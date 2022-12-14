Yeni yıl geliyor ve 2023 bizi bekliyor… 2000’li yıllar nasıl olacak derken, üzerine 22 koca yıl daha geçti. Hepimizin dolu dolu hatıraları var. Kimimiz sevdiklerimizi yitirdik, kimimiz yeni doğanlarla mutlu olduk ve onları sevgiyle kucakladık. İş yaptık kazandık,/kaybettik, belki de battık,/çıktık! Yeni ev, araba sahibi olduk. Belki de elimizdekileri kaybettik. Ama her yeni yıl bizi yeni beklentilere boğar ve hiç kimse umutsuz değildir. Hayallerimizi süsler, yeni hedeflere kucak açarız yeni yılda…

İşte biz de tam bu dönemdeyiz. Birçok söylentiyi, tevatürü, dedikoduyu geride bıraktık. Sadece 2023 hedefimize kilitlendik. Neler yapacağımıza, adımıza layık bir gazeteyi nasıl tekrar kaldığı yerden devam ettireceğimize, sizlere yakışır, okunası bir ürün yapacağımıza hummalı çalışmalarla devam ediyoruz. Gazetemiz, sizleri eski dostlarla olduğu gibi yeni yüzlerle de tanıştıracak, dinamik ve genç kadrosu ile size koşacak. Her sabah basılı gazete size gelecek, ama 24 saat boyunca ‘dünya.com’ size en hızlı, en doğru, en tarafsız haliyle yaklaşacak. Yıllardır habercilikte bu işi profesyonelce yapan arkadaşlarımız kolları sıvadı bile… Gazetemiz hizmet için Türkiye’nin her yerine on-line ulaşacak.

Gazete/dergi gittikçe az okunuyor artık! Ama kaliteli ürün hep yerinde ve yerini sağlamlaştırıyor. Günümüz dijital çağ ve herkes cep telefonlarından neredeyse tüm gün haber takip ediyor. Televizyon bile eski popülaritesini kaybetti. Şimdilerde evde ses olsun diye bir köşede duruyor sanki, adeta radyoların yerini almış durumda. Gençler, okumak istemiyor ve hap bilgileri tercih ederek, bilgiye çabuk ulaşmak istiyor. Zaman çok kıymetli artık... Biz de geleceğin iş insanı adayları gençlerimize bu şekilde seslenmek istiyoruz. Hızlı dinamik yapımızla onlara ‘öncülük’ etmek istiyoruz. Yeni fikirler, yeni oluşumlara ihtiyaçları çok. Kadromuzda onlarla aynı dilde konuşan yeni bir yazar kitlesi yaratıyoruz ve onlara daha yakın olmak istiyoruz.

Yeni yıl güzellikler getirsin. Bu sefer memleketimiz için çok önemli olayların cereyan edeceği bir yıl olacak. Her şeyden öte 100. yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimiz için coşkulu günler bizi bekliyor. Seçimler yapılacak. Bizi bekleyen değişik, heyecanlı günler var önümüzde. Galiba bu sene milletçe ilerleme yılımızda olacağız.

Her şeyin en güzeli sizlerle olsun…