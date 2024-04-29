Koton, halka arz gelirini büyümede kullanacak

İstanbul Kuzguncuk’ta 1988 yılında 25 metrekarelik bir dükkanda yolculuğuna başlayan ve bugün Türkiye’nin lider bir markası haline gelen Koton, Borsa İstanbul’da halka açılıyor. 11 yılda 10 kez Türkiye’nin en çok beğenilen markası seçilen ve hazır giyim perakende sektöründe, kadın, erkek, çocuk kategorilerinde tek noktada tüm giyim ihtiyaçlarını karşılayan Koton’un Borsa İstanbul yolculuğu SPK’dan onay alması ile başladı. Şirket, 30 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihlerinde pay başına 30,50 TL’den talep toplayacak. Koton’un kurucuları ve şu anda şirketin yüzde 50’sine sahip Yılmaz Yılmaz ve Şükriye Gülden Yılmaz, halka arzda sembolik bir hisse satışı yapacak ve arz sonrasında şirket yönetim kurulunda daha etkin hale gelecek.

Yılmaz ailesi ile Nemo Apparel B.V’in sahip olduğu mevcut paylar ve sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni paylar olmak üzere toplam 136 milyon 600 bin adet B grubu pay satışa sunulacak. Halka arz öncesinde 795.5 milyon TL olan sermayesi halka arz sonrasında 829,65 milyon TL’ye çıkacak. Şirketin halka açıklık oranının %16,5 olması planlanıyor. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4.2 milyar TL olacağı tahmin ediliyor.

Elde edilecek gelir büyümede kullanılacak

Koton CEO’su Dr. A. Bülent Sabuncu, halka arz ile Koton’un büyümesini sürdüreceğini belirterek, “Halka arzdan elde edilecek gelirin %30-40’ı yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları, %60-70’i büyüme amaçlı ürün alımlarına yönelik işletme sermayesi finansmanı için değerlendirilecek. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılabilir net dönem kârının en az %20’sinin pay sahiplerine dağıtılması hedefleniyor” diye konuştu. Sabuncu, net borçluluğu çok düşük olan şirketin sermaye artışı sonrasında şirkete girecek fon ile neredeyse hiç borcu kalmayacağına dikkat çekti.

Sabuncu, şirketin yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle konsolide cirosunu 2023 yılsonu itibarıyla yaklaşık 17,2 milyar TL seviyesine taşıdığını belirterek, franchise mağazalar da dâhil olmak üzere 437 mağaza ve online ticaret ile ürünlerin 70 ülkeye satışının gerçekleştiğini söyledi. Sabuncu, 31 Aralık 2023 itibarıyla brüt kâr marjının yüzde 52, FAVÖK marjının ise yüzde 26,6 düzeyinde gerçekleştiğini kaydetti. Sabuncu, yurt içinde ve global düzeyde toplam istihdamın 7933 kişiye ulaştığını, kadın çalışan oranının yüzde 71, kadın yönetici oranının ise yüzde 53 olduğunu ifade etti.

Sabuncu, 2023 yılına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “2023 yılının başında yaşanan deprem ve yılın ilk yarısındaki genel seçim atmosferi etkisine rağmen Koton, yılı hedeflerine uygun bir şekilde tamamladı ve %10’a yakın reel büyüme yakaladı. Yurt dışında büyüme hem mevcut ülkelerde yeni mağaza açılışlarıyla hem online pazaryeriyle hem de yeni ülke girişleriyle güçlendi. 2022 yılında girilen Demokratik Kongo’dan sonra 2023’te Fildişi Cumhuriyeti, Mısır ve Cezayir pazarlarına giriş yaptı. Fas, Tunus ve Libya’nın da ardından, Mısır ve Cezayir gibi yeni ülkelerle Kuzey Afrika’nın kapsanması sağlandı. Marka, 2023 yılın gelirinin %34,5’ini yurt dışındaki faaliyetlerden sağladı.” Koton’un çoğunlukla kadın ürünlere odaklandığını ve bu kategorinin aksesuar dahil satışlarının yüzde 56’sını temsil ettiğini ifade eden Sabuncu, “Satışların %27’si erkek, %17’si çocuk koleksiyonlarından oluşuyor. Her yıl 30 binden fazla çeşit ürün sunuyoruz. Bugün yurt içinde 66 ilde 241 ve yurt dışında 29 ülkede 196 olmak üzere toplamda 437 mağazamız bulunuyor. Online satış ağı ve Franchise kanalı ile birlikte ürünlerimizi dört kıtada 70 ülkede tüketicilerle buluşturuyoruz” dedi.

