Orta vadeli plan yapma dönemi bitti

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Türkiye ekonomisinde artık orta vadeli plan yapılmasının mümkün olmadığını belirterek, “Bir kaptan gibi teknenin bir metre önüne bakıp yol alıyoruz. Burası Türkiye; uzun vadede kararlı, orta vadede esnek ve çevik olmalıyız” diye konuştu.

“Türkiye’de orta vadede plan yapma dönemi bitti…” Bu ifadeler Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Boyner Grup CEO’su Cem Boyner’e ait. Boyner, 2020 yılındaki Covid19 pandemi sürecinde şirketin tamamen vizyonunu değiştirerek TL bazında 5 kat büyüdüğünü heyecanla anlatırken, Türkiye ekonomisine yönelik de önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin ve grubun 2023 yılı değerlendirmesi, 2024 yılına ilişkin beklentilerini konuşmak için bir araya geldiğimiz Cem Boyner ile son derece samimi bir sohbet gerçekleştirdik.

Kendisine gelecekle ilgili planlar sorulduğunda ‘bilmiyorum’ cevabını verdiğini anlatarak, işadamı olarak iki önemli yere baktığına dikkat çekti. Kısa vade ve uzun vade… “Kaptan teknesinin önündeki dalgaya bakmak zorunda.

Biz de kısa vadeye çok ciddi odaklanıyoruz. Paydaşlar, bankalar, çalışanlar, herkes için gemimizi çok sağlam tutmamız lazım” diyen Boyner bakış açılarını da şu şekilde özetledi: “Uzun vadeye de bakıyoruz, bir gözümüzle rotayı kaybetmeyelim nereye gittiğimizi bilelim. Türkiye’de orta vadeye bakılmaz. Sene sonunda kur ne olur? Ne olursa olsun. 6 ayla ilgili her şeyi sorabilirsiniz, cevabım var.

Türkiye'de artık kısa vade ve uzun vade plan yapılabiliyor. Orta vadede plan yapma dönemi bitti. Bir kaptan gibi teknenin bir metre önüne bakıp yol alıyoruz. Burası Türkiye, Türkiye’de orta vadede çok çevik ve esnek, uzun vade içinse kararlı olmak zorundayız.”

Mağazacılık bitecek dediler biz 5 kat büyüdük

Cem Boyner, Covid19 sürecinde ‘internet büyüyor, mağazacılık bitecek” söylemlerine rağmen hiç moral bozmadıklarını ve nasıl farklılaşacaklarına kafa yorduklarını anlatırken, “Pandemi süreci herkesi düşünmeye itti.

İnsanlar da şirketler de bir silkelendi. ‘İnsanlar artık mağazalara gitmeyecek’ söylemleri sonrasında “Müşterimizi nasıl hak ederiz” sorusuna odaklandık; aslında tam bir varoluş tartışmasını ortaya attık. O bizi çok büyük dönüştürdü. Covid’den sonra aksine müşteri mağazaya koşuyor” ifadelerini kullandı.

Finansal borçluluğumuz sıfır

2019’dan bu yana 5 kat büyüdüklerini, ciroda 1.1 milyar dolara ulaştıkları bilgisini paylaşan Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, “Finansal borçluluğumuzun sıfır olduğu bir noktaya geldik. Biz hayatımızda hiç sıfır borçlu olmadık açıkçası; hep fikirlerimiz cebimizdeki imkanlardan fazlaydı.

Türkiye’de en çok çalışılmak istenen şirketlerden biri olduk. 20 milyon müşteri; 10 bin çalışan, 50 milyona yakın ürüne ulaştık. Boyner’in 20-35 yaş grubu müşterisi, toplam müşterimizin yüzde 43’üne ulaştı. Çok önemli bir değişiklik yaşadık. Dijitalde şirketlerimizi birleştirdik. 10 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 2024’te 2 bin kişi daha aramıza katılacak” diye konuştu.

20 milyon müşteri ile güven ilişkisi

“2023 zor bir yıldı, buna rağmen perakende de yüzde 20 büyüdük, kıblemiz doğru” diyen Cem Boyner, grubun odağına tamamen müşteriyi aldığına vurgu yaptı. Boyner, “20 milyon müşterimizle aramızda müthiş bir güven ilişkisi var. Her şeyin temelinde müşteri var.

Müşteri hayal etmeden biz orada olmak zorundayız” değerlendirmesini yaptı. Boyner, kurumsal olarak varoluş sebeplerini anlatırken de “Biz dokunduğumuz insanların hayatlarını güzelleştirmek, iyileştirmek için varız” olarak tanımladıklarını ifade ediyor. Boyner, “Müşterimizi korumak ve kollamak zorundayız.

Kimseyi geride bırakamayız, kimsenin hayat standardının düşmesine müsaade etmeyiz. Gelecekte bu grup nereye gider? Müşterinin olduğu yere gider. Bazı yurt dışı heyecanlarımızı biraz sakin tutuyoruz. Çünkü müşteriyle göz göze geleceğimizi görmediğimiz taktirde, sadece bir ticaret olarak bakmıyoruz. O açıdan klasik bir perakendeci değiliz” ifadelerini kullandı.

