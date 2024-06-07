Avrupa, ‘Damat’ görsün

Milano başta olmak üzere farklı kentlerde 11 şube açarak İtalya’da büyümesini sürdüren Orka Holding, yeni yatırımlarıyla Avrupa’ya verdiği önemi Bologna’da genel merkez açarak taçlandırdı. Holding, eş zamanlı olarak Avrupa’ya yönelik e-ticaretin yönetileceği Lojistik Merkezi’ni de hizmete aldı.

Dünyaca ünlü markalara ürünler üreten, sektörün küresel anlamda fabrikası olan Türkiye, ne yazık ki modaya yön verme konusunda yeteri kadar güçlü değil. Bunun en önemli nedeni ise marka yaratma konusundaki şansızlığı. Avrupa’da herhangi bir ülkeye gittiğinizde hayran bırakan vitrinler, yaratıcı logo, inovatif ürünler, Ar-Ge merkezleri, çalışanlarınızla olan kuvvetli bağ, dünyanın yakından takip ettiği etkinliklere sponsorluk…

Bunların hepsinin küresel bir markanın olmazsa olmaz şartlarından biri olduğunu fark edebilirsiniz. Türkiye, bu anlamda son birkaç yıldır hızlı bir gelişme kaydediyor. Rekabeti, modanın merkezine taşıyarak, zorlu mücadelede markalarla boy ölçüşüyor. Damat Tween ve D’S damat markalarıyla tanınan Orka Holding’in başlattığı strateji de bunun bir parçası. Türkiye’de ve Avrupa’da futbol ve basketbol takımlarının yanı sıra Fenerbahçe, İspanyol Atletico Madrid, Deportivo Alaves, İtalyan Cenova gibi kulüplerle çalışan Orka Holding’in, sponsorluk listesi her geçen yıl genişliyor.

Dünyanın 5 kıtasında da 400’den fazla mağazaya sahip olarak yayılma politikasını da başarılı bir şekilde yürütüyor. Vitrin ve rekabet konusunda ise İtalya’da önemli bir merkezi kendisine üs seçmiş durumda. Modanın kalbi olan İtalya’da... Orka, İtalya’yı; yani en zorlu pazarı, en güçlü ülke konumuna getirmiş durumda. Birkaç yıl içinde Milano başta olmak üzere farklı kentlerde mağaza açarak büyüyen Orka’nın Çizme’deki şube sayısı 11’e çıkmış. Bu sayı önümüzdeki dönemde de artacak. Zira Orka, yeni yatırımlarıyla İtalya’ya verdiği önemi genel merkez açarak taçlandırdı. Önceki gün düzenlenen törenle hizmete giren Avrupa’daki genel merkez ile global showroom, İtalya’nın stratejik noktası olarak kabul edilen Bologna kentinde açıldı.

Grubun eş zamanlı olarak Avrupa’ya yönelik e-ticaretin yönetileceği Lojistik Merkezi’nin de hizmete alındığı yatırımların açılış törenine Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu olmak üzere Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Volkan-Zeynep Demirel, Zehra Öney, Füsun-Sinan Kuran ve Serdar Büyükkoyuncu gibi diplomasi, iş, spor, sanat, moda ve cemiyet dünyasından pek çok isim katıldı.

250 yıllık villa, genel merkez oldu

Açılışta konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu “İki yüz elli yıllık bir geçmişe sahip Villa de Faveri Tron malikanesinin hikayesi asıl şimdi başlıyor.

Bizler buraya ülkemiz adına tarih yazmaya geldik. Bugünlerin hayalini yıllar öncesinde kurmuştuk. Kurulduğumuz yıllarda ‘Bu topraklardan dünya markası çıkmaz’ anlayışına inat kararlılıkla çalışarak ezber bozduk. Uzun süredir mercek altına aldığımız İtalya, sıradan bir ülke değil, dünya modasının kalbi. İtalya’daki yatırım için dünyanın dört bir yanından gelen moda perakendesi gruplarının toptan alım yaptığı Bologna’da karar kıldıklarını vurgulayan Orakçıoğlu “Endüstri merkezi Bologna’daki yatırımlarımızla Avrupa pazarına daha kolay ulaşacağız.

Yaklaşık iki yıl süren çalışmaların sonunda açtığımız Orka Global’de yaklaşık 100 kişiyi istihdam ediyoruz. Burada şu an tüm dünyadan gelen alım grupları için Damat Tween ve D’S damat markalarımızın 2025 İlkbahar/ Yaz koleksiyonunu sergiliyoruz. Yine Bologna’da eş zamanlı açılan 2 bin 500 metrekare büyüklüğündeki Avrupa Lojistik Merkezimizde ilk etapta 50 kişi çalışıyor. Burada Avrupa’ya yönelik e-ticaretimizin algoritması için çok çalıştık ve tüm altyapımızı hazır hale getirdik” dedi. İtalya’nın Avrupa’nın podyumu olduğunun altını çizen Orakçıoğlu “Özellikle erkek giyimde dünya markalarının olduğu bir lokasyon.

Modanın kalbine iddialı bir biçimde girdik. Bunu da üretim, tasarım ve inovasyon kalitemizle hissettiriyoruz. Lükse demokrasi getirdik. İtalyan distribütörlerden ortalama üç-dört İtalyan markasının koleksiyonunu Damat Tween ve D’S damat koleksiyonlarında buluşturduğumuz yönünde övgüler alıyoruz. Bunlar çok önemli. Geleceğimizin açık olduğunu ve İtalya’da daha da güçlü olmamız gerektiğini söylüyorlar. Şimdilik en iyisini yaptığımıza inanıyoruz.

Buraya son bir buçuk yılda yaklaşık olarak 1,5 milyon euro yatırım yaptık. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde mağazalar hariç yaklaşık 5 milyon euro yatırımımız daha olacak” diye konuştu. Süleyman Orakçıoğlu, “Geçen yıl ciroda dolar bazında yüzde 35 büyüyerek 6,5 milyar TL’ye ulaştık. İhracatta 50 milyon dolarlık hedefimizi geçtik. Halen yüzde 45 olan ihracatın cirodaki oranı, yakın gelecekte yüzde 55 olabilir. Bu yıl ciro hedefimiz 10 milyar TL. Güney Amerika ve Hong Kong özellikle ilgimizi çekiyor. Türk giyim filosunun bayrak gemisi haline gelen Orka Holding, gittiği ülkelere, bölgelere yeni markaların da gelmesine öncülük edecek" dedi.

“Beş kıtada 400’ün üzerinde mağazaya sahibiz”

Grubun dünya çapında geldiği noktaya yönelik bilgiler de paylaşan Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu da “Sürdürülebilirlik, Dijitalleşme, Döngüsel Tüketim, Benzersiz alışveriş deneyimi konusunda öncü adımlarla büyümeye devam ediyoruz. Damat Tween ve D’S damat markalarımızla en etkili olduğumuz ülkeler arasındaki İtalya’da 12, İspanya’da 7 ve Romanya’da 10 satış noktamız var. 5 kıtada 400'ün üzerinde mağazaya sahibiz.

Damat Tween markamızın dünyaca ünlü İspanyol futbol kulübü Atletico Madrid ile geçen yıl imzaladığı moda partnerliği anlaşmasıyla beraber Avrupa’da satışlarımız artmaya devam ediyor” dedi. Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, “Orka Global, kendine has bir yatırım. İtalya 'da çok gördüğümüz bir markanın böyle bir yatırım yapması gerek grubun büyümesi gerekse hepimiz için mutluluk kaynağı” dedi.