Adel, satın almalarla büyüyecek

Borsa İstanbul’da hisse senetlerinde bir yıldır yaşanan yükseliş ile dikkatleri üzerine çeken Adel Kalemcilik, büyümeye odaklandı.

Oyuncak sektöründe sadeleşmeye, çanta ve dijital kanalda ise atağa geçmeye hazırlanan şirket, büyümesini satın almalarla gerçekleştirecek. Hissedeki performansı ‘organik’ olarak değerlendiren şirketin Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, “Satın almalar konusunda iştahlıyız, görüşmelerimiz sürüyor” diye konuştu.

Türkiye’de kırtasiye denince ilk akla gelen ve bünyesinde Faber Castel gibi güçlü bir markayı barındıran Adel Kalemcilik, büyümeye odaklandı. 4 bine yakın kırtasiye ürün çeşidi ile Faber-Castell, Graf von Faber-Castell, Adel, Max, Panfix ve Citizen gibi kırtasiye markalarını tüketici ile buluşturan şirket, bu yıl 54. Yılını kutluyor.

Adel Kalemcilik Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, şirketin bu yıl ve 2024’te büyümesini sürdüreceğine vurgu yaptı. Uçanlar, “Yurtiçi veya yurtdışından satın almalar konusunda iştahlıyız. Bu seneki finansal performansımız da bunu sağlıyor, yönetim kurulumuzun da böyle bir iştahı var. Netleşmiş bir şey yok ama görüşmelerimiz var” diye konuştu. Okulların açılması, kırtasiye sektörü ve şirketin performansını konuşmak için biraya geldiğimiz Oğuz Uçanlar, DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulundu.

“Hedeflerimizi yukarı yönlü revize yaptık”

Adel Kalemcilik, ilk 6 ayda net satışlarını yüzde 162 artırarak 768,2 milyon TL’ye çıkartırken, bir önceki yıl aynı dönemde 6,2 milyon TL olan net kârını 154,4 milyon TL seviyesine yükseltti.

Oğuz Uçanlar, şirketin 2023 yılı beklentilerini ise şu şekilde özetliyor: “Yılın ilk yarısındaki enflasyonist baskıların faaliyetlerimiz üzerindeki etkilerinin süreceğini öngördüğümüz 2023’ün ikinci yarısında da olumsuz şartlara karşı başlıca kalkanlarımız, disiplinli mali yönetim ve etkin risk yönetimi. Yılın kalanında, satışlarımız ve FAVÖK’teki yükselen performansın sürmesini, daha güçlü büyüme ve finansal sonuçlar kaydetmeyi bekliyoruz.

2023 yılının ilk yarısında alınan güçlü sonuçlar, satışlarımızda ve kârlılık marjlarımızda yakaladığımız ivmenin bir sonucu olarak beklentilerimizde bazı iyileştirmeler yapıyoruz. Buna göre beklentilerimizi şöyle revize ettik: Net satışlarda geçtiğimiz senenin yüzde 100 üzerinde 1.7 milyar TL, FAVÖK marjı yüzde 24-28, brüt kâr marjı yüzde 50-55, net borç/ favök oranı <1, pozitif serbest nakit akım yaratılması.”

"Kâr marjından feragat ediyoruz"

Enflasyonist ortam ve kur artışları sebebiyle maliyet artışları yaşadıklarını söyleyen Uçanlar, rekabetçi fiyat politikasını koruyacak şekilde bu durumu minimumda fiyatlarına yansıttıklarını ifade etti.

Tüketici tercih ve ihtiyaçlarına göre farklılık göstermekle birlikte geçen sene 800 TL’ye dolan (kitap hariç) bir okul çantasının bu sene 1200 – 1500 TL’ye mal olduğunu söyleyen Uçanlar, ürün fiyat politikalarına yönelik şunları söylüyor: “Hammaddemizin yüzde 70- 75’i ithal, döviz kuruna endeksli ürünlerden olduğu için kurdaki artış maliyetlerimizi aynı oranda etkiliyor.

Fiyatlandırmamızı yaparken de enerji, işçilik, kura bağlı hammadde artışları gibi maliyetlere ve rekabete bakıyoruz. Fakat esas tüketicinin fiyat hassasiyeti önemli bizim için. Aslında kar marjımızdan feragat ederek; 100 liradan 10 kişiye satacağımıza, 95 liradan 25 kişiye satmayı tercih ediyoruz. Ölçek ekonomisi bizim için olmazsa olmaz.”

