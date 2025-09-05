İsviçreli devlerin radarında savunma ve havacılık var

İsviçreli iki devin birleşmesiyle kurulan United Machining Solutions, Türkiye’yi savunma sanayii yatırımları açısından stratejik merkez ilan etti. United Machining Türkiye Ülke Müdürü Sadettin Dalgıç, “Bu sadece bir satın alma değil, Türkiye’nin küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek bir dönüşüm” dedi.

Takım ve kalıp imalat endüstrisi ve hassas parça üreticileri için makine, otomasyon çözüm­leri ve hizmetleri sağlayıcısı olan İsviçre merkezli GF Ma­chining Solutions (GFMS), yi­ne İsviçreli United Grinding Group tarafından satın alın­dı. Bu stratejik hamleyle bir­leşmeyle iki İsviçreli şirket UNITED MACHINING SO­LUTIONS Group adı altında güçlerini birleştirdi.

Bu dev, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ci­rosuyla küresel pazarda yeni bir lider konumuna yükseldi. Pandemi döneminde Türki­ye pazarına giren, fakat o za­manki koşullar nedeniyle faa­liyetlerine son veren GF Mac­hining Solutions, 2024 yılında Türkiye pazarına tekrar giriş yaptı ve operasyonlarını ye­niden yapılandırdı. Grup, de­ğişen küresel ticaret kuralları nedeniyle kendi yerel şirketi­ni kurma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, GFCNC fir­ması 2024 başında kuruldu ve tüm operasyonları bu yeni yapı üzerinden yürütmeye başladı.

Küreseldeki bu birleş­me sonrasında faaliyetleri­ne United Machining Solu­tions Group bünyesinde de­vam edecek olan şirketin, Türkiye’deki operasyonların adı “United Machining Tur­key Limited” olarak değişe­cek. Avrupa genelinde de aynı markayla faaliyetlerin geniş­letilmesi hedefleniyor. “Hedef globalde ilk 5’e girmek” diyen United Machining Türkiye Ülke Müdürü Sadettin Dal­gıç, birleşme sürecini, Türki­ye pazarına etkilerini ve sek­törün önündeki zorlukları de­taylarıyla DÜNYA’ya anlattı.

Birleşme 10 yıla dayanan stratejik planlama

Sadettin Dalgıç, bu birleş­menin bir gecede gerçekleş­mediğini, aslında 10 yıla daya­nan stratejik bir planın ürünü olduğunu belirtti. Dalgıç, “Üst yönetimimiz birbirini uzun za­mandır tanıyordu ve İsviçreli firmaların benzer üretim kül­türü ile vizyonu, sürecin kolay ve sağlam ilerlemesini sağladı” dedi.

Dalgıç, birleşmenin Tür­kiye operasyonlarına olumlu yansımalarını şu sözlerle ifa­de etti: “Bu birleşme, bize da­ha fazla özgüven ve Avrupa’da da büyük ses getirdi. Bizim açı­mızdan çok iyi bir sinerji oluş­turdu. Çünkü yeni birleştiği­miz grubun ürün segmentleri bizimle çakışmıyor; dolayısıy­la, iki farklı alanın gücü birleşi­yor. Bu da birleşmeden kaynak­lı rekabet sorunlarını ortadan kaldırıyor. Böylece hem bizim hem de müşterilerimizin stra­tejik büyümelerine katkı sağla­yacak bir yapı oluştu.”

“Türkiye’nin savunma sana­yii potansiyeli çok büyük” di­yen Dalgıç, sektörün teknolo­jik olarak hızla geliştiğini ve artık küresel devlerle rekabet edebilecek seviyeye geldiğini belirtti. “20 yıl önceki Türkiye ile bugün arasında büyük fark var. Artık global projelerde yer alıyoruz ve üst segment, has­sas üretim makinelerine talep oldukça yüksek.

Bizim birleş­memiz bu talebi karşılayacak altyapıyı oluşturuyor" dedi. Dalgıç, özellikle ana savunma ve havacılık firmalarının ön­cülüğünde savunma sanayii­nin bir “cazibe merkezi” haline geldiğini, diğer sektörlerden firmaların da bu alana yönele­rek ana firmaları desteklediği­ni ifade etti.

United Machining Türkiye olarak ana firmalara ve onların tedarikçilerine hem ekipman hem de anahtar tes­lim proje desteği sundukları­nı söyledi. Dalgıç şöyle devam etti: “Birleşme, sadece bir şir­ket hamlesi değil, Türkiye’nin savunma, havacılık ve diğer üst segment üretim teknoloji­lerinde kendini gösterdiği glo­bal arenada önemli bir dönüm noktası. Bizler, bu potansiye­lin daha görünür ve erişilebilir hale gelmesi için çalışıyoruz. Bu gelişmeler, sadece firmalar için değil, ülkemizin teknolo­ji ve üretim kapasitesi için de büyük bir kazanım.”

United Machining olarak Türkiye’deki hedeflerinin, yerel potansiyeli en iyi şekil­de değerlendirmek olduğunu belirten Dalgıç, Türkiye’deki firmaların finansman sorun­larının bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulayarak söz­lerini tamamladı.

Şirketlerin finansman sıkıntısı zorluyor

Sadettin Dalgıç, Türkiye’deki en büyük zorluğun finansman desteği olduğunu vurguladı. “Teşvikler ne yazık ki yeterince yaygınlaşamıyor, geçen yıl çok az firma bu desteklerden yararlanabildi. Finansman problemleri, firmaların yatırım yapmasını ve rekabet etmesini engelliyor” ifadelerini kullandı.

Dalgıç, finansal darboğazın firmaları zor duruma soktuğunu belirterek, “Birçok firma üretim kapasitesini artırmak için ihtiyaç duyduğu yatırımları gerçekleştirmek amacıyla çözüm arıyor ve mevcut üretimlerini daha verimli hale getirmeye çalışıyor. Yüksek teknoloji ile üretim yapan firmaların yetişmiş ve kalifiye personel eksiklikleri devam ediyor. Bu, sadece firmaların değil, sektörün genel sağlığını olumsuz etkiliyor” diye devam etti.