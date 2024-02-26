“Sektörün büyümesi için sermaye enjeksiyonu şart”

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, katılım bankalarının sektörden aldığı yüzde 9 payın yüzde 15 hedefine ulaşması için sektöre yeni yatırımların gelmesi gerektiğini söyledi. Akben, bankanın dijitale yatırımının artacağını belirterek, “İşlemlerin yüzde 94'ü dijital kanallarla yapılıyor. Bu oranı yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Katılım bankalarının toplam bankacılıktan aldığı pay yüzde 9. Bu oranının yüzde 15’e artırılmasına yönelik hedef var. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben’e göre, bu hedefin gerçekleşmesi için sektöre sermaye enjeksiyonu şart.

Akben, “Son dönemde katılım bankacılığı tarafında kamu haricinde bir yatırım çekilemedi. Dijital bankalar kurulda ama yeterli bir yatırım olmadı. Sektörün sermaye yeterlilik rasyosuyla birlikte büyümesi gerekiyor. Yüzde 15 hedefe ulaşmak için sermaye enjekte edilmesi, yeni yatırımlar yapılması lazım” diye konuştu.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin Aralık 2023 verilerine göre 9 katılım bankasının toplam 1.455 şubesi, 19.723 personeli bulunuyor. Akben, sektördeki gelişime yönelik şunları söyledi: “Katılım bankaları nakdi finansmanlarda pazar payı kazanımını sürdürdü. Sektörün 2023 yılının Aralık ayı itibarıyla toplam nakdi finansman hacmini %54,7 düzeyinde büyüttüğünü görüyoruz; katılım bankalarında ise büyüme %63,7 seviyesinde gerçekleşti.

Toplanan fonlarda ise Aralık ayı itibarıyla sektör %69 düzeyinde büyürken, katılım bankaları yılbaşına kıyasla %71,5’lik büyüme kaydetti. Sektörün büyüme ivmesi güçlü kaldı ve ekonomik aktivitedeki dinamizmde belirleyici oldu. Önümüzdeki dönemde de bu büyümenen devam edeceğini tahmin ediyoruz. Türk sanayisi ve ticaretinin bel kemiği KOBİ’lerin katılım bankalarını tercih etmesi katılım bankaları olarak bizi umutlandırıyor.

Hedef dijitalleşme oranını yüzde 100’e çıkarmak

Vakıf Katılım’ın 2023 yılı değerlendirmesini ve 2024 yılı hedeflerini de konuştuğumuz Akben, 2024 hedeflerini şöyle özetledi: Dijitalleşmede büyümek, bireysel müşteriye kredi kartı ve yeni ürünlerle ulaşmak, bankanın yüzünü değiştirmek ve KOBİ’lere destek vermeyi sürdürmek. Bu yıl 20 yeni şube açmayı planlayan banka, yüzde 94’e varan dijitalleşme oranını yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyor.

“2023 yılı yoğun bir proje takvimi ile Dijital Kanallarımızı güçlendirdiğimiz ve kampanyalarımız ile müşterilerimizin dijitalleşme oranını artırdığımız bir yıl oldu” diyen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, “Banka olarak müşterinin sadece temel finansal ihtiyaçlarını değil, şubeden yapabileceği tüm işlemleri regülasyonların el verdiği ölçüde dijital kanallarımıza taşımayı hedefliyoruz.

Bankamız üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin yaklaşık yüzde 94’ü dijital kanallar aracılığıyla yapılıyor. Bu oranı yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Akben, geçtiğimiz yıl 26 adet yeni şube açtıklarını, şuanda toplam 194 şube sayılarının olduğunu ifade ederek, bu yıl 20’ye yakın şube planladıklarını belirtti. Akben’e göre, Türkiye’de orta ölçekteki bir bankanın müşteriye dokunması için yaklaşık 300 şubesi olması gerekiyor.

Müşteri olma süresi 4 dakikaya düştü

Mehmet Ali Akben, özellikle uzaktan müşteri edinimi konusunda birçok iyileştirme yapılarak müşteri olma süresini 4 dakikaya kadar düşürüldüğünü ve dijital kanallardan kazanılan müşteri sayılarının bir önceki yıla göre 5 kat artış gösterdiğini belirtti. Akben, “Yine yıl içinde Tüzel firmalar için uzaktan müşteri edinimi sürecini başlatan ilk banka olduk. 2024 yılında ise bu hizmetimizin kapsamını genişletmek ve daha geniş kitleleri dijital yollarla bankamıza kazandırmak istiyoruz.

