  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Avukat Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR
  4. Yurt içi asgari kurumlar vergisinin Anayasa’ya aykırılığı

Yurt içi asgari kurumlar vergisinin Anayasa’ya aykırılığı

Avukat Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR
Avukat Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR [email protected]

Bir uzatma olmazsa, 30 Nisan 2025 Çarşam­ba günü kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi için son gün.

Mükellefler, bir önceki hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahını vergi beyanname­siyle bildirmekteler. Beyanname mükellefin ira­de beyanını temsil ettiğinden, bu beyan üzerin­den hesaplanan kurumlar vergisi tarhına (sap­tanan vergi borcuna) karşı dava açabilmeleri mümkün değil. Ancak, dava açma hakkını saklı tutarak, yani ihtirazi kayıt koyarak beyanname­yi vermeleri halinde, tarha karşı dava açabilirler (İYUK md 27/4).

Bu nedenle, matrah hesabın­da dikkate alınması gereken yasal düzenlemele­rin ve idari düzenlemelerin hukuka aykırı oldu­ğu düşüncesinde olan mükellefler, beyanname­lerini ihtirazi kayıtla vererek hukuka aykırılığı yargı önüne götürebilir. Ancak, burada yürüt­me kendiliğinden durmayacağından, bunu ayrı­ca talep etmeleri gerekir. 2024 yılına ilişkin ku­rumlar vergisi beyannamesi kapsamında yargı önüne götürülmesi gereken konuların başında enflasyon düzeltmesi gelmektedir.

Yargı önüne götürülmeye değer bir diğer önemli düzenleme ise yurt içi asgari kurumlar vergisidir. Ancak, as­gari vergi 1 Ocak 2025’den itibaren elde edilen kazançlara uygulanmaktadır. Geçici vergi dö­nemleri için de geçerli olduğundan, 2025 yılı 1. geçici kurumlar vergisi beyannamesi kapsamın­da dava konusu yapılabilir. Enflasyon düzelt­mesi ile ilgili olarak bu köşede çok sayıda yazı kaleme alarak sorunu dile getirmiştim.

Özetle; enflasyon düzeltmesi (VUK mük. md.298/A), hem elde edilmemiş kazancı vergilendirdiği hem de hukuki güvenlik ilkesine aykırı düzenle­meler içerdiği için Anayasa’ya aykırıdır. Tama­men iptal edilmesi gerekir. Mükelleflere, vergi mahkemesinde kurumlar vergisi tarhına karşı açacakları iptal davasında bu Anayasa’ya aykırı­lıkları ileri sürmelerini tavsiye ederim.

Yurt içi asgari kurumlar vergisinin Anayasa’ya aykırılığı

Bir yandan küresel asgari vergi rüzgarı di­ğer yandan bütçe açığının yarattığı baskıyla ge­tirilen yurt içi asgari kurumlar vergisi (KVK md.32/C), son dönemde geçmiş yıl zararları üzerinden dahi asgari vergi alınmasına yol açan 23 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin ilgili kısımlarının yürütmesinin Danıştay tara­fından durdurulmasıyla gündeme geldi. Tebliğ, “ülke çapında uygulanacak düzenleyici Bakan­lık işlemi” olarak doğrudan Danıştay’a götürü­lebilmişti. Ancak, yurt içi asgari kurumlar ver­gisiyle ilgili sıkıntı sadece -idarece yaratılan-geçmiş yıl zararlarıyla sınırlı değildir, bizatihi kurumun kendisi sorunludur.

Çünkü, öncelikle, asgari vergi, yasal indirim ve istisnaların uygu­lanması bakımından mükellefler arasında eşit­sizlik yaratmaktadır. %25’lik genel oran üzerin­den hesaplanan kurumlar vergisi %10’luk oran üzerinden hesaplanan asgari kurumlar vergi­sinden yüksek olan kurumlar, her türlü istisna ve indirimden yararlanmaya devam edebilmek­tedir. Buna karşılık, %25’lik genel oran üzerin­den hesaplanan kurumlar vergisi %10’luk oran üzerinden hesaplanan asgari kurumlar vergi­sinden düşük olan kurumlar, sadece yurt içi as­gari kurumlar vergisini düzenleyen maddede izin verilen indirim ve istisnalardan yararlana­bilmektedirler.

Asgari kurumlar vergisi matra­hı, “hesap dönemi sonundaki ticari bilanço karı­na kanunen kabul edilmeyen giderler eklenerek bulunan kurum kazancı”ndan “KVK md.32/C’de belirtilen istisna ve indirimlerin düşürülmesi” suretiyle hesaplanmaktadır. Dolayısıyla, hesap dönemi sonundaki ticari bilanço karına kanu­nen kabul edilmeyen giderler eklenerek bulu­nan kurum kazancı yüksek olan mali gücü yük­sek işletmeler, vergi istisna ve indirimlerinin tamamından ya da -ihtiyatlı konuşmak adına-önemli kısmından yararlanır hale gelmektedir­ler.

Burada ince ayarlamalar yapılacağı şüphe­sizdir. Diğer bir sorun ise, asgari verginin, vergi istisna ve indirimleri arasında da bir kademe­lendirme yapıyor olmasıdır. KVK md.32/C’de sayılan indirim ve istisnalar her durumda dik­kate alınırken, burada sayılmayanlar için du­rum -yukarıda açıklanan nedenlerle- işletme­nin mali gücüne bağlı olacaktır. KVK md.32/ C’de sayılan indirim ve istisnaları “korunmaya en mazhar” yapanın ne olduğu belli değildir.

Oysa, daha önce başka bir yazımda da belirt­tiğim üzere, vergi teşvikleri eşitlik ilkesinden sapma yarattıkları için, zaten esas itibariyle kamu yararı gerekçesiyle getirilebilirler. Dola­yısıyla, KVK md.32/C’de sayılmayan istisna ve indirimler de kural olarak kamu yararı gerek­çesine dayanmaktalar. Bunlardaki kamu yara­rı azaldı ya da kalktıysa, yasada yer almamaları gerekir. Hem yasada yer almaları hem de duru­ma göre uygulanabilir olmaları çelişkilidir ve ölçülülük ilkesi bakımından tartışmaya açık­tır. Yasa koyucunun kendi içinde tutarlı olma­sı gerekir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İşletmeleri bekleyen yeni dönem – İklim Kanunu’nun Getirdiği yükümlülükler 15 Nisan 2025
Bir sabah uyanıp davanızın taşındığını öğrenebilirsiniz 04 Nisan 2025
Son gelişmeler sonrasında alman yatırımcı gözünden Türkiye ekonomisi ve hukuk iklimi 25 Mart 2025
Zarar amaçlı şirket devriyle vergiyi dolanma 11 Mart 2025
Vergi planlaması aracı olarak elektronik ortamlar 04 Mart 2025
Enflasyon düzeltmesi çözüm olmadı 26 Şubat 2025
Adalette çifte standart! 18 Şubat 2025
Özgürlükçü baskıyla elde edilen delil 11 Şubat 2025
Almanya’da vergi incelemesi 04 Şubat 2025
Sahte fatura incelemeleri: Mükellef haklarına uygun mu? (2) 28 Ocak 2025