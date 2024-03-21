Cengiz, Slovenya pazarına Karavanke Tüneli'nden girdi

Slovenya üzerinden Avusturya’ya ulaşan ve Akdeniz, Balkanlar ile Orta Avrupa’yı birbirine bağlayan kara yolu ağındaki en önemli nokta olarak kabul edilen Karavanke Tüneli’nin kazı çalışmaları tamamlandı. Ülkedeki ilk Türk yatırım olan projenin üstlenicisi Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz, “Balkanlar büyüme sahamız” dedi.

Slovenya üzerinden Avusturya'ya ulaşan ve Akdeniz, Balkanlar ile Orta Avrupa'yı birbirine bağlayan kara yolu ağındaki en önemli nokta olarak kabul edilen Karavanke Tüneli'nin kazı çalışmaları tamamlandı. Cengiz Holding’in grup şirketi Cengiz İnşaat tarafından yapılan proje, aynı zamanda Slovenya’da bir Türk şirketi tarafından yapılan ilk altyapı projesi oldu. Slovenya ve Avusturya sınırının ortasından geçen tünelin 2025’in üçüncü çeyreğinde tamamlanarak trafiğe açılması planlanıyor.

Slovenya devleti uzun süredir devam eden tünel inşaatında ‘ışığın görünmesi’ nedeniyle büyük bir tören düzenledi. Bir grup gazeteci ile izlediğimiz törende konuşma yapan Slovenya Başbakanı Robert Golob, neden 2 bin 300 ton çeliği bir dağın altına koyduklarını şöyle açıkladı: “Eyfel’i bir dağın altına koymanın bizim için siyasi, ekonomik ve lojistik değeri var. Bu tünel, Slovenya ve Avusturya tarihi için de son derece önemli bir proje.”

Tören sonrasında konuşan Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz ise, “Slovenya sınırları içinde inşa edilen en uzun karayolu tüneli olan Karavanke, elverişsiz zemin koşulları, yeraltı suyu çıkışı ve yoğun metan gazı varlığı gibi nedenlerle çok zorlu şartlarda çalıştığımız; ileri mühendislik bilgilerimizi aktardığımız bir proje olarak gerçekleşti. Proje için iki kez yapılan ihalenin ikisini de biz kazanarak, ülkede altyapı projesi yapan ilk Türk şirket olduk” dedi.

Tünel ticarete ve turizme katkı sağlayacak

Alp Dağları’nda bulunan Hrusica bölgesinde yapımı devam eden Karavanke Tüneli hakkında bilgi veren Cengiz, yapım işinin; tünel, iki köprü, portal binası ve idare binasından oluştuğunu belirterek şunları söyledi: “Halihazırda bölgede bulunan tünel yetersiz kaldığı için ona ek olarak bu tünelin yapılması kararı alındı ve iki ülke, kendi bölgelerinde kalan bölüm için ihale yaptılar. Toplam uzunluğu 7.822 metre olan Karavanke Tüneli’nin Slovenya tarafındaki 3.446 metrelik kısmını biz inşa ediyoruz.

Tünel açıldığında, 1991 yılında tamamlanan ve halihazırda faaliyette olan diğer tünelin renovasyonu yapılacak ve bu süre içinde bizim tünelimiz tek tüp olarak gidiş geliş için kullanılacak.

Eski tünelin renovasyonu tamamlandığında ise bizim tünelimiz sadece Slovenya – Avusturya yönü için trafiğe açılacak. Karavanke Tüneli, bölgesel kalkınmaya, ticarete ve turizme katkıda bulunurken yolcular ve kargolar için de uygun ve verimli bir ulaşım rotası sağlayacak.”

3 yılda 15 milyon araç geçecek

İhale bedeli 120,2 milyon Euro olan Karavanke Tüneli, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. Yapımına Mart 2020’de başlanan tünel, Nisan 2025’te tamamlanacak; 2025’in üçüncü çeyreğinde ise trafiğe açılacak.

Proje kapsamında, gişelerden tünele kadar gelen yolun yanı sıra, 165,2 metre uzunluğunda öngerme çelikli köprü, tünelin havalandırma, aydınlatma ve diğer elektromekanik sistemlerinin yönetiminin yapılacağı bir portal binası ile 1.000 metrekarelik 3 katlı bir idare binası da Cengiz İnşaat tarafından tamamlanarak Slovenya Karayolları Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek. 175’i Türk 225 kişinin istihdam edildiği tünel trafiğe açıldığında diğer tünelin renovasyon dönemi olan üç yılda toplam 15 milyon aracın geçmesi bekleniyor.