2024 yılında da veriyi merkeze alan iş yapış kültürünü devam ettirerek, yapay zeka ve robotik kullanımını da bu doğrultuda artıracağız. Dijitalleşme hedeflerimizi daha ileri seviyelere taşıyabilmek adına belirlediğimiz ‘Dijital Olgunluk’ seviyemizi 2024 yılında, daha da yükseltecek, gelişen teknolojiye uygun bir şekilde müşterilerimizin beklentilerine en etkili ve hızlı şekilde yanıt vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kartta rekabet çok çetin

“2024 yılında da kaynaklarımızı reel sektörün finansmana erişmesi için kullanmaya devam edeceğiz. Özellikle üretim, istihdam ve ihracat temelli yatırımlara ve projelere kanalize edeceğiz” diyen Akben, 2024 yılı hedeflerini şöyle anlattı: “Bu yıl ayrıca ihtiyaç finansmanı ürünlerini ve TROY dijital kart ürünümüzü de dijital kanallardan müşterilerimize sunacağız.

Kartta rekabet çok çetin. VKart kartımız ile ilgili bir işbirliğine gitmeyi planlıyoruz. 2024 yılı veriyi merkeze aldığımız ve buradan çıkacak içgörülerle kişiselleştirilmiş deneyim ve hizmetler sunduğumuz bir yıl olacak. Bu konsantrasyonunda bizi daha yukarılara taşıyacağını düşünüyoruz. 2024 yılı hedeflerimizi ve önceliklerimizi orta vadeli gelişimimize hizmet edecek şekilde planladık.”

12 bin müşteriye 6.5 milyar TL finansman

Vakıf Katılım’ın, 2023 yılında toplam aktif büyüklüğü bir önceki yıla kıyasla yüzde 67,62 artarak 315,3 milyar TL’ye ulaştı. Bu dönemde, toplanan fon hacmi yüzde 83,41 artışla 254,2 milyar TL’ye yükseldi. Bankanın sunduğu nakdi ve gayri nakdi desteği yılbaşına oranla yüzde 64,91 artırarak 260,4 milyar TL’ye çıktı.

Akben, 2023 rakamlarını şöyle özetledi: “Bireysel müşterilerimize; konut, araç, ihtiyaç ve karz-ı hasen (hac/ umre/İGDAŞ) başta olmak üzere 12.146 müşterimize toplamda 6.5 milyar TL finansman kullandırdık. Küçük esnafımıza 17.7 milyar TL kaynak sağladık. 2023 sonu itibarıyla tarım sektörüne yaklaşık 1.1 milyar TL’si nakdi, 400 milyon TL’si gayri nakdi olmak üzere toplamda 1.5 milyar TL’lik finansman desteğinde bulunduk.”

Enflasyon düştükçe faizde açılım kapanacak

Mayıs-haziran ayından sonra enflasyonda kırılma beklentisi olduğunu belirten Akben, “Enflasyonu dengelemek için çıkarılan yüzde 45 faiz dünyada çok fazla ülkede yok. Enflasyon düştükten sonra faizlere de etkisi olacaktır. Enflasyonun aşağı doğru ivme kazanmasıyla birlikte de bankalardaki faizle bu aradaki açılımın da kapanması beklenebilir.

Yoksa, yatırım yapmak isteyen iş adamının bu faizlerden pek şansı yok. Zaten bankalar da faizlerin düşmesini istiyor” dedi. Akben, ekonomi yönetiminin önümüzdeki dönemde atacağı adımların da sadeleşme ekseninde gerçekleşeceği, Türk Lirası tasarrufları özendirici ve büyüme istikrarını muhafaza edici nitelikte olacağını öngördü.

KKM kendiliğinden bitecek

Enflasyonun düşmesi, getirilerin normalleşmesi ile birlikte KKM’nin kendiliğinden ortadan kalkacağını ifade eden Akben, “Burada en büyük bela enflasyon. KKM, enflasyona karşı parasının değerini korumak isteyenlerin bir çıkış yolu olarak ortaya çıktı. Dövizin artmayacağını, alternatif getirilerin daha iyi olduğunu görüldüğünde bu olacaktır. Zaten bir süredir altın ve döviz yatay seyrediyor” dedi.