"İhracatta 5-6 ülkeye odaklandık"

Adel, dünya kırtasiye ithalatının yüzde 21'inin yapıldığı Kuzey Amerika’ya adım attı. Şirket, Amerika’nın önde gelen distribütörlerinden HRS Global ile Kuzey Amerika dağıtım protokol anlaşması imzaladı. Ayrıca, bu yıl ilk kez UNICEF’in global tedarikçi listesine giren şirket, UNICEF’in bölgedeki tüm potansiyelini sağlamak için çalışmalar yürütecek.

“40’ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz” diyen Oğuz Uçanlar, bu yıl 5-6 ülkeye odaklanacaklarını söyledi. Uçanlar, “Bu yıl; Filistin, Türki Cumhuriyetler, Azerbaycan, Kuzey Amerika Mısır’a yapılacak ihracatlar hız kazanacak. Bu ülkelerde daha aktif olacağız. Bu pazarlar, ürün portföyümüzün ve marka algısında çok güçlü olduğumuz ülkeler. Bu nedenle buralara daha fazla yatırım yapacağız” dedi. Uçanlar, “Haziran 2023 sonu itibarıyla ihracat satışlarımız net satışlarımız içerisindeki payı yüzde 6’dır.

Sene sonu itibarıyla aynı seviyenin korunmasını bekliyoruz. Toplam 5-5,5 milyon dolar ihracatımız var” dedi. Uçanlar, yılın ilk üç ayında 20 şehirde 6 bin kırtasiyeci ile fuar yaptıklarını ifade ederek, “Satışlarımızı da olumlu etkileyen bu fuarlar, sektörde önce olduğumuzu bize bir kere daha gösterdi” diye konuştu.

"e-ticareti canlandırmak için çözüm ortağı arıyoruz"

Toplam satışlarda e-ticaret’in payının çok düşük olduğunu ifade eden Uçanlar, “2024 yılı başında dijital tarafa odaklanacağız. Ürün grubu olarak düşük fiyatlı ürünlerimiz bulunuyor. Bu nedenle daha bir paket olarak; çanta, kalem kutusu, toplam düşünüp programlayacağız. Sevkiyatı yapacak, kutulamayı yapacak çözüm ortakları arıyoruz. Bu anlamda görüşmelerimiz var” diye konuştu.

"Çantaya yatırım yapacağız, tedarikçi satın alacağız"

Çanta satışlarından çok memnun olduklarını söyleyen Uçanlar, “Çanta özel ilgi alanımız, yatırım yapacağız ve büyütmeyi hedefliyoruz. Bu alanda bir satın alma yapabiliriz. Bir tedarikçinin kapasitesini satın alma, kalite kontrolünü bizim yöneteceğimiz bir yapılanma için görüşmeler yapıyoruz” dedi.

"Hisselerimizin fiyatındaki yükseliş tamamen organik"

Adel hisseleri bir yılda 30 liradan yaklaşık 20 kat artarak 600 liranın üzerine çıktı. Hatta yıl içerisinde bir ara 820 lirayı bile gördü. Oğuz Uçanlar, hisse fiyatıyla ilgili olarak, “Sığ bir hissemiz var.

Borsada pay piyasamızın halka açıklığı yüzde 27-28 seviyesinde ve bunun yaklaşık yüzde 10’u da bir yatırımcıda. Dolaşımda çok az hissemiz olduğu için çok yüksek hacimli olmasa da işlemler hisse fiyatını çok etkiliyor. 10-15 bin adetlik işlemle hisse fiyatı taban veya tavan olabiliyor, bundan biz de mutlu değiliz” diyerek Borsa’daki performansı değerlendirdi. Uçanlar, ‘Adel hissesi bu fiyat eder mi?

sorumuza ise, şöyle cevap verdi: “Kesinlikle eder. Geçen seneki 6 aylık finansal performansımızı kıyasladığımızda kârlılığımız ve rakamlarımız ortada ve ne kadar ciddi bir artış olduğu görülüyor. Bizim fiyatımız bunu ‘eder’ diyorum. Yatırımcı geleceği satın alıyor, şirketin doğru yöndeki gidişatını, büyümesini görüyorlar. Covid sonrasında, Adel ve Faber Castel’in Türkiye’de gücünü koruyacak, hem yurt içinde hem yurt dışında büyüyecek. Bunun karşılığını da alacaklarını düşünüyorlar ve geleceği fiyatlıyorlar. Hisse fiyatındaki yükseliş tamamen organik.”