Teknolojiye 2 milyar TL yatırım yaptık

Pandemi sonrasında 2 milyar TL teknoloji, 750 milyon TL de mağaza yatırımı yaptıklarını anlatan Cem Boyner, “Sert perakende hayat damarı olan bir grubun, 2024’te mağazalar için yapacağı yatırımın üç misli yatırımı biz IT ve teknolojiye yapıyoruz. Pandemi öncesinde bu rakam 10 mağaza 1 IT yatırımı şeklindeydi. Bu konu aslında beyin göçüyle de ilgili” diye konuştu.

Sıçrayarak çarpanlarla büyüyeceğiz

Boyner, grubun büyümesiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye örneğin, borcu yüksek diye düşünüyorum, çok fark var kapatmamız gereken. Bu değişerek değil, koşarak da değil, zıplayarak yetişeceğimiz bir durum. Kendi grubumuzu da böyle görüyoruz; sıçrayarak iş yapmak zorundayız. Daha çok mağaza veya daha çok iş değil, daha çok sıçrayarak çarpanlarla büyüyebilir miyiz. Türkiye’nin kendi geçmişine borcu var; biz de onun bir parçasıyız.”

Hopi ile kartsız taksit dönemi

Türk müşteri profilini çok iyi tanıyan ve bugüne kadar Advantage kart gibi bir çok yeniliğe imza atan Boyner, şimdi de HOPİ uygulamasında çığır açacak.

Hopi müşterisi artık kredi kartı olmadan taksitli alışveriş yapabilecek ve her kullanıcıya kişisel limit atanacak. Ayrıca tasarruflarını uygulama üzerinden değerlendirebilecek. Boyner konuya yönelik şu bilgileri verdi: “Hopi aracılığıyla 20 milyon kişi bankacılık sistemine dahil olmadığı, sisteme dahil olsa da kartı olmadığı, kartı olsa da limiti olmadığı için taksitli alışveriş yapamazken, artık yapabilecek.

Param ile işbirliğimiz sonucunda birkaç dakika içerisinde cebine bir limit düşecek. Şu an tavan 7.500 TL, birkaç ay içinde bunu 40-50 bin TL’ye çıkaracak teknolojiyi getireceğiz. Bu milyonlarca insanı bankacılık sistemine davet eden, sistemin içine alan çok kapsayıcı bir ürün” dedi.

Hopi ile ABD ve Türk borsalarına yatırım

“Birkaç ay içerisinde bu ürünün yanına parçalı tasarruf ürünümüzü çıkarıyoruz” diyen Boyner, “Hopi’den her gün 100 TL ve katlarıyla BİST’den, Nasdaq’tan ya da kıymetli madenler borsasından yatırım yapmak mümkün olacak. Akşam 100 TL’nizi altına yatırmak, hisse senedi almak isteyebilirsiniz. İki gün sonra tekrar satabilirsiniz. Dolayısıyla hem harcamayı hem tasarrufu organize ediyoruz” diye konuştu.

2025’te Boyner Now’u yurtdışına açacağız

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in büyük kızı Elif Boyner’in fikri ile kurulan Boyner Now, önümüzdeki yıllarda yurtdışına açılmayı hedefliyor. Boyner, “2024’te hayallerimizi gerçekleştirebilirsek, 2025-2026’da Boyner Now konseptini yurt dışına taşıyabilmeyi arzu ediyoruz.

Bu seneyi bitirelim istiyoruz. 2024’te bütün zayıf ve güçlü taraflarımızı iyice görüp, vidaları iyi sıkalım istiyoruz. Boyner Now mağaza deneyimini evinde, iş yerinde, kafede ya da tatilde yaşamak isteyenler için tasarlandı. 90 dakika içerisinde istediğiniz ürün alternatifleriyle beraber size geliyor. Bu sırada kurye kapıda sizi bekliyor.

Burada ciddi bir büyüme elde ettik. Kapıdan çevirme oranı yüzde 22, iade oranı ise yüzde 25-30 arasında değişiyor. Boyner Now, şu anda online ciromuzun yüzde 7-8’ine geldi; kendi içinde ayda yüzde 24 civarında büyüyor. Toplam ciromuz yüzde 25 onlinedan geliyor. 2023 yılında 5-6 milyar online ciromuz. Bu sene yüzde 35’e çıkaracağız. Bu sene yaklaşık 1 milyar TL Boyner Now’dan gelmesini hedefliyoruz. Boyner Now’da yeni markalarla da anlaşacağız” dedi.

Teknolojide beyin göçü yavaşladı

“Teknolojide beyin göçü biraz yavaşladığı için 2024 daha iyi bir sene olacak” diyen Boyner’e göre, gençlerin Türkiye’de iş bulması için çok iyi bir sene. Boyner “Çünkü çok parlak arkadaşlar var gerçekten. Türkiye’de en parlak sektörlere bakalım; perakende, sağlık, finans, dünya standartlarının çok üstünde. Bu başta olmak üzere bazı alanlarda Avrupa’dan çok ilerideyiz; müthiş bir fark yaratıyoruz” dedi.