır.