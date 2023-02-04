Borçlarınızdan kurtulamıyor musunuz? İşte sizi refaha ulaştıracak 8 öneri…

Borçlar iyi takip edilmediği ve zamanında ödenmediği takdirde büyük bir dert hâline gelebilir. Kimi zaman da şartların değişmesi sebebiyle borçların kapatılması zorlaşır. Eğer borçlar içinde kaybolduysanız üzülmeyin! Borçlardan kurtulmak imkânsız değil. İşte borçları eritmek için izleyebileceğiniz yöntemler...

Bütçe Planı Yapın

Gelirinizi ve giderinizi gerçekçi bir biçimde değerlendirin. Borçlarınıza bütçenizden ne kadar pay ayırabileceğinizi belirleyin ve ödemelerinizi sıraya koyun. Borçlarınızı en iyi ihtimalle ne kadar sürede kapatabileceğinize bakın ve beklenmedik durumlar için bir B planı oluşturun.

En Düşük Borçlarınızı Aradan Çıkarın

En yüksek meblağdan başlayarak düşüğe doğru borçlarınızı sıralayın. Borçlarınızın asgari ödeme tutarını ödedikten sonra en düşük miktardaki borçlarınızı kapatın ki aradan çıksınlar.

Borçlarınızı Yapılandırın

Bankanızla konuşarak borçlarınızı ertelemek veya düzenlemek konusunda yardım isteyin. Borçlarınızı tek bir bankada birleştirerek daha düşük faiz imkânlarından yararlanabilirsiniz.

Ek Gelir Oluşturun veya Harcamalarınızı Kısın

Borçlarınızı daha kolay kapatmak için acil olmayan harcamalarınızı kısabilirsiniz. Ayrıca ek gelir elde ederek borçlarınızı ödemek için yeni bir kaynak oluşturabilirsiniz.

Önce En Yüksek Faizli Borcunuzu Kapatın

Borçlarınızı yüksek faizli olanlardan düşük faizlilere doğru sıralayın. Borçlarınızın asgarisini ödedikten sonra, kalan en yüksek faizli borcunuzu kapatın. Böylece gelecek dönemlerde ödemeniz gereken faiz yükünden kurtulursunuz.

Krediden Yararlanın

Kredi kartı borçlarınıza her ay belirli bir oranda faiz uygulanır. Kredi kartı borçlarınız faizden dolayı giderek artabilir ve borcunuz birikebilir. Kredi çekerek kredi kartı borcunuzu kapatın ve kredi ödeme planınıza göre kredinizi ödemeye başlayın. Ayrıca erken ödeme yaptığınızda kredi taksitlerinizde indirimden de yararlanabilirsiniz.

Büyük Resme Bakın

Borçlarınızı daha detaylı takip etmek için mobil uygulamalar kullanabilirsiniz. Bütçe uygulamalarıyla finansal anlamda nasıl bir durumda olduğunuzu anlayabilirsiniz.

Yeni Borçlar Edinmekten Kaçının

Borçlarınızı henüz kapatamadığınız bir dönemde yeni harcamalar yapmak sizi çok daha güç bir duruma düşürür. Kontrolü hiçbir zaman elden bırakmamalısınız.