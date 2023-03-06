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Son dakika... Meral Akşener kararını verdi: Toplantıya katılım yok!

Son dakika gelişmesi... Ankara'da gözler bugün yapılacak Millet İttifakı toplantısına çevrildi. Meral Akşener'in toplantıya katılıp katılmayacağı ise belli oldu.

Haber Merkezi
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın bugün yapacağı toplantıya katılmayacağını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bazı parti yöneticileriyle yapacağı toplantı için genel merkez ek binasına gelen Ağıralioğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Genel Başkan Akşener'in bugün yapılacak Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağının sorulması üzerine Ağıralioğlu, "Genel Başkan'ımız bugünkü toplantıya katılmayacak." dedi.

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