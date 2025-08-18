Bazıları hep kazanır

Yakın bir arkadaşının sana haber ver­meden kısa vadeli ve getirisi yük­sek bir yatırımdan faydalandığını öğ­rendiğinde ne hissederdin, kıskanmak değil ama duygusal ağırlık yaşadıysan bu gayet doğal ve insani bir yaklaşım, merak etme. Önce ne kaybettiğini he­men yakın tarihli kazanımlarınla karşı­laştırıp, seninki az kalıyorsa üzülürsün, sonra neden haber vermediğini sorgu­larsın, sonra kendini iyi hissetmek için senin de başka enstrümanlardan kazan­dıklarınla avunmaya çalışırsın. Finansal disiplinin var ise bundan bir ders çıka­rıp sonraki yatırım kararlarında kulla­nabilirsin.

Bu insanlar hep vardır ve hep kaza­nırlar. Biz daha hangi bankanın mevdu­at getirisine bakacağımızı düşünürken onlar çoktan doğru hamleyi yapmıştır ve altın almıştır, getirisi neredeyse 2 kat daha fazladır. Onlar döviz yükselmeden önce alırlar, borsa çıkarken zaten gir­miş olurlar, ihtiyaç kredisi faizleri yük­selmeden önce borcunu kapatırlar. Yani “sıradan” olmalarına rağmen hep doğru yerde, doğru zamanda dururlar. Peki na­sıl oluyor da bizimle aynı gelir düzeyin­de, aynı mahallede yaşayan bu insanlar hep kazanır?

Fırsatı görme becerisi

Bu kişilerin en önemli özelliği “erken fark etme” yeteneğidir. Hayatın içini ta­kip ederler. Örneğin: Banka kampanya­larını yakından izler, faiz oranı veya kre­di kartı avantajını hemen kullanır, veya çevreden gelen küçük bilgiyi değerlen­dirir; “Şu market zincirinde indirim var, şu fon getirisi yüksek” gibi.

Hesap kitap alışkanlığı

Hep kazanırlar çünkü hesap defterleri vardır. Gelir-gideri düzenli not eden, kü­çük fırsatları kaçırmayan insanlar aslın­da büyük resmi de daha kolay görür. 100 TL tasarruf bugün küçük görünür ama aylık düzenle büyür.

Bilgi paylaşımı ve ağ etkisi

Çoğu zaman bu insanlar yalnız değil­dir. Bir WhatsApp grubunda, işyerinde kahve sohbetinde ya da aile içinde sü­rekli bilgi paylaşırlar. Bu “küçük ağ” as­lında bir çeşit bilgi avantajı yaratır.

Psikolojik dayanıklılık

Dikkat edin, bu kişiler telaş yapmaz. Döviz biraz düşünce panikle satmaz, “beklemesini” bilir. Çünkü küçük ka­zançların zamanla büyük avantaja dö­nüştüğünü öğrenmişlerdir.

Kendimizi avuttuğumuz en bilinen ya­lan;

Para parayı çeker mi?

Evet, kısmen. Küçük birikimini doğru değerlendiren, bir sonraki fırsata daha büyük sermaye ile girer. Ancak asıl mese­le ilk adımı doğru atmak. Yani aslında pa­rayı çeken şey, doğru strateji ve disiplin­dir. Teknoloji öyle gelişti ve gelişiyor ki, yukarıda anlattıklarımın hepsini senin adına yapacak, ve hatta yapay zekayı kul­lanarak bir adım öteye seni taşıyacak çok güzel uygulamalar var. Okula dönüş mev­simi ile birlikte bu konuda deneyimleri daha detaylı anlatmaya başlayacağım.

Hesaplı yaşa, rahat et. Çünkü senin paran senin hayatın.