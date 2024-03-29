SPL sınavları (3): Sektör profesyonellerinin beklentileri

Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları, finans sektöründe çalışanlar için önemli bir adım. Özellikle terfi alabilmek için Düzey 3 ya da Türev Lisansı alması gereken birçok profesyonel söz konusu.

Birçok yatırım kuruluşu da mevcut çalışanlarına lisanslarını almaları için yıl sonuna kadar süre tanıdı. Geçtiğimiz yazılarda bu sınavların detaylarına ve nasıl hazırlanılacağına dair bilgilere yer verdim. Bu yazıda SPL sınavlarına giren sektör profesyonellerinin sıkıntılarına ve beklentilerine odaklanacağım.

Sınav süreci çoğu zaman iş yaşamının yoğunluğuyla mücadele etmek zorunda olan profesyoneller için ek bir zorluk oluşturuyor. Stresin en yoğun olduğu sektörlerden olan finansta çalışanların bu zorluklarla başa çıkabilmesi için destekleyici politikalar son derece önemli. Bu noktada hem insan kaynakları departmanına hem de birim yöneticilerine önemli görevler düşüyor. Geçtiğimiz yazılarda belirttiğim gibi, sınav süreci hiç kolay değil. Ancak elbette meslek profesyonelleri için uzmanlık alanlarında olan bilgilerin detaylarına girmek hem son derece öğretici hem de keyifli bir süreç de olabiliyor.

İş ve eğitim dengesi: SPL sınavlarına hazırlık, genellikle mevcut iş yoğunluğuyla birlikte yürütülüyor. Günlük iş sorumluluklarıyla birlikte sınav hazırlığı yapmak zaman yönetimi becerisi ve motivasyon gerektiriyor. Ancak zaman zaman iş ve eğitim arasında denge kurmak mümkün olamayabiliyor. Hali hazırda iş yoğunluğuyla özel hayatı dengelemek bile zorken ders çalışmaya zaman ayırmak daha da zorlu bir süreç haline gelebiliyor. Genellikle hayatın rutin koşturmacası içinde ders çalışmak ertelenen bir aktivite haline geliyor. Özel eğitim kurumlarından dış destek almak bu süreçte başvurulabilecek bir seçenek.

Eğitim ve destek imkanları: Hazırlık sürecinde dış destek almak genellikle tercih edilen bir yöntem. Elbette pandemi online eğitimleri yoğunlaştırdığı için seçenekler de bir yandan artı. Ancak fiziksel eğitimle çok daha fazla verim alan ve yüz yüze desteğe ihtiyaç duyan çok sayıda kişi de söz konusu. Pandemi dönemi ve elektronik sınav geçişi bu desteklerin kısıtlanmasına neden oldu. Birçok eğitim kurumu bu değişken koşullara adapte olamadığı için eğitimlere son verdi.

Bu alanda istikrarla devam eden eğitim kurumlarından bir tanesi: İstanbul Akademi. İstanbul Akademi’nin kurucusu Ramazan Yakut, “Eğitim desteğinin yanı sıra bu alanda dış destek almanın en önemli faydası organize bir çalışma disiplinine girmek ve sistemli bir şekilde sınava hazırlanmak” diyor. Uzman eğitmenler desteğiyle tıpkı üniversite sınavına, KPSS’ye, DGS’ye hazırlanır gibi SPL sınavlarına hazırlanmak da yükü hafifletecek bir seçenek.

Sınav günü zorlukları: Sektör profesyonellerinin yaşadığı önemli sıkıntılardan bir tanesi cumartesi günleri sınav olmaması. Sınavların sadece mesai saatleri içerisinde gerçekleşmesi çalışan kişiler için zorlayıcı olabiliyor. Özellikle şubede çalışanların izin alamayıp sınava gidemedikleri dahi oluyor. Süreci Türev lisansına giden bir yol olarak düşünürsek ve her girilen sınavda başarılı olunduğunu varsayarsak -ki bu pek mümkün değil- bir kişinin en az 13 gün sınav izni alması gerekiyor.

Özellikle İstanbul dışı bazı şehirlerde sınav merkezine gitmek için şehirlerarası yolculuk yapmak gerekiyor. Yani daha önce bahsettiğimiz sınav başvuru, lisans, eğer alınıyorsa özel eğitim ücretine ek olarak bir de ulaşım ve hatta bazen konaklama masrafı ekleniyor. Elektronik sınavın katılımcılar için önemli avantajları olduğu açık. Yazılı sınava göre daha sık sınava girebilme fırsatının sunulması en önemlisi.

Her ne kadar sektör katılımcıları yılda bir defa da olsa yazılı sınavın tekrar yapılacağını umut etse de bu seçeneğin pek olası olmadığını görüyorum. Yatırım kuruluşlarının birçoğunun çalışanlarının yaşadıkları bu sıkıntılardan haberi yok.

SPL’nin bu alanın en önemli otoritelerinden biri olarak halihazırda önemli çalışmalar yapmakta olduğuna eminim. Sektör profesyonellerinin üzerindeki bu fiziki yüklerin azaltılması için bazı düzenlemelerin yapılması önemli. Bu sürecin sektörün tüm paydaşları için daha verimli olması için bu gözlemlerimin ve aktarılan tecrübelerin de katkısı olmasını diliyorum.