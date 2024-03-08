“Kurul’un başına geçince daha pozitif ayırımcı oldum”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla 2007 yılında hayata geçirilen Kadın Girişimciler Kurulu’nun (KGK) başkanlığını 2020 yılı itibarıyla Nurten Öztürk yürütüyor.

OPET’in kurucu üyeleri arasında yer alan Öztürk, Temiz Tuvalet Kampanyası, Yeşil Yol Projesi gibi toplumsal fayda sağlayan çalışmalara liderlik etmiş bir isim. Geçtiğimiz günlerde Antalya’da gerçekleştirilen toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve OPET işbirliğiyle gerçekleşen "İşimiz Temiz Projesi" nin yeni dönemine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Bugüne kadar edindiği tecrübeleri kadın girişimcilerle paylaşan Öztürk, "Temizlik ve hijyen konusunda OPET’in 24 yıllık tecrübe ve birikimiyle kurguladığımız İşimiz Temiz Projesi’nin ülke genelinde uygulanacak olması bize büyük bir mutluluk veriyor. Bu projeyle mikro işletme sahiplerine kazandıracağımız farkındalıkla hijyen bilincinin daha geniş bir biçimde özümsenmesine ve müşteri memnuniyetine büyük katkı sağladığımıza inanıyorum” ifadesinde bulunuyor. Nurten Öztürk’le ayrıca KGK başkanlığı sürecinde hayata geçirdiği çalışmalar ve bu süreçte yaşadıklarıyla ilgili de sohbet ettik.

1949 yılında Mengen'de doğan Nurten Öztürk, öğretmenlikten iş dünyasına uzanan çeşitlilikte bir kariyere sahip. "Bu görevi üstlendikten sonra karşıma çıkan rakamlar, cinsiyet eşitliği konusunda kabul edilemez bir durumla karşı karşıya olduğumuzu fark etmemi sağladı" diyen Öztürk bu tablonun kendisine ekstra motivasyon sağladığını da dile getiriyor. OPET’te de "Kadın Gücü" projesini başlattıklarını ve bu projeyle istasyonlarda çalışan kadın sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Öztürk, "Pompa başında hiç kadın çalışanımız yoktu. Şimdi 81 ilimizde kadın çalışanımız var.

Mesleğin cinsiyeti olmadığını her fırsatta vurguladık" diyor ve ekliyor: "Her zaman kadının gücüne inanırdım ama Kurul’un başına geçince ve rakamları görünce daha da pozitif ayrımcı oldum." Başkanlık görevini üstlendiğinde daha önce gerçekleştirilmiş çalışmaları bir araya getirerek yeni ve etkili projeler üretme yönünde adımlar attığını ifade eden Öztürk, "Sanayide Kadın Eli" gibi projelerle iş hayatıyla daha önce tanışmamış 18 bin kadını iki yıl içinde iş dünyasıyla buluşturduklarını da sözlerine ekliyor.

Kadınsan Yaparsın: Girişimciliğin Sancılı, Heyecanlı Yolları

Kadın girişimciliğinden bahsetmişken bir de kitap ve sosyal girişim hikayesinden söz etmek istiyorum. “Girişimciliğin önündeki en büyük engel risk ve başarısızlık korkusu” diyor Kadınsan Yaparsın: Girişimciliğin Sancılı ve Heyecanlı Yolları kitabında Tuba İlze.

Yıllar boyunca Dünya Gazetesi'nde yayımlanan yönetim yazılarının bir araya gelmesiyle oluşturulan ve kadın girişimciliğine odaklanan bir iş ve yönetim kitabı. İlze, kitabın hazırlanması sürecinde yaşları 20 ile 50 arasında değişen hem girişimcilik geçmişi olan hem de olmayan kadınlarla görüştüğünü ve bazı sorular yönelttiğini ifade ediyor. Çalışmaya katılanların verdikleri cevaplarda kadınları girişimcilikten alıkoyan nedenler şöyle sıralanmış:

- Tek başına nasıl altından kalkacağımı bilemedim.

-Ailem cesaretimi kırdı.

- Birikmiş paramı riske atamadım / Para bulamadım.

-Bir kadın olarak yapabilir miyim bilemedim.

-Başarısız olmaktan korktum.

- Hem evi hem işi idare etmek zor geldi. İlze, “Yakınların bu yolda destekleyici değil de heves kırıcı davranması kadınlarda başarısızlık korkusunu daha fazla perçinliyor ve tek başlarına hissetmelerine neden oluyor. “Kadın başına” şeklinde ortaya çıkan toplumsal baskı zamanla iç baskıya dönüşüyor. Kadınlar bir yandan tıpkı diğer girişimciler gibi iş meseleleriyle uğraşırken bir yandan da beklentilerin büyüklüğü altında eziliyorlar.

“İhmal eden” olmamak bu beklentiler içinde en fazla baskı yaratanlardan” ifadesinde bulunuyor. Kitabın bir diğer önemli yönü de "Kadınsan Yaparsın Buluşmaları" na dönüşen sosyal girişimcilik hareketi. Kitabın ötesine geçerek, Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleşen Kadınsan Yaparsın Buluşmaları ile 3 binin üzerinde iş yapan ve iş kurma hayali olan kadınlar bir araya gelmiş. İlze, bu buluşmaların kadınları birbirleriyle bağlantı kurmaya, deneyimlerini paylaşmaya ve birlikte büyümeye teşvik ettiğini belirtiyor.