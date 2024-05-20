Bakan Şimşek, Türk Fonu’nun kurulduğunu açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türki Cumhuriyetler arasında kurulan ekonomi köprüsü Türk Yatırım Fonu'nun Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki işbirliği çerçevesinde operasyonel hale getirilerek güçlendirildiğini söyledi. 500 milyon dolarlık fonun detaylarını DÜNYA Gazetesi’nde sizlere bu köşeden duyurmuştuk.

Türki Cumhuriyetler arasında kurulan ekonomi köprüsü Türk Yatırım Fonu ile daha da güçleniyor. Önceki gün Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı’nda konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Türk Yatırım Fonu’nun Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki işbirliği çerçevesinde operasyonel hale getirilerek güçlendirildiğini söyledi. 500 milyon dolarlık fonun detaylarını geçtiğimiz yıl a ayında DÜNYA Gazetesi’nde sizlere bu köşeden duyurmuştuk.

Haberimizde fonun hisse ve sermaye yapısı, ortak ülkeler arasındaki pay durumu, çalışma prensipleri ve yatırım yapacağı sektör ile alanları işte o haberde sizlerle paylaşmıştık. Önceki gün Bakan Şimşek, yaptığımız haberde de belirttiğimiz detayları resmi olarak açıkladı.

Enerjiden tarıma, turizmden altyapıya

Şimşek, “Fon'un operasyonel hale getirilmesine ilişkin ilk kararların alınacağı tarihi bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Türk Devletlerinin, 2024 yılı sonu itibarıyla 1,9 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe, 178 milyon nüfusa ulaşarak dünya ekonomisi içinde önemli bir yer edinmesi beklenmektedir. Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi çerçevesinde, Türk Yatırım Fonu›nu kurmaktaki en büyük amacımız, Türk Devletleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesini sağlamaktır.

Türk Yatırım Fonu›nu 500 milyon dolar kayıtlı sermaye ile kuruyoruz. Türk Yatırım Fonu, hem kamu hem de özel sektör yatırımlarımızın ivmelenmesini sağlayacaktır” dedi. Türk Yatırım Fonu’nun birçok alanda projelere teknik destek vereceğini belirten Şimşek, şu bilgileri verdi: “Fon, KOBİ'lerin büyümesinde ve altyapı, yenilenebilir enerji, tarım ve turizm gibi birçok alandaki yatırımların artmasında kritik role sahip olacak ve devam eden ekonomik kalkınmaya katkı sunacaktır. Türk Yatırım Fonu›- nu İstanbul'da kurmaya karar vermiştik.

Bu konuda üye devletlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim. İstanbul’un jeopolitik konumu, güçlü girişimcilik ekosistemi ve nitelikli beşeri sermayesi Fon’a büyük katkılar sunacaktır. Biz Fon’un yüksek standartlı bir uluslararası finans kuruluşu olmasını amaçlıyoruz. Fon, organizasyon yapısı, karar alma mekanizmaları, insan kaynakları, risk yönetimi, izleme ve denetleme fonksiyonlarıyla her açıdan uluslararası en iyi uygulamalara uygun olarak faaliyet gösterecektir.”

“Macaristan’ın Türk Yatırım Fonu’na üye olma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz»

Şimşek, bugün ayrıca, Fon›a ilişkin «Ev Sahibi Ülke Anlaşması»nın imzalanacağına işaret ederek, Fon'un iş modelinde uzun dönemli finansal sürdürülebilirliğin temel ilke olması gerektiğini aktardı.

Ayrıca, Fon bünyesinde yüksek nitelikli, profesyonel kadroların oluşturulmasının da önem taşıdığını belirten Şimşek, «Bu çerçevede, Fon Başkanına ve Genel Müdürüne önemli görevler düşmektedir. Fon›un etkin işleyişini sağlayacak yönetmelikler ve iş planlarının hazırlanma sürecinin olabildiğince hızlı şekilde tamamlanması da en büyük temennimizdir. Macaristan›ın Türk Yatırım Fonu›- na üye olma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz.

Fon faaliyetlerine başladığında Macaristan›ın üyelik sürecinin tamamlanması önem verdiğimiz gündem maddelerinden biri olacaktır. Türk Yatırım Fonu'nun, çalışma ilkeleri ve etkin işleyiş mekanizmasıyla başarılı işbirliklerine örnek olacağına inancımız tam» ifadelerini kullandı. Türk Yatırım Fonu’nun ortaya çıkışı 2022 yılına uzanıyor. Fonda yer alan 5 üye devletin başkan ve lideri, 11 Kasım 2022'de Semerkant›- ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında fonun oluşturulması konusunu gündeme almıştı.