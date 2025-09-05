İsviçreli devlerin radarında savunma ve havacılık var
İsviçreli iki devin birleşmesiyle kurulan United Machining Solutions, Türkiye’yi savunma sanayii yatırımları açısından stratejik merkez ilan etti. United Machining Türkiye Ülke Müdürü Sadettin Dalgıç, “Bu sadece bir satın alma değil, Türkiye’nin küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek bir dönüşüm” dedi.
Takım ve kalıp imalat endüstrisi ve hassas parça üreticileri için makine, otomasyon çözümleri ve hizmetleri sağlayıcısı olan İsviçre merkezli GF Machining Solutions (GFMS), yine İsviçreli United Grinding Group tarafından satın alındı. Bu stratejik hamleyle birleşmeyle iki İsviçreli şirket UNITED MACHINING SOLUTIONS Group adı altında güçlerini birleştirdi.
Bu dev, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık cirosuyla küresel pazarda yeni bir lider konumuna yükseldi. Pandemi döneminde Türkiye pazarına giren, fakat o zamanki koşullar nedeniyle faaliyetlerine son veren GF Machining Solutions, 2024 yılında Türkiye pazarına tekrar giriş yaptı ve operasyonlarını yeniden yapılandırdı. Grup, değişen küresel ticaret kuralları nedeniyle kendi yerel şirketini kurma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, GFCNC firması 2024 başında kuruldu ve tüm operasyonları bu yeni yapı üzerinden yürütmeye başladı.
Küreseldeki bu birleşme sonrasında faaliyetlerine United Machining Solutions Group bünyesinde devam edecek olan şirketin, Türkiye’deki operasyonların adı “United Machining Turkey Limited” olarak değişecek. Avrupa genelinde de aynı markayla faaliyetlerin genişletilmesi hedefleniyor. “Hedef globalde ilk 5’e girmek” diyen United Machining Türkiye Ülke Müdürü Sadettin Dalgıç, birleşme sürecini, Türkiye pazarına etkilerini ve sektörün önündeki zorlukları detaylarıyla DÜNYA’ya anlattı.
Birleşme 10 yıla dayanan stratejik planlama
Sadettin Dalgıç, bu birleşmenin bir gecede gerçekleşmediğini, aslında 10 yıla dayanan stratejik bir planın ürünü olduğunu belirtti. Dalgıç, “Üst yönetimimiz birbirini uzun zamandır tanıyordu ve İsviçreli firmaların benzer üretim kültürü ile vizyonu, sürecin kolay ve sağlam ilerlemesini sağladı” dedi.
Dalgıç, birleşmenin Türkiye operasyonlarına olumlu yansımalarını şu sözlerle ifade etti: “Bu birleşme, bize daha fazla özgüven ve Avrupa’da da büyük ses getirdi. Bizim açımızdan çok iyi bir sinerji oluşturdu. Çünkü yeni birleştiğimiz grubun ürün segmentleri bizimle çakışmıyor; dolayısıyla, iki farklı alanın gücü birleşiyor. Bu da birleşmeden kaynaklı rekabet sorunlarını ortadan kaldırıyor. Böylece hem bizim hem de müşterilerimizin stratejik büyümelerine katkı sağlayacak bir yapı oluştu.”
“Türkiye’nin savunma sanayii potansiyeli çok büyük” diyen Dalgıç, sektörün teknolojik olarak hızla geliştiğini ve artık küresel devlerle rekabet edebilecek seviyeye geldiğini belirtti. “20 yıl önceki Türkiye ile bugün arasında büyük fark var. Artık global projelerde yer alıyoruz ve üst segment, hassas üretim makinelerine talep oldukça yüksek.
Bizim birleşmemiz bu talebi karşılayacak altyapıyı oluşturuyor" dedi. Dalgıç, özellikle ana savunma ve havacılık firmalarının öncülüğünde savunma sanayiinin bir “cazibe merkezi” haline geldiğini, diğer sektörlerden firmaların da bu alana yönelerek ana firmaları desteklediğini ifade etti.
United Machining Türkiye olarak ana firmalara ve onların tedarikçilerine hem ekipman hem de anahtar teslim proje desteği sunduklarını söyledi. Dalgıç şöyle devam etti: “Birleşme, sadece bir şirket hamlesi değil, Türkiye’nin savunma, havacılık ve diğer üst segment üretim teknolojilerinde kendini gösterdiği global arenada önemli bir dönüm noktası. Bizler, bu potansiyelin daha görünür ve erişilebilir hale gelmesi için çalışıyoruz. Bu gelişmeler, sadece firmalar için değil, ülkemizin teknoloji ve üretim kapasitesi için de büyük bir kazanım.”
United Machining olarak Türkiye’deki hedeflerinin, yerel potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek olduğunu belirten Dalgıç, Türkiye’deki firmaların finansman sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.
Şirketlerin finansman sıkıntısı zorluyor
Sadettin Dalgıç, Türkiye’deki en büyük zorluğun finansman desteği olduğunu vurguladı. “Teşvikler ne yazık ki yeterince yaygınlaşamıyor, geçen yıl çok az firma bu desteklerden yararlanabildi. Finansman problemleri, firmaların yatırım yapmasını ve rekabet etmesini engelliyor” ifadelerini kullandı.
Dalgıç, finansal darboğazın firmaları zor duruma soktuğunu belirterek, “Birçok firma üretim kapasitesini artırmak için ihtiyaç duyduğu yatırımları gerçekleştirmek amacıyla çözüm arıyor ve mevcut üretimlerini daha verimli hale getirmeye çalışıyor. Yüksek teknoloji ile üretim yapan firmaların yetişmiş ve kalifiye personel eksiklikleri devam ediyor. Bu, sadece firmaların değil, sektörün genel sağlığını olumsuz etkiliyor” diye devam etti.
