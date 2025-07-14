Açık – gömülü fark etmez, etkisi ne olacak?
Bu hafta ‘Açık Finans’ı (Open Finance) anlatmak istedim, akıcı ve gerçek hayata dokunan bir hikayeye de atıfta bulunarak yazdım, sonra okudum, emin olamadım; bazı anlatımlar yanlış anlaşılabilir, bu nedenle biraz daha yazarlık tecrübesi kazanıp kaleme almaya karar verdim.
Diğer yandan, konu çok güzel, dahası ‘Açık Finans’ın dokunduğu alanlar günlük hayatımızı etkilemeye başladı bile. Başka bir konuya geçip, bizleri bekleyen yeni “deneyim” dünyasını es geçmek istemedim.
Finans dünyası, uzun yıllardır geleneksel bankaların sunduğu hizmetlerle sınırlıydı. Ancak teknoloji şirketlerinin, fintek girişimlerinin ve regülasyonların etkisiyle finansal hizmetler yepyeni bir boyuta taşınmaya başladı. Bu değişimin iki temel kavramı Açık Finans (Open Finance) ve Gömülü Finans (Embedded Finance) olarak öne çıkıyor. Bu iki kavramı karşılaştırmak değil, bütünün birbirini tamamlayan iki önemli bileşeni olarak görmek gerekiyor. “Finans” tanımına aşinayız ama “Açık” ve “Gömülü” olarak adlandırınca biraz garip geliyor kulağa, ve belki bu nedenle ilk olarak “Açık Bankacılık” hayatımıza dokundu çünkü sektör dışındaki vatandaşın da duyduğu anda bir yorum yapacağı anahtar kelime var, “banka”.
Önce her iki kavramı yalın bir şekilde açıklayarak başlayalım.
Açık Finans Nedir?
Açık Finans (Open Finance), finansal verilerin müşterinin onayıyla farklı kurumlar, platformlar ve hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını sağlayan bir ekosistemdir. Bu kavram, daha önce tanımlanan Açık Bankacılık (Open Banking) yaklaşımının daha geniş bir kapsamını ifade eder. Açık Bankacılık yalnızca banka hesap bilgilerini ve ödeme verilerini kapsarken, Açık Finans bunun ötesine geçer: yatırımlar, sigorta, emeklilik planları, borçlanmalar gibi sadece banka içinde sınırlı olmayan ama birey/kurum olarak bizi yakından ilgilendiren ve bir şekilde bütçemize/cüzdanımıza etki eden farklı finansal verilerin de paylaşılmasını mümkün kılar. Aslında “Açık Bankacılık”, “Açık Finans”ın ilk adımıdır diyebiliriz.
Temel hedef, müşterilerin kendi verileri üzerinde tam kontrol sahibi olması ve bu verileri dilediğiyle güvenli şekilde paylaşabilmesidir. Bu şekilde verilerden daha avantajlı hizmetler üretilebilir ki bu da “gömülü” finans için önemli bir başlangıç noktasıdır. Bir tüketici olarak siz, bir uygulamaya yatırım hesaplarınızı ve kredi kartı harcamalarınızı entegre ederek tüm finansal durumunuzu tek ekrandan görebilirsiniz dahası size özgü yeni hizmetler için kapıyı aralamış olursunuz, belki hiç farkında olmadığınız bir ihtiyacınıza yönelik bile olabilir. Bu, finansal okuryazarlığı ve hizmet aldığınız kurumlardaki rekabeti artırır.
Gömülü Finans Nedir?
Gömülü Finans (Embedded Finance), finansal hizmetlerin bankacılık dışındaki dijital platformlara ve müşteri deneyimlerine doğrudan yerleştirilmesi anlamına gelir. Daha basit bir ifadeyle, finansal işlemleri yapmak için bankaya ya da ayrı bir finans uygulamasına gitmenize gerek kalmaz; alışveriş yaptığınız e-ticaret sitesinde, bir uygulamada ya da sosyal medya platformunda bu hizmetler zaten “gömülü” durumdadır. Bir e-ticaret platformunda alışveriş yaparken tek tıkla kredi seçeneğini kullanmak (taksitli ödeme) veya yemek siparişi uygulamasında sigorta ürünü satın almak gibi.
Gömülü Finans sayesinde finansal hizmetler görünmez şekilde hayatın içine karışır. Ödeme, kredi, sigorta gibi işlemler hızlanır ve kullanıcı deneyimi basitleşir.
