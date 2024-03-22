SPL sınavlarına hazırlanırken…

Geçen hafta SPK Lisanslama Sınavları hakkında bilgiler vermeye başlamıştım. Bu hafta sınav içerikleri, elektronik sınavların kağıt tabanlı sınavlardan farkları üzerinde duracağım. Gelen bazı sorulara da yanıt vermeye çalışacağım. Öncelikle üniversite öğrencilerinin “öğrenciyken lisans alabiliyor muyuz” sorusunu yanıtlayayım.

Evet, üniversite öğrencisi olsanız da lisanslama sınavlarına girebiliyor ve lisans alabiliyorsunuz. Hatta öğrencilik yıllarında bu adımı atmanız iş hayatına atılmadan önce büyük bir avantaj sağlayabilir. Üstelik ders başına 405 TL olan sınav ücreti, üniversite öğrencileri için 297 TL'ye düşüyor. Bu, Düzey 3 sınavına girecek öğrenciler için 1000 TL'nin üzerinde bir tasarruf anlamına geliyor.

Lisans sınavlarının kapsamı nasıl?

Sınav kapsamındaki ders başlıkları ve çalışma notları, SPL'nin web sitesinde mevcut. Düzey 1'den Türev Lisansına kadar uzanan bu yolculukta her bir yeni düzey için ek dersler vermeniz gerekiyor. Yani Düzey 1 Lisansı için gerekli 4 derse ek olarak 4 dersten daha başarılı olduğunuzda Düzey 2 Lisansını almaya hak kazanıyorsunuz.

Bu derslere ek olarak 4 dersten daha başarılı olduğunuzda Düzey 3 Lisansı ve bunlara ek olarak Türev Araçlar ve Risk Yönetimi dersinden de başarılı olduğunuzda da Türev Lisansınızı alıyorsunuz. Düzey 1 Lisansını almadan 2’yi alamazsınız diye bir kural yani lisanslarda bir sıralama yok. Direkt Düzey 3’ü de alabilirsiniz. Önemli olan gerekli derslerden 50 puan almanız ve ortalamanın 60 olması.

Derslerin içeriği nasıl?

Ders sayısı çok ve detaylar fazla olsa da derslerin içeriği birbirini tamamlıyor. Hazırlığa Mevzuat dersiyle başlamanızı tavsiye ederim. Bu, konulara genel bir çerçeveden bakmanızı sağlayabilir. Sınava girenlerin genellikle habersiz olduğu bir ipucunu da paylaşayım: Düzey 2’de yer alan Geniş Kapsamlı Mevzuat dersinden geçtiğinizde Düzey 1’de yer alan Dar Kapsamlı Mevzuat dersinden de geçmiş oluyorsunuz. Ona ayrıca girmeniz gerekmiyor.

Elektronik sınavların dinamikleri

SPL, yaklaşık son iki yıldır sınavları yalnızca elektronik formatta gerçekleştiriyor. Bu nedenle sınav ortamını da iyi bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Hesap makinesine ihtiyacınız olacak dersler için SPL'nin belirlediği modeller arasından seçim yapabilirsiniz.

Sınavda bilimsel hesap makineleri verildiği için hiç bilmediğiniz özellikleriyle karşılaşabilir ve bunlara hakim olmadığınızdan en basit dört işlemi yapmakta bile zorlanabilirsiniz. Bu nedenle SPL’nin sitesinde paylaşılan hesap makinesi modellerinden bir tanesini seçin ve kullanımını sınavdan önce öğrenin. Hesap makinelerini telefonunuza indirebileceğiniz uygulamalar pek bilinmiyor. Yani hesap makinesini satın almak için bütçe ayırmanıza gerek yok.

Kağıt ve elektronik sınavlar arasındaki farklar

Kağıt ortamında gerçekleştirilen sınavlara yılda 2 kez girmek mümkündü. Bir sınavda başarısız olduğunuzda 6 ay beklemeniz gerekiyordu. E-sınavlar, kontenjan olduğu sürece, yıl içinde istediğiniz zaman girebilme esnekliği sunuyor.

Ancak bir dersten başarılı olamadığınız takdirde aynı dersten 2 ay içerisinde bir daha sınava giremiyorsunuz. k Kağıt tabanlı sınavlarda konular arası denge ve her bölümden adil bir soru dağılımı söz konusuydu. Elektronik sınavlarda karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, ders konuları arasındaki dağılımın dengesizliği.

Bazen çalışma notlarının önemli bir kısmından hiç soru gelmeyebilirken bazen soruların büyük bir çoğunluğu tek bir konudan sorulabiliyor. Bu durum, belirli konulara veya bölümlere odaklanma varsayımlarının geçersiz kalmasına neden oluyor. Dolayısıyla her bir bölümüne eşit önem verilmesi ve hiçbir detayın göz ardı edilmemesi gerekiyor. k Her aday için soru türleri ve dağılımları farklılık gösteriyor. Bu nedenle başkalarının tecrübelerinden ziyade kendi hazırlığınıza odaklanmanız önemli.

Aynı gün, aynı saatte ve aynı dersten sınava giren kişilerin karşılaştıkları soru tarzları ve sınav hakkındaki yorumları birbirinden çok farklı oluyor. Dolayısıyla sınava girmiş hiç kimsenin yorumunu çok fazla dikkate almayın. Haftaya da sektörden profesyonellerin teknik olarak yaşadıkları bazı sıkıntılardan ve beklentilerden bahsedeceğim. Benimle paylaşmak istedikleriniz varsa izel. batu@dunya.com mailine iletebilirsiniz.