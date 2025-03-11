  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Avukat Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR
  4. Zarar amaçlı şirket devriyle vergiyi dolanma

Zarar amaçlı şirket devriyle vergiyi dolanma

Avukat Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR
Avukat Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR [email protected]

Vergi mali güç üzerinden alınır. Zarar, mali gücü etkileyen bir durum olduğun­dan, matrah (/mali güç) hesabında dikkate alınmak zorundadır. Zarar üzerinden vergi alınamaz.

Bu öyle bir kuraldır ki, dönemsel­lik ilkesini yumuşatır ve ait olduğu yılda safi kazançtan indirilmesine rağmen arta kalan zarar, sonraki dönemlerin ve hatta önceki dönemlerin safi kazancından indirilir. Bu­nun nasıl, ne kapsamda ve ne süreyle yapı­labileceği devletten devlete değiştir. Türki­ye’de gelir ve kurumlar vergisi bakımından, beş yıl süreyle sadece ileriye doğru zarar in­dirimi kabul edilmiştir.

Zarar indirimi, şirket devirlerinde de uy­gulama alanı bulur. Devralan şirketin dev­raldığı şirketin zararlarını indirebilmesi ge­rekir, çünkü onu aktif ve pasifleriyle, hak ve borçlarıyla bir bütün olarak devralmakta­dır: “hukuki devamlılık” söz konusudur. Ni­tekim, -belli şartlar çerçevesinde- ne devir­den doğan kar gelir/ kurumlar vergisine ne de devir katma değer vergisine tabi tutulur.

Kurumlar vergisini dolanma

Ancak konu, zarar amaçlı şirketlere geldi­ğinde değişir. Şirketler, zarar değil kar elde etme amacıyla kurulurlar ve faaliyette bu­lunurlar. Ama zarar amaçlı şirketlerde bu farklıdır; şirket başından itibaren zarar el­de etmek üzere oluşturulmaktadır. Amaç vergiyi dolanmaktır. Türkiye’de zarar indi­riminin kurumlar vergisini dolanma ama­cıyla kullanılması, devir halinde zarar in­dirimi “öz sermaye tutarı” ile sınırlandırı­larak bir ölçüde sağlanmıştır (KVK md.9).

Devralan şirket, devraldığı şirketin “devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçme­yen zararı”nı indirebilir. Burada vergi idare­sinin gözü, öz sermayenin ne şekilde hesap­landığında olacaktır. Ancak her durumda, öz sermayeye kadar olan zararın indirilmesin­de bir engel olmadığından, vergi dolanması­na karşı “ekonomik yaklaşım ilkesi” dışında bir araç mevcut değildir. Buna karşılık örne­ğin Almanya’da, yalnızca şirket düzeyinde değil, pay sahipleri düzeyindeki değişiklik­ler de dikkate alınmaktadır.

Alman Kurum­lar Vergisi Kanunu (§ 8c KStG), beş yıllık bir dönem içinde, doğrudan veya dolaylı olarak, şirketin kayıtlı sermayesinin, oy katılım ve­ya üyelik hakkının %50’sinden fazlasının tek bir alıcıya veya bu alıcıyla ilişkili kişilere be­delli olarak devri halinde, zarar indirimine izin vermemektedir.

Gelir vergisini dolanma

Devir, şahıs şirketleri için de söz konu­su olabilir. Bir şahıs şirketinin hatta bir fer­di işletmenin, başka bir şahıs ya da sermaye şirketince devralınması mümkündür.

Türkiye’de devralınan şahıs işletmesinin / şirketinin zararlarının devralan şirket tara­fından indirilip indirilemeyeceğine ilişkin bir düzenleme mevcut değildir. Gelir Vergisi Kanunu’nda (md. 81), “kazancı bilanço esa­sına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bir sermaye şirketince kül halinde devralın­ması” ile “kollektif ve adi komandit şirketle­rin belli şartlar dahilinde nev’i değiştirerek sermaye şirketi haline dönüşmesi”, “vergi­lendirilmeyecek değer artış kazancı” ola­rak kabul edilmiş, ama zarar indirimi konu­sunda bir belirleme yapılmamıştır.

Yasa’da (GVK md.88), diğer kazanç ve iratlardan doğan zararların diğer gelir unsurlarından mahsubu yasaklanmıştır. Ancak, devre bağlı zarar indirimi, md.88 anlamında zarar mah­subundan farklıdır. Devir bir külli halefiyet yarattığından, işletmeye ait geçmiş yıl zarar­larının gelir/kurumlar vergisi matrahı tes­pitinde indirilememesi hukuki devamlılığın doğasına aykırıdır. Kural, zararın indirilebil­mesidir. Bu nedenle indirimin yasaklandığı haller özel olarak düzenlenmektedir. Dolayı­sıyla, düzenleme eksikliğinden dolayı böyle bir indirimi red, yasaya aykırıdır.

Yasal boşluk

Yasa koyucunun, devir halinde zarar indi­rimini genel yapıya uygun ve zarar işletme­si/ şirketi yoluyla verginin dolanılmasına izin vermeyecek şekilde düzenlenmesi gere­kir. Burada, kaynak hukukta olduğu gibi, ye­ni kurulan ya da sermaye ihtiyacı nedeniy­le ortak değişikliğine gitmek zorunda kalan şirketlerin zararlarının indirilebilmesine izin verilmesi unutulmamalıdır. Kayıt dışı­lık kadar, verginin dolanılmasını engelleme­ye yönelik düzenlemeler bakımından da ya­saların gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Vergi planlaması aracı olarak elektronik ortamlar 04 Mart 2025
Enflasyon düzeltmesi çözüm olmadı 26 Şubat 2025
Adalette çifte standart! 18 Şubat 2025
Özgürlükçü baskıyla elde edilen delil 11 Şubat 2025
Almanya’da vergi incelemesi 04 Şubat 2025
Sahte fatura incelemeleri: Mükellef haklarına uygun mu? (2) 28 Ocak 2025
Trump döneminde ihracat mı yurt dışında şirket kurmak mı? 22 Ocak 2025
Sahte fatura incelemeleri: Mükellef haklarına uygun mu? 14 Ocak 2025
Enflasyonla mücadelede görmezden gelinen gerçek: Kamu harcamaları 31 Aralık 2024
Kar payı vergilendirilmesi: Dünya ve Türkiye 24 Aralık 2024