"Hedef; ticari ve mali sürdürülebilirlik"

Oğuz Uçanlar, 2024 yılı beklentilerini ise şöyle özetliyor: “Adel olarak ekonomik gelişmeler ve makroekonomik göstergeler doğrultusunda stratejik iş planlarımızı hazırlıyoruz. İçinde bulunduğumuz durumun seyrine ve ülke ekonomisinin gidişatına göre finansal anlamda da gerekli planlamalarımızı yapıyoruz. 2023 senesinde geçerli olan sektörel şartların 2024 senesinde de devam edeceğini ön görüyoruz. Dolayısıyla ilk hedefimiz; ticari ve mali yönden sürdürülebilirlik. İhracatta attığımız adımlarla, önümüzdeki üç sene içerisinde şirketimiz lehine önemli büyüme fırsatları yakalamayı hedefliyoruz.”

"Oyuncak portföyü sadeleşecek hacim ve kârlılık büyüyecek"

Adel, 2015 yılında giriş yaptıkları oyuncak sektöründe sadeleşmeye gidecek. “Önümüzdeki sene oyuncak sektöründe adet/ kategori olarak küçüleceğiz ama hacim ve karlılık olarak daha da büyüyeceğiz” diyen Uçanlar, katma değeri yüksek teknolojik ürünlere yöneleceklerini ifade etti. Uçanlar, “Oyuncak sektöründe 15-16 kategoride 900 farklı ürünümüz bulunuyor. Fakat satışların yüzde 80’ini 2 kategorideki ürünlerden oluştuğunu gördük. Biz de bu nedenle yüzde 20-25 daralmaya gitmeye karar verdi. Fakat odaklanacağımız için kâr ve ciro olarak daha da büyüyeceğiz. Portföyümüzü sadeleştireceğiz” diye konuştu. 2 bin 500 civarında ürünleri olduğunu, her sene yeni 250-300 yeni ürün çıkardıklarını ifade eden Uçanlar, “Portöyümüzü büyütmek istemiyoruz. Bu nedenle düşük performans gösteren ürünlerimizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz” dedi.

"Yıla keyifsiz başladık ama satışlar artıyor"

Pandemi döneminde yüzde 80 daralma yaşayan ve 2022 itibarıyla normale dönen kırtasiye sektörü, pozitif bir sezon geçirmeyi bekliyor. Oğuz Uçanlar, yılın ilk 9 ayına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu sene sektör hacimlerden memnun. Çünkü kaygılı bir yıldı. Enflasyonist ortam, kurlar, seçim ekonomisi, deprem nedeniyle yıla keyifsiz başlandı. Kurumlar bütçelerini o kaygılar üzerine kurdu. Ama tersten esen rüzgara rağmen hacimler beklentilerin yüzde 3-5 üzerinde oluştu. Özellikle okulların açılması nedeniyle bu olumlu tablonun etkisini bu ay daha net göreceğiz.” 26 milyon öğrenci sayısının her geçen gün yükseldiğini ifade eden Uçanlar, “18 milyon ilkokul, 8 milyon üniversitesi öğrencisi var. Buna bağlı olarak hacimler sektörde artıyor. Alım gücüne bağlı olarak daha uygun fiyatlı ürünlere kayma olabilir ama hacim artacaktır. Genç nüfus artışı ile hacimsel ürün artışı paralel büyüyecektir” dedi.

Tüketici markalı üründen vazgeçmemeli

Uçanlar, “Herşey de olduğu gibi kırtasiye sektöründe de fiyatlar arttı. Tüketici kırtasiyeye bir bütçe ayırıyor ve bütçesi el verdiği uygun fiyatlı ürünlere kayıyor. Fakat bizim çok geniş ürün portföyümüz ve farklı fiyat kategorilerinde her bütçeye uygun ürünümüz var. Biz tüketiciye ‘markalı üründen vazgeçme” diyoruz. “Kendi çocuklarımıza kullandırmayacağımız hiçbir ürünü piyasaya sunmuyoruz” mottomuz ile hareket ediyoruz. Yılda ortalama 10 bin ürün güvenliği testi ve 30 bin ürün kalite testi yapıyoruz. Çocuklar no name ürünleri bütün gün kullanıyor. Kırtasiyeye gıdaya verilen önem kadar önem verilmeli.”