KotonClub’da hedef 6 milyon üye

Koton, 2023’te e-ticaret kanalı dahil 300 milyondan fazla ziyaretçiye ulaştı ve 60 milyon adedin üzerinde ürün satmış, Ürünlerinin yüzde 88’ini Türkiye’den temin eden şirket geçtiğimiz yıl sadakat programı KotonClub’ı da devreye alındı. CEO Sabuncu, “Bu program omnichannel uygulamalarının önemli halkalarından biri. Kişiselleştirilmiş teklifler, hoş geldin puanı, alışveriş yaptıkça puan toplama başta olmak üzere müşterilere özel ayrıcalıklar sunan KotonClub, Aralık 2023 itibarıyla 3,2 milyon üyeye ulaştı. 2024 yılı hedefi yıl sonunda 6 milyon üyeye ulaşmak.”

Gelirlerimizin üçte biri sürdürülebilir ürünlerden

“2023, Koton’un sürdürülebilirlik alanındaki çabalarının önemli başarılarla taçlandığı bir yıl oldu” diyen Sabuncu, “2022 yılında Koton satış gelirlerinin %25i sürdürülebilir ürünlerden sağlanırken, 2023 itibarıyla bu oran %30’a yükseldi. Yani gelirinin üçte birine yakınını artık sürdürülebilir ürünlerden sağlıyor. 2040 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyoruz. 2030 yılına kadar %100 yenilenebilir enerji tüketimine erişmeyi amaçlıyoruz. 2026 yılına kadar geri dönüştürülmüş ambalaj kullanımı oranında %50 artış elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

150 yeni mağaza açacak E-ticaret’in payını artıracak

Koton CEO’su Bülent Sabuncu, şirketin büyüme hedeflerinde 4 ana konu üzerinde yoğunlaştıklarını ifade ederek, E-ticaret, yeni mağazalar, mevcut mağazaların metrekare verimliliğini artırmak ve toptan satışlarda genişlemek olarak özetledi. 3 yıl içerisinde yurt içi ve yurt dışında 130 ile 150 yeni mağaza açılışı planladıklarını belirten Sabuncu, hedeflerini şöyle anlattı: “Açacağımız mağazalarla, 2026 yılından sonra yurtdışı mağaza sayısı yurtiçini geçebilir. Şu anda Ortadoğu, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Körfez ulkelerinde faaliyet gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde kendi kurumsal yapımız içinde Macaristan’a; Franchise modeliyle Umman-Katar-Kuveyt’e gireceğiz. Toplam satış geliri içinde üzde 10.7 payı olan E-ticaret’in önümüzdeki 3 yıl içinde (hem Türkiye, hem de yurt dışında kendi online satış kanalları ve pazaryerleri aracılığıyla) payını yüzde 15 - 20’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Bu arada, Wallmart online kanalıyla Amerika’ya girmeyi planlıyoruz. Yurt dışı satış gelirlerinin payının bu büyüme planlarına paralel olarak %35 ve üzerine çıkartmayı planlıyoruz. Aynı zamanda mağaza renovasyonlarıyla metrekare verimliliğini daha da geliştireceğiz.”

Fiyatlarımız uygun, yavaşlama bizi etkilemez

Ekonomi yönetiminin parasal sıkılaştırmasının perakende sektörüne etkilerini sorduğumuz CEO Sabuncu, “Şu ana kadar piyasa bize bu yönde bir sinyal vermedi. Diğer yandan, bizim global bir marka olarak avantajlı bir durumumuz var. Gelirlerimizin %34,5’i yurtdışından. Alımlarımızı TL ile yaparken yurt dışı operasyonlarla döviz gelir elde diyoruz. Bu bizi korunaklı hale getiriyor. Ekonomideki olası yavaşlamanın marka konumlanmamız ve müşterilerimize uygun fiyatlı modayı sunmamız sebebiyle bizi büyük oranda etkilemeyeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

'Enflasyonu fiyatlarımıza yansıtmamak için çalışıyoruz'

Enflasyonist ortamda fiyat değişimlerini nasıl ayarladıklarını sorduğumuz Sabuncu, öncelikle enflasyonu müşterilere yansıtmamak için büyük gayret gösterdiklerini ifade etti. Sabuncu, “Sezonda ürün alımlarında oluşan maliyet artışının enflasyondan daha düşük olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Kumaş konsolidasyonları ve tedarikçilerin etkin üretim yapmasını sağlayan planlama yapısı ile bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ardından oluşan maliyetler çerçevesinde marka pozisyonlanmamıza istinaden ürünlerimizi fiyatlandırıyoruz.”