Başarılı şirketlerin sırrı: Sorunları aşan iyi bir strateji!

Strateji, iş dünyasında başarı için hayati öneme sahip bir kavram. Ancak stratejiyi sadece hedef belirleme olarak görmek birçok işletmenin hedeflerine ulaşmasını engelleyen bir yanılgı.

UCLA Anderson School of Management öğretim görevlisi Prof. Richard Rumelt'in "The Crux: How Leaders Become Strategists" adlı kitabında vurguladığı gibi strateji aslında bir problem çözme yaklaşımı.

Geleneksel stratejide yapılan hatalar: Geleneksel strateji anlayışında, ürünler, pazarlar ve müşteriler incelenir ve avantajın olduğu yerlere kaynaklar aktarılır. Ancak bu yaklaşım, organizasyonel işleyişi göz ardı edebilir. Strateji, sadece hedeflerin belirlenmesiyle sınırlı olmamalı aynı zamanda organizasyonel sorunları çözmek için de bir araç olarak kullanılmalı.

Prof. Richard Rumelt'in "The Crux: How Leaders Become Strategists" adlı kitabı strateji oluşturma konusunda öncü bir kaynak. Kitapta işletmelerde devlet kurumlarında ve askeri operasyonlarda stratejinin umut dolu düşüncelerle tutarsız politikaların karmaşık bir bileşimi olarak gösterildiği ifade ediliyor.

Rumelt, kitabında iyi bir stratejiyle kötü bir strateji arasındaki farkı vurgularken stratejinin bir problem çözme yaklaşımı olduğunu da vurguluyor. Değişen bakış açıları: Strateji, işletmelerin karşılaştığı önemli zorlukları ele almak ve çözmekle ilgili.

Eğer organizasyonun düzgün çalışmaması veya yöneticilerin uygun şekilde yönetememesi gibi sorunlar varsa bu stratejik konular olarak ele alınmalı. Ayrıca, strateji belirlemede tahmin yapmak yerine, mevcut sorunlarla uğraşmak ve onları çözmek önemli. Strateji, enerjinin kritik bir konuya odaklanmasını gerektirir ve herkesin istediği her şeyi yapamaz. Başarılı bir strateji, temel zorlukları ele alır ve etkili bir eylem planıyla ilerler.

Yönetim kurullarının stratejik rolü: Yönetim kurulları genellikle strateji konusunda belirleyici bir rol oynamazlar. Ancak, strateji geliştirme sürecine dahil edilmeleri ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmeleri önemlidir. Strateji konusunda farklı seslerin olduğu bir ortamda, yönetim kurullarının stratejik düşünme becerisine sahip olmaları gerekir.

Strateji belirleme sürecinde yönetim kurullarının aktif bir rol oynaması, işletmelerin stratejik başarılarını artıracaktır. Strateji belirleme sürecinde yapılan hatalardan ders çıkarmak ve yeni bakış açıları kazanmak işletmelerin başarı yolculuğunda önemli bir adım. Richard Rumelt'in "The Crux" kitabı da liderlere ve yöneticilere strateji konusunda yeni bir perspektif sunarken geleneksel strateji anlayışını da sorgulamamız gerektiğini vurguluyor.

İyi bir strateji, sorunları aşmak için odaklanmayı gerektirir ve organizasyonun tüm düzeylerini içermelidir. Strateji oluşturma sürecinde yönetim kurullarının stratejik rolü ise işletmelerin stratejik başarılarını artırmanın önemli bir unsuru olarak göz ardı edilmemelidir.

Strateji, doğru anlaşılıp uygulandığında işletmelere rekabet avantajı sağlar. İş dünyasında başarılı olmak için, strateji belirleme sürecinde yapılan hatalardan ders almalı, iyi bir strateji için gerekenleri göz önünde bulundurmalı ve yeni bakış açıları geliştirmelisiniz. Siz de organizasyonunuzun stratejik başarısını artırmak için bu yönde adımlar atabilirsiniz.