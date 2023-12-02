Almanya’nın kaprisi bıktırdı kendi fuarlarını düzenleyecekler
Dünyanın en önemli halı merkezilerinden Türkiye, ilk kez bu alanda küresel bir organizasyon düzenliyor. Bunun ana nedenlerinden biri de ‘Kötü komşu ev sahibi yaptırır’ atasözünde özetliyor kendini. Almanya’da yıllardır devam eden fuarda hak ettiğini bulamayan halı üreticileri, uzun yıllardır yaşadığı sorunu ise kendi fuarını düzenleyerek çözmeye çalışıyor. Bunun için de ilk adımı birlik bünyesinde fuar düzenleyerek atıyor. Halı ticaretinde uzun süre dünyanın merkezi olan İstanbul, Avrupa ülkelerine kaptırdığı bu rolü tekrar üstlenmeye hazırlanıyor.
1935 yılına kadar halı ticaretinde merkezin İstanbul olduğunu, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki süreçte Almanya’nın, düzenlediği fuarlarla İstanbul’un yerine geçtiğini ifade eden İstanbul Halı İhracatçı Birliği (İHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler, 5-8 Aralık tarihleri arasında İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB), Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Tüyap Fuarcılık Grubu işbirliğiyle İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek CFE 2023 - Carpet & Flooring Expo Fuarı öncesi açıklamalar yaptı. İHİB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kayhan ve İHİB Yönetim Kurulu Üyesi Serra Oruç’un hazır bulunduğu toplantıda konuşan Ahmet Hayri Diler, “Uzun yıllardır dünya halı sektörü Almanya’da düzenlenen Domotex Fuarı’nda buluşuyordu. Fuarın en büyük katılımcısı da Türkiye’ydi. Fuarın yaklaşık yüzde 30’unu Türkiye oluşturuyordu. Bu süreçte başta Almanya’daki Domotex’in bağlı olduğu Deutsche Messe grubuyla fuarı bir yıl Türkiye’de, bir yıl Almanya’da düzenlemek üzere yaklaşık 2 yıldır görüşüyorduk. Ön protokol de imzalamıştık. Ancak görüşmeler olumlu neticelenmedi.” diye konuştu.
2.7 milyar dolar ihracatla dünya ikincisi
Sonuç olarak Türkiye’de tamamen milli bir fuar düzenlemesi yönünde karar alındığını bildiren Ahmet Hayri Diler, “İstanbul’un her yönden ön plana çıkacağını düşünüyoruz. THY’nin dünyanın birçok ülkesinden İstanbul’a uçuş yapması da İstanbul’u daha cazip hale getiriyor. Almanya vize konusunda katılımcı firmalara ve ziyaretçilere sıkıntı yaratıyordu ve İran, Pakistan, Hindistan gibi üretici ülkelerden gelenler çok zorlanıyordu. Sonrasında Türkiye de vize konusunda problemler yaşamaya başladı. Tüm bu gelişmeler birleşince biz de Almanya’daki fuara katılmama kararı aldık ve kendi fuarımızı düzenleme noktasında GAHİB ile birleştik. Halı ticaretinin merkezinin yeniden İstanbul olması için harekete geçtik. Fuarımıza İran, Hindistan, Pakistan, Fas ve Türkmenistan gibi halı konusunda söz sahibi olan ülkeler de katılıyor. 278’i yerli firma olmak üzere toplamda 329 firma fuarımızda yer alacak” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bir halı ülkesi olduğunun altını çizen Ahmet Hayri Diler, “2 milyar 750 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Halı ihracatında Çin’den sonra dünya ikincisiyiz. Amacımız birinciliği yakalamak. Dokuma makine halısında ise dünya birincisiyiz” dedi.
“30 yıllık hayalimizdi”
Geçmişte Domotex’in dünyanın en büyük halı ve yer döşemeleri fuarı olduğunu vurgulayan İHİB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kayhan, “Bu fuarda ortalama olarak 100 bin metrekarelik alanın yaklaşık 30 bin metrekaresini Türk üreticiler alırdı. Almanya’da fuara katılmak doğal olarak ülkemize oranla çok daha maliyetli idi. İstanbul’da fuar yapmak bizim için 30 yıllık bir rüyanın gerçekleşmesi demektir. Bu fuar sadece halı sektörümüze katkı sağlamakla kalmayacak, yaklaşık 30-40 bin ziyaretçi beklentisi ile İstanbul’un ekonomisine de çok değerli kazanımlar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Bu fuarın çok kısa bir sürede 100-150 bin metrekareye ulaşacağına inandıklarını da vurgulayan Mustafa Kayhan, yakın gelecekte Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya’dan çok ciddi miktar da katılımcı ve ziyaretçi geleceğine de inandıklarını belirtti.
Trend tasarımcısı İstanbul’a geliyor
Moda ve tasarım sektöründe yaklaşık 45 yıllık deneyime sahip olan ve geleceğin trendlerini öngörmek konusundaki uzmanlığıyla tanınan Hollandalı trend tahmincisi Lidewij Edelkoort’un, 6 Aralık'ta fuarın panel konuşmacılarından biri olarak yer alacağını kaydeden Serra Oruç, şunları söyledi: “Günün şartlarına uygun olarak fuarımızı farklı konumlandırdık. Halı sektörünün geçmişini ve geleceğini fuarımızda buluşturacağız. Fuarda bir trend alanımız da olacak. Orada etkinlikler düzenleyeceğiz. Evde dokuma yapan kişiler de fuarımızda olacak, ipek üretimi konusunda uzman ekipler de fuarımızda yer alacak.