Açık Finans ve Gömülü Finans sıkça karıştırılır, ancak önemli farkları vardır:
Açık Finans bir veri paylaşımı altyapısıdır. Bankalar, sigorta şirketleri, yatırım kuruluşları gibi farklı aktörlerden verileri çekip kullanıcı onayıyla başka platformlara aktarılmasını sağlar. Gömülü Finans bir hizmet dağıtım modelidir. Finansal ürünlerin başka platformlarda “içerik” gibi entegre edilmesini mümkün kılar.
Özetle, Açık Finans daha çok verinin taşınması ve yönetilmesiyle ilgilenir; Gömülü Finans ise bir kurum tarafından verilen finansal hizmetlerin farklı ortamda kullanıcıya sunulmasıyla ilgilenir. İkisi birbirini tamamlar: Açık Finans sayesinde veri paylaşımı sağlanır, Gömülü Finans ise bu veriyi kullanarak kişiselleştirilmiş hizmeti tam ihtiyacınız olan noktada karşınıza getirir.
Örneğin, Açık Finans altyapısı üzerinden banka hesap bilgileriniz fintek uygulamasına aktarılır. Gömülü Finans altyapısı sayesinde o uygulama, harcamalarınıza göre size kredi veya yatırım önerisini bir düğme ile sunar.
Bu iş birliği, finansal hizmetlerin demokratikleşmesini ve kullanıcı merkezli hale gelmesini hızlandırır.
Peki, Açık Finans ve Gömülü Finans önümüzdeki yıllarda bizi nasıl etkileyecek?
1 Finansal şeffaflık artacak
Verilerinizin farklı platformlarda birleşmesiyle finansal durumunuzu daha net görebileceksiniz. Harcamalarınızı, yatırım getirilerinizi, borç yükünüzü tek ekranda izlemek yaygın hale gelecek. Böylece kararlarınız daha bilinçli olacak.
2 Kişiselleştirilmiş ürünler yaygınlaşacak
Bankalar ve fintek’ler size “ortalama” bir paket sunmak yerine, sizin geliriniz, harcama davranışınız ve risk profilinize özel ürünler tasarlayacak. Özelleştirilmiş sigorta poliçeleri, anlık mikro krediler, hedef odaklı yatırım fonları hızla büyüyecek.
3 Bankaların rolü dönüşecek
Artık finansal hizmetlerin tek dağıtım kanalı bankalar olmayacak. E-ticaret devleri, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar kendi bünyesinde finansal hizmetleri sunacak. Bankalar arka planda altyapı sağlayıcı (banking-as-a-service providers) rolünü daha fazla üstlenecek.
4 Veri güvenliği ve regülasyon daha kritik olacak
Açık Finans ve Gömülü Finans beraberinde veri paylaşımı risklerini de getirir. Türkiye’de KVKK (kişisel verilerin korunması) ve Avrupa’da GDPR gibi düzenlemeler sıkılaştırılacak. Kullanıcı onayı ve veri şifreleme standartları önem kazanacak.
5 Kullanıcı deneyimi ve hız öne çıkacak
Bugün bir kredi başvurusu günler sürebiliyorken, yakında e-ticaret uygulamasında birkaç tıkla kredinizi onaylayıp harcama yapabileceksiniz. Finansal hizmetlerin teslim süresi saniyelere inecek. Önümüzdeki dönemde Açık Finans ve Gömülü Finans, finansal ekosistemin temel yapı taşları haline gelecek. Tüketiciler olarak bizler daha şeffaf, hızlı ve kişiselleştirilmiş hizmetler alırken; şirketler de rekabette fark yaratmak için bu teknolojileri benimsemek zorunda kalacak. Elbette veri gizliliği, siber güvenlik ve regülasyon konuları her zamankinden daha büyük önem taşıyacak.
Bu konuda benim de ekibinde olduğum bir platform yakın zamanda bu farkındalığı arttırmak için sizlerin deneyimine sunulacak, onu da ayrı bir yazıda kaleme alacağım.
Finans artık sadece banka şubesinde değil, hayatımızın her anında karşımıza çıkan görünmez bir altyapıya dönüşüyor. Bu dönüşüme ne kadar hazırlıklı olursak, sunduğu fırsatlardan da o kadar çok yararlanacağız.