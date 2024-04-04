Dünyaca ünlü lüks markaları Türkiye’de üretime ikna etti

İtalya Toskana’da 3.5 milyon Euro yatırımla ArGe ve üretim tesisi kuran Desa, lüks markaları Türkiye’de üretime ikna etti. Kendi markasının yanı sıra önemli dünya markalarının üretim partneri olarak kurulan tesiste bugüne kadar lüks markalara 10 bin üst segment çanta üreten Desa Deri’nin Genel Müdürü Burak Çelet, “İtalya’daki yatırımlarımızı güçlendirmeye ve global pazarlardaki konumumuzu sağlamlaştırmaya odaklandık” dedi.

İtalya’da da tüketimde lüksün en dirençli segment olduğunu dile getiren Çelet, Avrupa’daki lüksün yüzde 50’sini elinde bulunduran Çin ve Uzakdoğlu’lu turistlerin pandemi sonrasında hala dönmemesi ve kötü giden turizm nedeniyle lüks markaların el frenini çektiğini kaydetti.

Çelet, “Dolayısıyla üretimlerin durdurulduğu bu dönemde bizim İtalya’ya yatırım yapmamız çok önemli. Çok olumlu yansımalar aldık. Eğer biz bunları yapmamış olsaydık ihracatta biz de ciddi bir yavaşlama görebilirdik. Ayrıca bu yaptığımız yatırımdan dolayı daha önce Türkiye’de üretim yapmayan bazı markalar Türkiye’de üretim yapmaya karar verdi ve geldi.

Bu çok kıymetli ve önemli bir şey. Çünkü özellikle lüks markaların made in stratejileri var. Ancak sizin gelip orada nasıl bir üretim yaptığınızı, nasıl bir mantaliteyle işe yaklaştığınızı gördüğünde burayla ilgili algıları ve önyargıları da kırılmaya başlıyor. Dolayısıyla bu fabrikanın öyle bir katkısı oldu” diye konuştu.

İtalya yatırımı 2024 bilançosuna yansıyacak

Bir grup basın mensubuyla biraraya gelen Çelet, “İtalya tesisimizde 2023 sonu itibarıyla 55 olan çalışan sayımızı 2024 yılında 100 kişiye çıkaracağız. Desa olarak dünya markalarıyla olan ilişkimizi daha da derinleştireceğiz” dedi. Çelet, yeni kurulan İtalya tesisinin tam kapasiteye ulaşmasının ardından 2024 yılında bilançoya etkisinin tam manasıyla görüleceğini söyledi. DESA, 2022 yılında 1.3 milyar TL olan cirosunu 2023 yılında yüzde 43,6 artırıp 1.95 milyar TL’ye taşıdı. Şirket 2022 yılında yüzde 28.70 olan FAVÖK marjını 2023 yılında yüzde 32.85’e ulaştırdı.

Böylece 2022 yılında enflasyon düzeltmesi öncesi 287 milyon TL olan şirketin net karı, 2023 yılında yine enflasyon düzeltmesi öncesi 635 milyon TL olarak gerçekleşti. “Krediye ulaşımın kısıtlı olduğu ve borçlanma maliyetlerinin hızlı artış gösterdiği 2023 yılında işlem hacmimizi ve piyasa değerimizi 220 milyon dolara yükselttik” diyen DESA Genel Müdürü, “2023 ilk ile ikinci yarısı arasında hem Türkiye’de hem dünyada ciddi bir fark vardı. Bu yavaşlama 2024’ün ilk yarısına da yansıyor. Ama yılın ikinci yarısıyla beraber piyasaların daha müspet gittiği, pozitif gittiği, stresin biraz daha azalacağı bir yıl olacak gibi görünüyor” dedi. Çelet, 2024 yılında ihracat tarafında İtalya’nın etkisinin biraz daha artacağı, hem verimliliğinin hem kapasitenin artacağı bir yıl olacağını ifade etti.

Bedelsiz veya temettü dağıtımı yapacağız

Temettü ödemesiyle ilgili bir soru üzerine Çelet, “Genel kurul gündemini hazırladık, henüz açıklanmadı. Ama biz KAP’a kayıtlı sermaye tabanımızı bir kez daha arttırdığımızı açıkladık. Geçtiğimiz sene %400’lük bir kayıtlı sermaye tavanında artış gerçekleştirmiş ve ondan sonra da bedelsiz hisse dağıtmıştık. Bu sene de SPK’dan iznimizi aldık Kayıtlı sermaye tavanımızı yüzde 200 arttırma yönünde. Şuanda temettü mü yoksa yine bedelsiz mi diye kendi içimizde tartışıyoruz” dedi.

