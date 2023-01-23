Aliyev ve Garibaşvili ile panele katıldı, Orta Koridor’un önemini anlattı

Hem dünya ekonomisinin hem de küresel siyasetin buluştuğu İsviçre’nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) sona erdi. 16 Ocak’ta başlayan, 20 Ocak’ta sona eren Davos Zirvesi’nde tema bu yıl “Parçalanmış Dünyada İş Birliği” (Cooperation in a Fragmented World) olarak belirlendi. Gündeminde Covid-19 pandemisi ve Ukrayna Savaşı sonrası tetiklenen dönüşümün meydana çıkardığı küresel düzeydeki sistemsel risklerin de olduğu forumda Türkiye, siyasi yüzlerden ve politik konulardan çok ekonomi ile oturumlarda yer aldı. Hatta ilk kez bir Türk sanatçısı; Refik Anadol’un “Yapay gerçeklik: Mercan” isimli çalışması forumda sergilendi.

Koç, Sabancı ve Doğan’dan 3 toplantı

Ekonomide dikkat çeken toplantılarda Türkiye’nin önde gelen gruplarının patronları ve üst yönetimleri Davos’ta düzenlenen etkinliklerde yer aldı, konuşmalar ve paneller düzenledi.

CEO Levent Çakıroğlu’nun tanıtımında yer aldığı Koç Holding’in öncülük ettiği sosyal sorumluluk projesi FireAid, Davos’ta büyük ilgi gördü. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenen panelde konuşmacı olan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper’in yanı sıra Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Hepsiburada’nın Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, ‘Yapay Zekaya Özenle Yatırım Yapmak’ başlıklı bir panelde yer aldı. Zirvede Türkiye adına yaşanan bir başka ilke ise Limak Holding imza attı. İlk kez bir iş insanı, devlet başkanı ve başbakan statüsünde yer alan bir panelin konuşmacısıydı. Bu isim Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir oldu.

Türkiye-AzerbaycanGürcistan bir arada

Davos Zirvesi kapsamında düzenlenen Orta Koridor Girişimi’nin ele alındığı “Eurasian Middle Corridor: From a path to highway” (Avrasya Orta Koridoru: Yoldan Otobana) başlıklı panelin WEF Genel Müdürü Mirek Dusek’in moderatörlüğünde yapılan oturumuna Ebru Özdemir ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Başbaşkanı İrakli Garibaşvili ve Avrupa Komisyonu’nun bütçeden sorumlu üyesi Johannes Hahn konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye adına önemli bir toplantı olan oturumda Ebru Özdemir’in konuşmasında Asya ve Avrupa kıtalarını Hazar Denizi, Kafkaslar ve Türkiye üzerinden bağlayan Orta Koridor Girişimi’nin önemi vurgulandı. Coğrafyanın ve güzergahların içinden geçmekte olduğumuz dönemde çok daha fazla arttığını dile getiren Özdemir, “Orta Koridor’un çok geniş bir coğrafyada ticaret ve enerji bağlarının gelişmesi ve güçlenmesi için önemli bir girişim olduğunu daha iyi görüyoruz. Doğu ile Batı arasındaki coğrafi konumu ve Orta Asya ülkeleri ile ekonomik ve siyasal ilişkilerini sebebiyle Türkiye’nin Orta Koridor Girişimi’nin geliştirilmesinde özel bir rolü var” dedi.

Özdemir Bakü-Tiflis-Ceyhan ile başlayan enerji koridoru sürecinin Çin’in tarihi İpek Yolu’nu modernize ettiği Bir Kuşak-Bir Yol projesinde Türkiye’nin kilit rolü, Azerbaycan ve Gürcistan ile birlikte daha da değerli hale geldi. İşbirliğinin artmasında Türk şirketlerinin varlığını artırması da bu açıdan da önemli. Enerji gücü olmayan Türkiye’nin stratejik konumu bu açığı kapatacak potansiyel ve güçte. Ebru Özdemir’in bu panelde bölgedeki ülke liderleriyle yer alması ve söyledikleri işte bu açıdan önemli. Zira sadece asfalt yol yapmak değil, yeni yollar oluşturmak adına…