30 yıl önce ilk geçen de Türk'tü

Törene katılan, Karavanke tünelinin Avusturya tarafının üstlenici firma DARS’ın Başkanı David Skornsek de konuşmasında önemli bir ayrıntıya dikkat çekti. Skornsek, 30 yıl önce Karavanke’de yapılan ve halen bakım nedeniyle kapalı bulunan ilk tünel açıldığında, otomobilli ilk geçişin yine bir Türk tarafından yapıldığını söyledi.

Skornsek, “Bu tünelin 30’uncu yılını yaşıyoruz. Bu süreçte 80 milyon araç geçti. Yeni bir tünele ihtiyacımız oldu ve bunu Türk müteahhitlik firması Cengiz ile yaptık. 1991’de bu tünel açıldığında ilk geçen yine bir Türk vatandaşıymış. Biz de bir Türk firması ile bu tüneli yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yurtdışı projelerin toplam büyüklüğü 3.5 milyar euro

Asım Cengiz, Slovenya’da yeni bir otoyol ihalesi ile de ilgilendiklerini söyleyerek, “Bunun yanında Hırvatistan ve Makedonya’da 2-3 tane demiryolu işi var. Bir de Bosna Hersek’te otoyol projesi var.

Bu projeleri yakından takip ediyoruz. Bosna Hersek’teki otoyol projelerinin 1-2 tanesi ve Makedonya’daki demiryolu ihale süreçleri bu yıl içinde sonuçlanır. Romanya’da ise MNG ile birlikte 1 milyar euroluk bir projemiz yürüyor. Yurt dışında devam eden projelerimizin toplam büyüklüğü 3.5 milyar Euro civarında. Tamamı Avrupa Yatırım Bankası (AIB) finansmanı aracılığıyla hayata geçiriliyor” diye konuştu.

Cengiz İnşaat’ta hedef Balkanlarda büyümek

Cengiz İnşaat, Balkanlar’da büyüyecek. Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz, yurtdışında büyümeye devam ettiklerini belirterek, “Birinci hedef olarak Balkanları belirledik, bu coğrafyada imza projeler geliştiriyoruz. Balkanlar’da 6-7 yıl içinde yaklaşık 15 milyar euroluk altyapı projeleri planlanıyor.

Yurtdışına ilk olarak Bosna-Hersek’le açılmıştık. Cengiz Holding’in faaliyetlerinde inşaatın payı, ciro olarak yüzde 7 civarında… Bu yüzde 7’nin yüzde 80’i de yurtdışı işlerimizden geliyor. İnşaatın payı bu seviyede kalacak. Oransal olarak daha fazla büyütmeyeceğiz. Ancak yurt dışının payını yüzde 90’a çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

600 öğrenci kapasiteli okul inşaatı başladı

Törenin ardından Ljubliana’daki iftar yemeğinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Asım Cengiz, 15 yıl önce kendisine verdiği sözü tutarak okul projesine başladığını anlattı.

Cengiz’in verdiği bilgilere göre bu okulun işletmesinden iki kızı sorumlu olacak. Cengiz planını, “16 yıl önce kendime dedim ki okul yapacağım, orada önce öğretmen ardından, donanımlı çocuklar yetiştireceğim. Amacım yaşadığı topluma faydalı bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak. Bu hayalimi gerçelğe dönüştürmeye çok yaklaştım; Ankara’da okul inşaatına başladım. Kaba inşaat bitti, hedefimiz 2025 sonuna yetiştirmek.

Okul öncesi eğitimden 12’inci sınıfa kadar eğitim verecek bir kompleks olacak. İçerisinde Anadolu’nun her köşesinden gelecek öğrencilere de hizmet verecek 50 odalı bir yurt planladık. Toplam 600 öğrenci kapasiteli olacak. Ticari bir amaç gütmeden; maddi durumu iyi ailelerin çocuklarının parayla okuyacağı; maddi durumu elvermeyen yetenekli ve başarılı çocukların burslu okuyacağı bir eğitim kompleksi kurguluyoruz” sözleriyle anlattı.

Karavanke Tüneli’nde ışık göründü

Cengiz İnşaat’ın yapımını üstlendiği, Akdeniz, Balkanlar ve Orta Avrupa’yı birbirine bağlayan karayolu ağındaki en önemli nokta kabul edilen Karavanke Tüneli’nde sona yaklaşıldı. Avusturya ve Slovenya sınırının üzerinde bulunan projenin önemine değinen Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz, tünelin Slovenya’da bir Türk yüklenici firma tarafından kazanılan ilk altyapı ihalesi olduğunu söyledi.