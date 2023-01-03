2023’te bizi bekleyen teknolojik gelişmeler

Dijital ve teknolojik konularda geleceği tahmin etmeye çalışmak, oldukça zor ve riskli bir durum. 1899 yılında Amerikan Patent Dairesi Başkanı: “İcat edilebilecek her şey, an itibarıyla icat edilmiştir. Bizi büyük dosyalarınız ve cihazlarınız ile boşu boşuna uğraştırmayın” dediğinde elbette teknolojinin nerelere gidebileceğini öngörememişti. Teknoloji konusunda yapılacak öngörülerde açık fikirli olmak gerekir. Aniden ortaya çıkan bazı teknolojiler, dinamiklerin hepsini alt üst ederek tüm gidişatı değiştirebilir.

Tarihte bu tip durumların örneğini, matbaa ve elektrik gibi teknolojik gelişmelerde net olarak görebiliyoruz.

“Elektrik olmaksızın teknoloji ne olurdu?” diye sorduğumuzda beynimizin tamamen durup bir anda kendini kapatacağı kesin. Karşımıza öyle bir teknoloji çıkacak ki kullandığımız cihazlar, birkaç yıl içinde belki de elektriğe hiç ihtiyaç duymayacak.

Hatta iletişim yöntemleri tamamen değişikliğe uğrayacak ve herhangi bir cihaz kullanmamıza gerek kalmayacak.

Şu anda çok uzak gibi görünen tüm bu gelişmeler, hiçlikten çıkan ve çığır açan bir teknoloji ile tüm hayatımızı bir anda değiştirebilir. Bu nedenle bizlerin tüm yazdıkları, ancak geçmiş teknolojilerden kurulmuş bir altyapı ile geleceğin teknolojilerine bir bakış atmaktan öteye gidemeyecek.

Teknolojiyle değişen yaşamlara hazır mısınız?

2023 yılı için beklenen en büyük teknolojik gelişmenin, işlem gücü tarafında olacağı düşünülüyor. Bu elbette önceki yıllarda da böyleydi fakat oyun dünyasındaki önemli gelişmeler, sanal dünyalar, dijital ikiz gibi önemli teknolojilerin hepsi işlem gücüne odaklanmış durumda.

Her ne kadar güncelliğini kaybediyor gibi görünse de “Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik” önümüzdeki ve ondan sonraki yıllarda da biz teknoloji meraklılarının en önemli gündemleri arasında yer almaya devam edecek.

Elbette 5G ile iletişim tarafında da çok ciddi bir hızlanma beklentimiz yok değil. Tabii bu hıza ulaştıktan sonra, nesnelerin interneti ve nesnelerin bizi bağlayacağı bir genişletilmiş gerçeklik dünyası için altyapı hazır hale gelmiş olacak.

Her ne kadar ayakkabıdan küçük ev aletlerine kadar neredeyse çevremizdeki tüm cihazlar internete bağlanabiliyor olsa da aslında IOT (Internet of Things) yani nesnelerin interneti, tüm bu cihazları daha akıllı hale getirerek iletişimimizin bir parçası olarak görmeye başlayacağız.

Geçenlerde karşıma tweet atan kahve makinesi çıkınca, evimizdeki robot süpürgemizden keyifli teknolojik sohbetler konusunda bazı beklentilerimin oluşmasının gayet normal olduğunu düşünüyorum.

Yapay zeka hayalleri mümkün kılabilir mi? Yine bu beklediğim teknolojiye kapı aralayacak olan gelişmeler, yapay zeka ve makine öğrenmesi tarafında olacak. Özellikle GPT-3 ile yapay zekanın geldiği noktayı net bir şekilde görebiliyoruz. İlk bilgisayarların kullanımından bu yana yapay zekanın geleceği çok konuşuluyor ve çok yakın bir gelecekte her şeyin yapay zekanın kontrolüne geçeceği öngörülüyordu. Özellikle 1960’lardan sonra her dönem “Çok yakın bir gelecekte yapay zeka şöyle olacak, bu gelecek” diye beklenirken o yıllarda konuşulan tüm beklentiler, şimdilerde yaşamımızın bir parçası olmaya başladı. Yapay zekanın bu kadar verimli çalışması için önümüzdeki yıldan en önemli beklentimiz, verinin analiz edilerek doğru sınıflandırılması ve düzgün kullanımı olacak. Dijital ve siber güvenlik, tüm bu verilerin korunması için geliştirilmesi gereken ve doğru yatırımlar ile üst düzey bir seviyeye ulaşması gereken en önemli teknolojik alanlar arasında yer alıyor.

Blockchain, Edge Computing ve Quantum Computing gibi teknolojilerdeki yeni gelişmeler, veri ve güvenlik konusunda diğer teknolojilere büyük fayda sağlayacak. Birçok dijital-teknolojik gelişmenin haricinde, üç boyutlu baskı ve robotik teknolojiler tarafındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bu dönemde daha da hızlanarak artacak gibi görünüyor.