Hisse geri alımı için yetki isteyecek

Genel kurul gündeminde hisse geri alım konusunda şirkete yetki istemek de var. Çelet’e göre, önümüzdeki dönem yine volatil bir dönem olacak. “Hissemizi ve küçük yatırımcımızı korumamız gerektiğini düşünüyoruz” diyen Çelet, “2023’te hisse geri alımını hep aile olarak ve holding olarak hisselerimizi geri aldık. Önümüzdeki dönemde şirketin de bu yetkiyi alıp şirket olarak da belki gerektiği takdirde müdahale etme hakkını elimize alıyor olacağız” şeklinde konuştu.

Fonlardan yoğun talep geliyor

Burak Çelet, yurt dışından çeşitli yatırımcı gruplarıyla blok satış konusunda görüştüklerini anlattı. Çelet, “Fonlar, blok satış konusunda talepte bulunuyorlar. Çünkü tahtadan toplama imkanı çok fazla yok. Bu arada bizde tahtadan toplamış ve yaklaşık %5’i de tutan bir kurumsal yatırımcımız var; Evli Terenova Capital. Finlandiyalı bir emeklilik fonu 2019 yılında bize geldiler. Pandemi sonrasında da alıma geçtiler. Bir dönem toplam halka açık hissenin %18’ine kadar geldiler. Bu fon şirketimizi yakından takip ediyor” dedi.

AVM’ler ile tatlı sert ilişkimiz var

AVM’lerin özellikle kiralar TL’ye döndükten sonra bilançı yapılarında bozulmalar yaşandığını kaydeden Çelet, “Biz perakendeciler olarak giderlerimiz dövizle olup gerilerimiz TL’yle olduğu için çok daha dikkatli bir şekilde yatırım kararı alırken onlar bizim zorluklarımızı yaşamadan çok daha rahatlardı. Şimdi onlar da bizle aynı ortamda aynı şekilde çalışmaya başladıklarında hayat onlar için biraz daha zorlaştı. Dolayısıylaborçlanma modellerini düzeltmeleri gerekiyor.Onlarlatatlı, sert, güzel bir ilişkimiz var” şeklinde konuştu.

Düzce ve Çorlu tesislerinde GES projesi yatırımı

Sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalara da değinenÇelet, “2022 yılında Düzce’deki tesisimizde hayata geçirdiğimiz GES Projesi yatırımının bir benzerini 2023 yılında Çorlu tesisimizde gerçekleştirdik. Yıl içerisinde yatırımını tamamladığımız 3.200 m2’lik GES projemiz 2024 yılının ilk günlerinde devreye alındı” diye ekledi.Çelet,önümüzdeki dönemde İtalya’yı da yeşil enerjiye çevirmeyi düşündüklerini söyledi.

Perakende sektöründe ciroyu turizm ve sıkılaşma belirleyecek

Önümüzdeki dönemde ekonomi yönetiminin parasal sıkılaştırma ve turizm sezonunun nasıl geçeceğinin perakende sektöründe ciroları belirleyeceğini söyleyen Çelet, “Oturup da onlar ne yapacak diye beklemeyeceğiz. AVM’lerdeyeni mağaza açmaya devam edeceğiz. DesaveSamsonite olaraktoplam 10 mağaza açacağız. Açarken de dikkatli olacağız. Çünkü artık geçtiğimiz yıllarda bilanço büyümesi daha önemliyken, artık kârlılık ve nakit akışını doğru bir şekilde çevirebilmek çok daha kıymetli” diye konuştu.

Kadınlar çantadan vazgeçmiyor

2024 yılında tüketimin düşmediğini adette bir düşme yaşamadıklarını kaydedenÇelet, “Adetsel bazda rakamı koruyoruz. Özellikle çanta satışları ciddi büyüyor. Tüketimdeki yavaşlama nedeniyle markalar ciddi indirim yaptılar. Yavaşlayan tüketim nedeniyle herkesin elinde mal kaldı ve stokları eritip nakde dönmeye çalışıyorlar” dedi. Çelet, kredi kartlarına gelensıkılaşmanının hemen satışlara yansıdığını da dile getirdi.