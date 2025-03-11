Zarar amaçlı şirket devriyle vergiyi dolanma
Vergi mali güç üzerinden alınır. Zarar, mali gücü etkileyen bir durum olduğundan, matrah (/mali güç) hesabında dikkate alınmak zorundadır. Zarar üzerinden vergi alınamaz.
Bu öyle bir kuraldır ki, dönemsellik ilkesini yumuşatır ve ait olduğu yılda safi kazançtan indirilmesine rağmen arta kalan zarar, sonraki dönemlerin ve hatta önceki dönemlerin safi kazancından indirilir. Bunun nasıl, ne kapsamda ve ne süreyle yapılabileceği devletten devlete değiştir. Türkiye’de gelir ve kurumlar vergisi bakımından, beş yıl süreyle sadece ileriye doğru zarar indirimi kabul edilmiştir.
Zarar indirimi, şirket devirlerinde de uygulama alanı bulur. Devralan şirketin devraldığı şirketin zararlarını indirebilmesi gerekir, çünkü onu aktif ve pasifleriyle, hak ve borçlarıyla bir bütün olarak devralmaktadır: “hukuki devamlılık” söz konusudur. Nitekim, -belli şartlar çerçevesinde- ne devirden doğan kar gelir/ kurumlar vergisine ne de devir katma değer vergisine tabi tutulur.
Kurumlar vergisini dolanma
Ancak konu, zarar amaçlı şirketlere geldiğinde değişir. Şirketler, zarar değil kar elde etme amacıyla kurulurlar ve faaliyette bulunurlar. Ama zarar amaçlı şirketlerde bu farklıdır; şirket başından itibaren zarar elde etmek üzere oluşturulmaktadır. Amaç vergiyi dolanmaktır. Türkiye’de zarar indiriminin kurumlar vergisini dolanma amacıyla kullanılması, devir halinde zarar indirimi “öz sermaye tutarı” ile sınırlandırılarak bir ölçüde sağlanmıştır (KVK md.9).
Devralan şirket, devraldığı şirketin “devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen zararı”nı indirebilir. Burada vergi idaresinin gözü, öz sermayenin ne şekilde hesaplandığında olacaktır. Ancak her durumda, öz sermayeye kadar olan zararın indirilmesinde bir engel olmadığından, vergi dolanmasına karşı “ekonomik yaklaşım ilkesi” dışında bir araç mevcut değildir. Buna karşılık örneğin Almanya’da, yalnızca şirket düzeyinde değil, pay sahipleri düzeyindeki değişiklikler de dikkate alınmaktadır.
Alman Kurumlar Vergisi Kanunu (§ 8c KStG), beş yıllık bir dönem içinde, doğrudan veya dolaylı olarak, şirketin kayıtlı sermayesinin, oy katılım veya üyelik hakkının %50’sinden fazlasının tek bir alıcıya veya bu alıcıyla ilişkili kişilere bedelli olarak devri halinde, zarar indirimine izin vermemektedir.
Gelir vergisini dolanma
Devir, şahıs şirketleri için de söz konusu olabilir. Bir şahıs şirketinin hatta bir ferdi işletmenin, başka bir şahıs ya da sermaye şirketince devralınması mümkündür.
Türkiye’de devralınan şahıs işletmesinin / şirketinin zararlarının devralan şirket tarafından indirilip indirilemeyeceğine ilişkin bir düzenleme mevcut değildir. Gelir Vergisi Kanunu’nda (md. 81), “kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bir sermaye şirketince kül halinde devralınması” ile “kollektif ve adi komandit şirketlerin belli şartlar dahilinde nev’i değiştirerek sermaye şirketi haline dönüşmesi”, “vergilendirilmeyecek değer artış kazancı” olarak kabul edilmiş, ama zarar indirimi konusunda bir belirleme yapılmamıştır.
Yasa’da (GVK md.88), diğer kazanç ve iratlardan doğan zararların diğer gelir unsurlarından mahsubu yasaklanmıştır. Ancak, devre bağlı zarar indirimi, md.88 anlamında zarar mahsubundan farklıdır. Devir bir külli halefiyet yarattığından, işletmeye ait geçmiş yıl zararlarının gelir/kurumlar vergisi matrahı tespitinde indirilememesi hukuki devamlılığın doğasına aykırıdır. Kural, zararın indirilebilmesidir. Bu nedenle indirimin yasaklandığı haller özel olarak düzenlenmektedir. Dolayısıyla, düzenleme eksikliğinden dolayı böyle bir indirimi red, yasaya aykırıdır.
Yasal boşluk
Yasa koyucunun, devir halinde zarar indirimini genel yapıya uygun ve zarar işletmesi/ şirketi yoluyla verginin dolanılmasına izin vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekir. Burada, kaynak hukukta olduğu gibi, yeni kurulan ya da sermaye ihtiyacı nedeniyle ortak değişikliğine gitmek zorunda kalan şirketlerin zararlarının indirilebilmesine izin verilmesi unutulmamalıdır. Kayıt dışılık kadar, verginin dolanılmasını engellemeye yönelik düzenlemeler bakımından da yasaların gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır.